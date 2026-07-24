F1: Comissários admitem erro ao não punirem Leclerc na Bélgica

A polêmica sobre as punições do GP da Bélgica de Fórmula 1 não acabam. Uma semana depois, com o paddock na Hungria, os comissários da FIA sinalizaram que houve um erro ao não punir Charles Leclerc pelo contato com Oscar Piastri na prova do último domingo (19).

Enquanto Lewis Hamilton foi punido em 5s pelo toque que causou o abandono de George Russell na primeira volta, Leclerc se livrou de uma sanção em um caso similar envolvendo o australiano da McLaren na metade da corrida.

A diferença nas decisões dos comissários chamou a atenção no paddock e entre os fãs, com muitos questionando se o correto não seria aplicar a mesma lógica em ambos os casos, ou seja, punir ambos ou não punir nenhum deles.

O caso seguiu repercutindo nos últimos dias e, com isso, acabou virando pauta de uma reunião entre FIA, comissários e pilotos na quinta-feira a noite no Hungaroring. Ao longo do ano, a Federação faz reuniões com os pilotos para discutir os famosos guidelines da categoria, as diretrizes que estes devem seguir em relação à pilotagem e disputas de pista.

As discrepâncias nas decisões dos comissários entraram na pauta dessa reunião, com os pilotos pedindo que os precedentes criem uma consistência maior nas investigações.

Para os pilotos, uma não-punição para o caso de Leclerc pode fazer com que eles assumam ser permitido defesas mais robustas em zonas de frenagem, algo perigoso:

"Acho que, se achamos que isso é ok, é uma coisa ter toques assim, mas mesmo um simples incentivo de saber que você pode deixar o mínimo de espaço e se livrar [de uma punição], não é algo legal", disse Piastri.

Agora, segundo apurado pelo portal britânico The Race, os comissários da FIA acataram o feedback dos pilotos e concordaram que, a partir de agora, casos similares acarretarão em punição.

Porém, algo que chama a atenção é que, neste fim de semana de GP da Hungria, apenas um comissário foi mantido entre os cinco que formaram o painel durante a etapa belga, criando uma dúvida sobre como isso será aplicado com a variação de comissários ao longo da temporada.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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