A McLaren tem 617 pontos no campeonato de construtores de 2025 da Fórmula 1, faltando oito rodadas para o final. Se mantiver esse ritmo atual, a McLaren pode esperar chegar a aproximadamente 925 pontos até o final do ano - o que superaria o recorde da Red Bull de 860 pontos em 2023.

Restam oito GPs e três sprints nesta temporada, o que deixa um máximo de 389 pontos na mesa. Assim, a McLaren poderia quebrar a barreira dos 1.000 pontos se conseguisse um 1-2 em cada um deles durante o restante da temporada.

No momento, a McLaren está 337 pontos à frente da Ferrari e precisaria estar com 389 a essa altura para já ter conquistado o título (já que não há nenhuma chance de a Ferrari conquistar o título com base no critério de desempate, uma vez que ela não tem nenhuma vitória em GPs em 2025).

Para vencer o campeonato no GP do Azerbaijão, a McLaren precisa estar 346 pontos à frente da equipe que está em segundo lugar. Se Oscar Piastri e Lando Norris conseguirem um 1-2 em Baku, isso garantiria o segundo título consecutivo de construtores para a McLaren.

Se a McLaren não vencer no Azerbaijão, ela só precisará marcar nove pontos a mais do que a Ferrari, ser superada pela Mercedes por não mais do que 11 pontos e por não mais do que 32 pontos pela Red Bull, para conquistar o campeonato.

Por exemplo, se a Ferrari conseguisse um 1-2 em Baku, as comemorações do título da McLaren teriam que esperar até Singapura. Mesmo que a Ferrari consiga vencer com um carro e não consiga pontuar com o outro, a diferença para a McLaren em terminar em segundo e terceiro não seria suficiente para conquistar o campeonato no dia.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

Supondo que as duas McLarens terminem bem dentro dos pontos, a Mercedes precisaria vencer em Baku. A equipe de Brackley também precisaria terminar pelo menos em quarto lugar, caso nenhuma McLaren pontuasse, ou terminar em sexto e sétimo com os dois carros, para continuar na batalha antes de Singapura.

Se uma McLaren vencer no Azerbaijão, a Mercedes estará fora do campeonato, aconteça o que acontecer. Além disso, se nenhum dos pilotos da Mercedes subir ao pódio, será necessário que os dois pilotos da McLaren também não fiquem entre os três primeiros.

No entanto, há outras possibilidades. A Red Bull ainda não está matematicamente fora da briga pelo título, mas precisa garantir pelo menos 33 pontos e fazer com que a McLaren não pontue para continuar na briga pelo campeonato de construtores.

Isso significa que ela precisa vencer ou ter os dois carros no pódio no caso de a McLaren não pontuar. Se a McLaren terminar em quarto lugar em Baku ou conseguir 11 pontos em qualquer outra combinação, as improváveis chances de título da Red Bull acabarão definitivamente.

Resumo das permutações:

- A McLaren está 337 pontos à frente da Ferrari, 357 à frente da Mercedes e 378 à frente da Red Bull.

- Após o GP do Azerbaijão, haverá um máximo de 346 pontos disponíveis ao terminar em primeiro e segundo lugar em todas as corridas, incluindo as três sprints.

- A McLaren precisa marcar nove pontos a mais em Baku do que a Ferrari para conquistar o título logo após o GP do Azerbaijão, mantendo a liderança atual sobre a Mercedes e a Red Bull.

- Nesse cenário, a McLaren pode se dar ao luxo de ser superada pela Mercedes por, no máximo, 11 pontos, ou pela Red Bull por 32 pontos, em Baku.

- Se a McLaren conseguir pelo menos uma vitória e um terceiro lugar no Azerbaijão, ela conquistará o título de construtores de qualquer maneira.

