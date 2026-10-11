F1: Como Antonelli pode se tornar campeão mundial no GP dos Estados Unidos

Está claro que Kimi Antonelli se tornará campeão mundial de Fórmula 1 em 2026 após um ano impressionantemente dominante.

O jovem de 20 anos deu um grande salto em relação à sua temporada de estreia irregular e, com cinco vitórias consecutivas da segunda à sexta etapa, Antonelli tem sido o homem a ser batido praticamente durante todo o ano.

Agora, a primeira oportunidade para garantir o título finalmente chegou, já na próxima etapa, em Austin. Após o terceiro lugar em Singapura, o italiano tem uma vantagem de 102 pontos sobre o companheiro de equipe George Russell, em segundo.

Se conquistar o título no GP dos EUA, Antonelli se tornará campeão com cinco etapas restantes, uma a menos que o recorde de Michael Schumacher de 2002.

Quantos pilotos ainda podem vencer o título mundial de 2026?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Embora esteja claro para que lado o título está indo, seis pilotos ainda têm chances matemáticas, devido aos 150 pontos disponíveis na temporada.

Isso deixa Antonelli, Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris com algum chance de vencer o campeonato, já que 139 pontos separam os seis primeiros na classificação.

Posição Piloto Pontos Diferença 1 Kimi Antonelli 340 - 2 George Russell 238 102 3 Lewis Hamilton 229 111 4 Max Verstappen 221 119 5 Charles Leclerc 215 125 6 Lando Norris 201 139

Como Antonelli se torna campeão nos EUA

Considerando que são 25 pontos por vitória em GP e há cinco etapas após Austin, Antonelli precisa ter uma vantagem de pelo menos 125 pontos para se tornar campeão. Esse é o total máximo disponível pós-Texas, mas como o italiano tem oito vitórias na temporada, Russell é o próximo com três, então ele ainda conquista o troféu no primeiro critério de desempate.

Um exemplo disso é a forma mais direta de Antonelli se tornar campeão mundial: vencer o GP dos EUA, enquanto Russell termina em nono ou mais. Embora seja bastante improvável, isso ainda deixaria uma diferença de 125 pontos entre a dupla da Mercedes, com Antonelli levando no critério de desempate.

Se Russell terminar em 10º em Austin, Antonelli ainda precisaria vencer a corrida para se tornar campeão naquele dia. Oitavo ou acima para o britânico, e a disputa pelo título segue para o México no fim de outubro.

Se Antonelli for... Russell precisa ser... 1º 9º ou abaixo 2º ou abaixo Disputa continua

Para Hamilton continuar na disputa, o piloto da Ferrari não pode ser superado por 14 pontos ou mais nos Estados Unidos. Então, se Antonelli vencer, Hamilton precisa terminar pelo menos em quarto. Se o piloto da Mercedes for segundo, o heptacampeão mundial precisa ficar em sétimo ou acima.

Se Antonelli for... Hamilton precisa ser... 1º 5º ou abaixo 2º 8th ou abaixo 3º 10º ou abaixo 4º ou acima Disputa continua

Para Verstappen, o rival que está em melhor fase, com duas vitórias seguidas em mais um ressurgimento tardio da Red Bull, ser eliminado da disputa pelo título, Antonelli simplesmente precisa somar pelo menos seis pontos a mais que o piloto da Red Bull.

Então, se o piloto da Mercedes subir ao degrau mais alto do pódio no Texas, isso basta para acabar com todas as esperanças de Verstappen. Se Antonelli ficar em segundo, então quarto ou abaixo tiraria o tetracampeão mundial da disputa.

Se Antonelli for... Verstappen precisa ser... 1º 2º ou abaixo 2º 4º ou abaixo 3º 6º ou abaixo 4º 7º ou abaixo 5º 8º ou abaixo 6º 9º ou abaixo 7º 11º ou abaixo 8º Disputa continua

É muito mais simples quando se trata de Antonelli contra Leclerc e Norris, porque não perder nenhum ponto para eles deixaria ambos fora da disputa.

Os dados acima estão de acordo com o calendário atual, no qual a temporada terminaria com os GPs do Catar e de Abu Dhabi.

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