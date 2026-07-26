Após um fim de semana repleto de reclamações sobre os problemas enfrentados com a Red Bull, o GP da Hungria de Fórmula 1 deste domingo acabou saindo bem melhor do que o esperado para Max Verstappen, que admitiu surpresa com o resultado final.

Verstappen garantiu seu quarto pódio da temporada no circuito de Budapeste, embora, diante das dificuldades da Red Bull, ele nunca tivesse imaginado que isso fosse possível. Questionado sobre o que passou pela sua cabeça na última volta, o holandês riu:

“Eu pensei: ‘Como diabos eu vim parar aqui?’", brincou. "Fiquei chocado, na verdade ainda estou chocado".

Isso se deve principalmente ao fato de que os problemas do sábado ainda estarem presentes. Durante a classificação, Verstappen explicou que o desempenho aerodinâmico do carro continuou se deteriorando ao longo da sessão.

Durante o parque fechado, uma peça de extensão da aleta do assoalho – que, segundo Laurent Mekies, havia sido danificada – foi substituída com a aprovação da FIA, mas isso não resolveu os problemas.

“Não, ficou exatamente igual. De qualquer forma, não há nada que se possa mudar depois da classificação. Eu sabia que ia ser difícil, e foi muito difícil, honestamente”, disse o tetracampeão.

“Acho que foi uma das corridas mais difíceis deste ano em termos de como me senti no carro e de como tive que administrar o equilíbrio de curva a curva. Então, sim, subir ao pódio foi, na minha opinião, um resultado incrível para nós".

Assim como no sábado, Verstappen continuou enfrentando dificuldades com a sobreviragem, tornando o RB22 imprevisível. No sábado, isso chegou a causar a derrapada que o fez rodar na última curva, no final do Q3.

“Eu ainda estava enfrentando as mesmas dificuldades de ontem, então o carro estava com um excesso de direção, chegando a derrapar bastante em um determinado momento também. Mas acho que avançar logo no início tornou possível o resultado. Sofremos um undercut, mas depois fiz a ultrapassagem em Lewis, o que acredito que tornou meu segundo stint um pouco mais tranquilo".

“Depois, a equipe também me colocou nos pneus macios, e, inicialmente, eu pensei: ‘Isso vai ser uma longa jornada até o final’, mas conseguimos fazer funcionar".

Verstappen descreveu sua ultrapassagem em Hamilton na Curva 1 como o ponto alto da corrida. A oportunidade surgiu de forma inesperada enquanto os dois pilotos ultrapassavam Liam Lawson.

“Eu sabia que aquela era minha única oportunidade também, porque eles [a Ferrari] não estavam tão mal de ritmo. Então, quando vi a oportunidade surgir, fui em frente. Foi uma boa manobra".

Todos esses fatores combinados produziram um resultado melhor do que Verstappen acredita que a Red Bull merecia, com base no ritmo absoluto.

“No geral, ainda não entendo muito bem como ficamos em segundo, mas acho que, como equipe, tivemos um desempenho forte. Vejo isso como um desempenho um pouco acima do esperado, então acho que é algo positivo. E vi, quando saí do carro, que havia danos no carro. Portanto, não foi nada fácil para nós”, disse Verstappen, sem falar mais dos danos".

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!