F1: Como Bianchi salvou Marussia da ruína após pontuar em Mônaco

O projeto da Marussia, que assumiu o controle da Virgin Racing na Fórmula 1, era ambicioso e isso foi mostrado nas duas primeiras temporadas. A nova equipe manteve a dupla de pilotos de 2013: Max Chilton e Jules Bianchi. No entanto, houve uma grande mudança no motor, com a Marussia mudando e Cosworth para Ferrari.

Nenhum ponto foi marcado nas primeiras cinco corridas da temporada. O melhor resultado foi um 13º lugar para Chilton, tanto na Austrália quanto no Bahrein. Há apenas um abandono, o que pelo menos dá esperanças de que a Marussia possa aproveitar os contratempos de outras equipes no dia certo para se aproximar lentamente dos pontos. É exatamente isso que acontece na sexta corrida da temporada, o GP de Mônaco.

Desde as sessões de treinos livres, Bianchi mostrava que estava confortável nas ruas do principado, embora o desempenho do carro não tenha se traduzido em resultados. Ele terminou o primeiro treino em 19º lugar e subiu uma posição no segundo treino livre subsequente.

Em ambas as sessões, ele ultrapassou o companheiro de equipe Chilton, algo que repetiu no sábado. Os dois carros da Marussia já havia 'caído' no Q1, mas Bianchi foi novamente seis décimos mais rápido que Chilton e larga à frente dele, em 19º lugar.

Pontos históricos

Pelo menos, essa é a intenção. Na verdade, Bianchi recebeu mais tarde uma penalidade devido a uma troca de caixa de câmbio, forçando-o a largar do último lugar. Isso acaba sendo o P21 na largada, pois Pastor Maldonado em sua Lotus não consegue sair do ponto de partida, fazendo com que ele desista antes mesmo de o GP começar.

O que se segue é uma tarde agitada em Mônaco, onde Sergio Pérez abandona na volta inicial após contato com Jenson Button, Sebastian Vettel também abandona devido a problemas no motor e Adrian Sutil bate ao sair do túnel - causando um safety car depois do qual Bianchi já está em 14º.

Jules Bianchi teve um desempenho extraordinário em Mônaco, o que teria implicações importantes para o futuro da equipe de F1. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Bianchi então roubou a cena ao se aproveitar de um duelo entre Kimi Räikkönen e Kamui Kobayashi. Um tropeço na Nouvelle Chicane permitiu que Bianchi ficasse logo atrás e visse a chance de colocar sua Marussia ao lado da Caterham de Kobayashi em Rascasse - com a ajuda de um leve toque.

Em seguida, Jean-Éric Vergne, Valtteri Bottas e Esteban Gutiérrez também abandonam a corrida, enquanto Räikkönen fica preso no hairpin Loews depois de uma ação excessiva sobre Kevin Magnussen. Em um dia em que apenas 14 pilotos cruzam a linha de chegada, Bianchi é um deles. Ele não faz isso sem mérito, pois fica em nono lugar depois de uma tarde de muita luta. Esses são os primeiros pontos na F1 na carreira de Bianchi e de sua equipe.

"Que corrida e que resultado para toda a equipe!", comemorou Bianchi. "Estou extremamente feliz, mas, antes de tudo, quero dar a todos na Marussia o crédito que merecem por tornar essa conquista possível. Ninguém sabe quanto trabalho e determinação são necessários em nossas corridas, então estou muito feliz por ter ajudado a equipe a atingir seu objetivo há muito acalentado: nossos primeiros pontos. O fato de termos conseguido isso juntos me deixa incrivelmente orgulhoso".

Problemas financeiros

Esse acabou sendo o único destaque da temporada da Marussia, que não tem perspectiva de pontos nas corridas seguintes. No Japão, as coisas dão terrivelmente errado para Bianchi, que desliza para fora da pista na Suzuka molhada no local onde Sutil havia saído da pista uma volta antes.

Ele atravessa a caixa de brita e atinge o guindaste móvel que estava lá para remover a Sauber. Bianchi sofre ferimentos graves na cabeça e fica em coma no hospital. Uma corrida depois, na Rússia, a Marussia decide não nomear um substituto por respeito a Bianchi.

À medida que o final da temporada se aproxima, cresce também a incerteza sobre a sobrevivência da equipe. No dia 25 de outubro, o chefe da equipe de F1, Bernie Ecclestone, disse que a Marussia - assim como a Caterham - não viajará aos Estados Unidos para o GP.

Ambas as equipes estavam em dificuldades financeiras e não puderam enviar seus equipamentos para participar da corrida. Excepcionalmente, elas seriam autorizadas a não participar da corrida, o que também significa não ir ao Brasil, já que se tratava de uma rodada dupla e os carros deveriam ter sido transportados imediatamente.

Jules Bianchi desempenhou um papel crucial na sobrevivência da Marussia. Foto de: Sutton Images

A Marussia, assim como a Caterham, esperava retornar para a corrida final em Abu Dhabi, mas isso não aconteceria. A falência da Marussia foi declarada oficialmente no início de novembro e a equipe, com cerca de 200 trabalhadores, foi demitida.

A sobrevivência da equipe de F1 parece altamente incerta, embora, dentro da Marussia, as pessoas continuem a ter esperança de retornar em 2015. Na verdade, ela se registrou para essa temporada, mas com o nome de Manor F1.

Sem Bianchi, não há Manor F1

O que desempenhou um papel nesse retorno foi o fato de que, graças aos dois pontos de Bianchi em Mônaco, a equipe terminou em nono lugar entre os construtores. Ela terminou à frente da Sauber e da Caterham, dando à Marussia mais prêmios em dinheiro.

Durante o inverno, a equipe consegue levantar investimento suficiente para retornar ao grid da F1. De acordo com Will Stevens, um dos pilotos da Manor F1 naquela temporada, o desempenho de Bianchi em Mônaco teve um papel "crucial" na sobrevivência da equipe.

"Não há nenhum membro da equipe que subestime tudo o que ele fez por esta equipe. Sem a contribuição dele, a situação da equipe seria muito diferente agora", disse Stevens.

O chefe da equipe Manor, John Booth, também enfatizou a importância dos pontos de Bianchi em Mônaco.

"Sem ele, sem aqueles dois pontos que ele marcou em Mônaco no ano passado, não estaríamos aqui agora. No final, foram exatamente esses pontos que convenceram os novos investidores do potencial da equipe. O fato de estarmos aqui agora é a nossa maneira de dizer a Jules que a corrida não termina até que a bandeira quadriculada preta e branca seja agitada".

"Não sei se nossa presença na pista ajuda os pais dele de alguma forma, mas espero que ajude, por menor que seja. Somos os primeiros a sair da provação mais difícil e não tenho dúvidas de que Jules terá sucesso".

A última coisa que aconteceu não foi o caso alguns meses depois. Depois de passar vários meses em coma, Bianchi sucumbe aos ferimentos sofridos no acidente em Suzuka, em 17 de julho de 2015.