Diretor de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, explicou como a equipe prepara seus pilotos para situações como a que decidiu o GP de Espanha de Fórmula 1 - incluindo o uso de códigos secretos que podem ter ajudado Andrea Kimi Antonelli a fazer a sua parada nos boxes, que foi fundamental para seu triunfo no Madring.

Depois de ser alertado pelo rádio para as bandeiras amarelas após o abandono de Lance Stroll, Antonelli reduziu significativamente a velocidade entre as curvas 18 e 20, perdendo mais tempo do que os carros à sua volta, incluindo o líder da prova, Lando Norris e Max Verstappen logo atrás.

Antonelli não só reduziu a velocidade na zona de amarelas, como também retardou a aceleração no setor seguinte, onde já eram mostradas bandeiras verdes. Após a corrida, o italiano disse que o seu engenheiro, Peter Bonnington, o tinha avisado de que poderia ser acionado um safety car virtual, levando-o a reduzir a velocidade deliberadamente numa tentativa de se aproveitar da neutralização antes de chegar à entrada das boxes.

Falando ao podcast NU Silver Arrows Radio Show, Shovlin revelou que a Mercedes usa códigos secretos para preparar os seus pilotos para potenciais situações de safety car.

“Bem, usamos códigos secretos para dar a eles uma ideia de se poderão querer entrar [nos boxes] durante um safety car. Mas tentamos não deixar que as demais equipes saibam quais são esses códigos. Por isso, mudamos eles todas as semanas,” explicou.

Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Saiu a bandeira amarela e o Bono confirmou. Kimi na verdade reduziu a velocidade um pouco e ganhou mais um segundo para si, o que provavelmente... Talvez ele pudesse conseguir entrar nos boxes sem isso. Mas, certamente tornou isso possível".

“E se virem a onboard de Kimi, verão que a entrada não foi uma coisa fácil. E verão que, quando ele estava parando em seu lugar nas boxes, os pneus estavam chegando ainda enquanto ele parava. Portanto, foi uma parada difícil de executar naquele espaço de tempo".

Olhando o vídeo, não fica claro qual das mensagens de Bonnington para Antonelli continha a instrução codificada, uma vez que houve apenas algumas trocas de comunicação entre o abandono de Stroll e a entrada do piloto da Mercedes nas boxes.

Bonnington avisou primeiro Antonelli: “Amarela, amarela, 19-20,” antes de acrescentar: “Portanto, levanta [o pé] bastante.” Depois ele diz: “Você está na janela do safety car.” Momentos depois, com o safety car virtual acionado, veio a instrução de ir para os boxes.

Antonelli estava muito perto da entrada das boxes quando a direção de prova acionou o safety car virtual. Embora ainda pudesse ter conseguido mergulhar nos boxes no último momento, o segundo extra ganho ao tirar o pé deu mais tempo, tanto para o piloto como para a equipe reagir.

É comum que as equipes façam reuniões na manhã de domingo para revisarem a estratégia de corrida, traçando cenários em potencial, que envolvem acidentes, safety cars e safety cars virtuais. Mas quando as margens são tão pequenas, elas também precisam de uma cadeira clara de comando para executarem os planos rapidamente.

Não é simplesmente uma questão de chamar o piloto aos boxes. Os mecânicos também precisam estar prontos com os pneus - particularmente neste caso, já que a Mercedes optou por fazer uma parada dupla, com Antonelli seguido de George Russell.

Passaram-se 35 segundos entre a bandeira amarela inicial e o acionamento do SC virtual, com mais 15 segundos transcorridos entre o acionamento e a chegada de Antonelli ao box da Mercedes. Com ambos os conjuntos de pneus prontos, a equipe provou a rapidez de operação.

Kimi Antonelli, Peter Bonnington Photo by: Reginald Mathalone / NurPhoto via Getty Images

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