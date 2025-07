A Mercedes igualou seu pior resultado de todos os tempos em 350 sessões de classificação na Fórmula 1 antes da sprint do GP da Bélgica, na qual George Russell e Andrea Kimi Antonelli largarão em 13º e 20º.

A única vez em que as Flechas de Prata se classificaram tão baixo no grid, coincidentemente, também fi antes de uma corrida curta, com Russell em 15º e o então companheiro de equipe Lewis Hamilton em 18º, no Red Bull Ring, em 2023.

Antonelli não conseguiu estabelecer um tempo de volta competitivo depois de rodar na brita na saída da curva Stavelot, terminando 3,6s fora do ritmo necessário. Perguntado se o problema era o vento, o italiano respondeu: "Não sei, na verdade foi uma volta muito boa. Eu estava em torno de P4 e foi estranho porque perdi completamente o controle na saída. Só preciso checar, talvez uma rajada de vento, mas foi muito estranha a maneira como perdi o carro. Ele estava bom naquela volta, então estou confiante para amanhã, vamos tentar reiniciar".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Enquanto isso, Russell passou facilmente para o SQ2, com o quinto lugar na primeira sessão de classificação, mas acabou não conseguindo ir além do 13º lugar, com um déficit de nove décimos em relação a Lando Norris, mas rápido naquele momento.

Russell lamentou a sensação "terrível" no Mercedes W16 e sugeriu que o companheiro de equipe pode ter contribuído involuntariamente para sua situação.

"Tivemos ritmo o dia todo", insistiu Russell. "No Q1, passei por cima de toda aquela brita quando Kimi saiu. O resto da volta foi terrível, a volta seguinte foi terrível e minha volta no Q2 foi terrível. Vimos alguns danos no carro e precisamos ver se esse é o motivo, porque, obviamente, é um grande choque ficar de fora na segunda fase e a diferença era muito grande. Tenho certeza de que isso deve ser um fator".

Com apenas os oito primeiros colocados marcando pontos nao sprint, Russell precisará encontrar uma maneira de ganhar vantagem sobre cinco de seus concorrentes para ser recompensado pela classificação. Ele estava otimista de que poderia "fazer algum progresso amanhã", mas não chegou a expressar metas mais otimistas.

