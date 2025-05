As equipes da Fórmula 1 revelaram suas soluções de asa dianteira para atender à diretriz técnica do GP da Espanha sobre asas flexíveis, após a aplicação de testes de carga mais rigorosos para a etapa de Barcelona.

Com uma carga de 1000N aplicada a cada lado da asa dianteira, os testes de flexão só permitem um máximo de 10 mm de deflexão, abaixo da referência anterior de 15 mm. Isso fez com que as equipes reforçassem suas asas, embora muitas dessas mudanças continuem sendo estruturais.

No entanto, algumas equipes registraram mais mudanças visuais do que isso para garantir que as asas permaneçam rígidas o suficiente para passar nos testes de carga renovados e, ao mesmo tempo, tentar recuperar o desempenho.

A Ferrari, por exemplo, modificou a distribuição de carga nos elementos da asa com pequenas revisões na geometria para atender às regras, combinando-as com placas finais revisadas.

A Red Bull seguiu o exemplo, afirmando que todos os quatro elementos foram alterados; a equipe declarou em suas notas técnicas pré-evento que "a geometria da asa dianteira foi revisada para ganhar rigidez com custo mínimo de peso e, em seguida, iterada para buscar as características de carga desejadas".

A McLaren e a Mercedes já haviam introduzido sua própria asa dianteira nova para se adequar às novas regras em Ímola; a McLaren usou a asa nos treinos, mas ainda não correu com seu novo design.

A Aston Martin reforçou a estrutura do design de sua asa dianteira sem mudanças nos elementos, mas revisou as pontas e as bordas externas na placa final para aumentar o desempenho da asa.

A Alpine também não registrou nenhuma alteração, sugerindo que sua asa era uma mudança puramente estrutural ou que seu desenvolvimento em Imola havia satisfeito os critérios. A Haas também aludiu que suas mudanças na asa eram apenas estruturais; o chefe de equipe, Ayao Komatsu, já declarou que a equipe não estava explorando a flexão da asa tanto quanto seus rivais.

Racing Bulls VCARB 02, asa dianteira Foto de: Roberto Chinchero

A Racing Bulls, no entanto, optou por uma combinação totalmente nova de bico e asa, com um nariz inclinado agora desenvolvido para abrir a parte inferior da carroceria para uma fonte de fluxo mais limpa. A seção central também foi rebaixada para promover esse efeito, com elementos revisados para satisfazer os testes de flexão e remodelados para gerar uma carga mais focada no interior.

A Williams afirma que sua asa também recebeu uma atualização simultânea, explicando que "aproveitamos a oportunidade para atualizar a geometria da aba traseira e da placa final da asa dianteira. A seção externa da aba traseira tem um perfil mais recuado, e a seção vertical da placa final tem uma geometria de curvatura revisada" para melhorar os padrões de fluxo de ar em torno dos dutos de freio dianteiros e da frente do assoalho.

A Sauber também alterou as junções da placa final da asa dianteira para melhorar o desempenho local da asa dianteira nessa área.

Outras atualizações para o GP da Espanha

A Ferrari modificou sua asa traseira de alta força descendente, em grande parte transferida de 2024. A Mercedes também tem uma asa traseira revisada de maior downforce com mais curvatura para reforçar o downforce geral.

A Mercedes também combinou isso com um novo conjunto de asa de borda do assoalho e vedação interna do assoalho para melhorar ainda mais o desempenho da parte inferior da carroceria. A Alpine e a Sauber também relataram atualizações abrangentes no assoalho.

A Williams também introduziu uma série de atualizações básicas, devido ao seu foco em 2026; a equipe fez alterações nos dutos de resfriamento do freio traseiro como uma mudança específica do circuito de Barcelona, enquanto a Sauber continuou seu ritmo de atualização com alterações nos sidepods para se encaixar de forma mais coesa com as atualizações do assoalho mencionadas anteriormente.

