Na noite de sábado (07), o piloto de Fórmula 1 Andrea Kimi Antonelli sofreu um acidente rodoviário em San Marino com o Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, uma versão exclusiva avaliada em cerca de R$ 2 milhões e que havia sido cedido para ele na última semana.

A notícia foi confirmada pela própria escuderia em nota: “No último sábado à noite, perto de sua casa em San Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso".

O supercarro da Mercedes-AMG, produzida em apenas 200 exemplares, tem um design caracterizado por detalhes únicos, como a carroceria pintada à mão com o layout da PETRONAS e aspectos técnicos de alto nível, incluindo bancos AMG Performance e um sistema de som surround 3D Burmester. A cor azul turquesa da patrocinadora da escuderia de F1 também está presente no interior do bólido.

MERCEDES-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ MOTORSPORT COLLECTORS EDITION Foto de: Mercedes AMG

A máquina é equipada com um motor 4.0 litros V8-Biturbo de 612 cavalos de potência e de 86,68 kgfm de torque, junto de uma transmissão AMG SPEEDSHIFT MCT 9G de 9 marchas, chegando de 0 à 100 km/h em cerca de 3,2 segundos e com velocidade máxima de 317 km/h.

As rodas forjadas AMG de 21 polegadas, com acabamento preto fosco e desenho em cruz, têm friso no azul turquesa. As pinças do freio cerâmico AMG de alto desempenho seguem a mesma cor. O conjunto usa discos de 420 mm na dianteira e pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R, com medidas 295/30 ZR21 na frente e 305/30 ZR21 atrás.

O pacote AMG Exterior Carbon Fibre vem de fábrica e inclui splitter, saias laterais, difusor e asa traseira em fibra de carbono. Também fazem parte do conjunto o teto panorâmico, o pacote aerodinâmico AMG com asa traseira fixa e o AMG Night Package II, que adiciona detalhes em preto cromado, incluindo a estrela traseira, além da tampa do tanque AMG em acabamento cromado.

