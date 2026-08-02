Conhecido pela pilotagem agressiva e capacidade de explorar ao máximo as brechas do regulamento esportivo da Fórmula 1, Max Verstappen frequentemente é o protagonista de lances na pista que geram controvérsia entre fãs. No entanto, até mesmo os comissários da FIA parecem ter dificuldade para julgar alguns incidentes do holandês, como revelado por Vitantino Liuzzi.

Em participação no podcast Direct Racing, Liuzzi, ex-piloto e comissário da FIA há alguns anos, falou sobre a complexidade para avaliar certos lances envolvendo o tetracampeão.

De acordo com o italiano, a abordagem de Verstappen na hora de defender ou atacar coloca o painel de julgamento constantemente em zonas cinzentas das regras.

"Max torna as coisas difíceis para nós [os comissários]. Ele sempre consegue ficar no limite com seu posicionamento. Enquanto, com frequência, incidentes de outros pilotos são mais claros e fáceis de lidar", disse.

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