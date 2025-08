A Aston Martin foi uma das maiores surpresas da classificação para o GPda Hungria de Fórmula 1. A equipe teve outra classificação dramática em Spa uma semana antes, quando os dois carros terminaram na última fila do grid. Em Hungaroring, o cenário foi completamente diferente, pois Fernando Alonso e Lance Stroll conquistaram P5 e P6 no sábado. Alonso chegou a perder a pole por apenas um décimo de segundo, o que poderia ter garantido uma façanha ainda maior.

"Tivemos um resultado difícil em Spa", relembra o diretor de pista Mike Krack em entrevista a Servus TV. "Talvez tenhamos apostado um pouco mais na chuva lá, o que não funcionou a nosso favor no final, mas, para ser honesto, tivemos dificuldades durante todo o fim de semana em Spa. A situação aqui foi muito diferente. Desde o primeiro momento, tudo correu muito bem, tanto em termos de equilíbrio quanto das peças que trouxemos".

"E acho que tínhamos um bom plano. Também recebemos um excelente suporte de Silverstone e, claro, isso se deve principalmente aos pilotos. A questão é como explorar isso, então é realmente um grande esforço de equipe. Há uma longa lista de nomes que eu poderia mencionar, de pessoas que ajudaram. Então, ficaremos por aqui por um tempo. Como mudamos a situação e como a executamos hoje... Estou muito orgulhoso de todos", adicionou.

Fernando Alonso e Lance Stroll conseguiram surpreender com o quinto e o sexto tempos na Hungria. Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Na sexta-feira, a Aston Martin também estava muito bem, embora o AMR25 ainda não parecesse estar em sua melhor forma de longo prazo. Por isso, Krack não espera que seus pilotos mantenham facilmente as posições de largada. "Se ao menos fosse um décimo por volta!", ri, perguntado sobre a diferença no tempo de volta em uma corrida mais longa. "Com certeza teremos mais dificuldade, porque corrida e classificação são duas coisas completamente diferentes. Na Hungria, as ultrapassagens são sempre difíceis, será um novo desafio para todos. Temos que tentar evitar problemas e é claro que há carros rápidos atrás de nós que querem chegar na frente, mas vamos tentar mantê-los atrás de nós."

O ponto ideal encontrado

Mais tarde, Alonso e Stroll deram explicações semelhantes para o bom desempenho da equipe na Hungria. Os dois pilotos apontaram não tanto para o carro, mas para a pista como um fator. "Mais do que o assoalho e outras coisas do gênero, acho que a culpa é principalmente da pista", explicou Stroll.

"Ela se adapta muito bem ao nosso carro. Acho que quando colocamos o downforce nele, as condições estão boas e não há muito vento, estamos exatamente onde precisamos estar. Isso é bom para o desempenho do carro e essa sensação esteve presente durante todo o fim de semana. Ele estava imediatamente na janela certa desde a primeira volta no TL1. Ficamos entre os 6 e 7 primeiros na maior parte do fim de semana, e foi muito bom pilotar durante toda a semana", revelou o canadense.

Alonso também viu que o AMR25 e o circuito de Hungaroring são uma boa combinação. "Não mudamos muito o carro desde Spa, sete dias atrás", afirmou. "Não há peças novas para ninguém neste fim de semana. É apenas o layout, a natureza do circuito, que aparentemente se adapta bem ao nosso carro. Seria bom entender por que o carro está exatamente naquele 'ponto ideal' porque, se pudermos analisar isso, talvez possamos explorá-lo novamente nas próximas corridas."

