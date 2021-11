Os comissários da FIA presentes no GP do São Paulo de Fórmula 1 encerraram a investigação sobre a possível irregularidade no DRS da Mercedes de Lewis Hamilton até a manhã do sábado, aguardando mais evidências.

Em um boletim enviado pela FIA após a qualificação na sexta-feira, o delegado técnico Jo Bauer revelou que houve uma violação do DRS no carro de Hamilton. A Mercedes foi convocada para comparecer perante os comissários às 19h15 desta sexta-feira.

“As posições ajustáveis ​​do elemento da asa traseira superior foram verificadas no carro número 44 para conformidade com o Artigo 3.6.3 dos Regulamentos Técnicos da Fórmula 1 de 2021”, diz o boletim.

“O requisito de distância mínima foi cumprido. Porém, a exigência de no máximo 85mm, quando o sistema DRS é implantado e testado de acordo com a TD /011-19, não foi cumprida”.

“Estou encaminhando este assunto aos administradores para sua consideração”.

A distância entre as duas placas da asa traseira de um carro quando o DRS é acionado não pode exceder 85mm pelo regulamento da FIA, mas Bauer notou que o carro de Hamilton ia além. A Mercedes foi convocada a comparecer perante os comissários às 19h15, e o heptacampeão corre o risco de ser desqualificado da classificação, largando no fundo da Sprint deste sábado.

Um porta-voz da FIA confirmou que a audiência entrou em recesso porque os comissários "esperam novas evidências que não ficarão disponíveis até a manhã".

Um boletim dos comissários pediu a Bauer que "supervisione a remoção da asa traseira do carro de Hamilton, guardando a parte. Além disso, o delegado técnico deve supervisionar a mudança do carro para as condições noturnas, permitindo apenas ações para que ele seja guardado".

Hamilton já enfrenta uma penalidade de cinco posições no grid para a corrida de domingo depois que Mercedes optou por trocar o motor de seu carro antes do fim de semana de corrida.

O heptacampeão chega ao Brasil em um momento crucial na luta pelo título contra Verstappen. Após a vitória no México, o holandês abriu 19 pontos de vantagem no Mundial de Pilotos, enquanto o pódio duplo, com Sergio Pérez em terceiro, fez com que a Red Bull se aproximasse da Mercedes entre os Construtores, com apenas um ponto separando as duas.

A Fórmula 1 realiza neste sábado o segundo treino livre para o GP de São Paulo, às 12h, enquanto a Sprint está marcada para 16h30, horário de Brasília.

