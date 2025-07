Gabriel Bortoleto conquistou seus primeiros pontos na Fórmula 1 e um fim de semana depois, a Sauber assistiu Nico Hulkenberg subir ao pódio pela primeira vez na carreira. Esses são passos importantes para uma equipe que planeja dar a volta por cima na próxima temporada com a chegada da Audi.

O pódio foi completamente inesperado, inclusive a equipe nem tinha nenhuma comemoração preparada e foram presenteados pela Aston Martin e Mercedes com champanhe. Mas tudo aconteceu depois de uma corrida completamente 'maluca', marcada por diversas bandeiras amarelas, Safety Car na pista e abandonos.

Para Bortoleto, é difícil imaginar a Sauber voltando ao pódio até o fim da temporada, mas ele está convencido de que ele e Hulkenberg se apresentarão mais vezes na zona de pontuação e começarão a ganhar mais destaque no fim de semana.

"É difícil dizer que conseguiremos outros pódios, não acho que seja realista. É possível, nunca é impossível, mas precisaríamos ter uma 'corrida maluca'", disse em entrevista à Autosport, site irmão do Motorsport.com.

"Nós não temos ritmo para estar lá [no pódio] e essa é a realidade, mas temos o ritmo para estar lá caso algo incomum aconteça, como a corrida em Silverstone, mas [conquistar] pontos é algo muito possível para nós hoje".

O sentimento de correr em Interlagos

Bortoleto voltou a representar o Brasil depois da saída de Felipe Massa do grid da F1 e isso agitou o público brasileiro com a categoria. Sendo o primeiro ano do piloto, é claro que correr em casa se torna um sonho, principalmente quando seu traçado é Interlagos.

Gabriel lembrou que deixou o país quando era muito jovem para seguir o sonho de se tornar piloto de F1 e, por isso, nunca teve a oportunidade de competir em Interlagos, mas está animado para o que o público planeja para a etapa deste ano.

"Eu preciso fazer alguns testes [no simulador] em Interlagos, quer dizer, eu nasci lá, mas saí do Brasil muito cedo para seguir o sonho de me tornar piloto de F1 que eu nunca pilotei no traçado".

Como a Audi o 'convenceu' do projeto de 2026

Em 2026, a Audi assume o lugar da Sauber no grid da F1 e, apesar deles ainda não terem entrado de fato, algumas modificações já estão sendo feitas e grande parte das atualizações da equipe já foram produzidas pelos alemães.

Bortoleto contou que a integração já está acontecendo desde o início da temporada e que, mesmo que o nome ainda seja da Sauber, o comprometimento e o trabalho já tem muito das características da Audi.

"A Audi está fazendo um ótimo trabalho e eles já são parte da equipe, então todas as atualizações que nós temos já foi feita pela Audi, o nome ainda não mudou, mas eles são os donos. Mas eu vejo que eles estão muito comprometidos com o projeto, eles querem mostrar ao mundo que eles são os melhores".

"Eu estou comprometido com o projeto, eles estão comprometidos com o projeto, então nós queremos escrever a história juntos", finalizou.

