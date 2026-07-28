F1: Como está disputa interna de Hamilton e Leclerc na Ferrari?

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Dupla de Maranello já conquistou uma vitória cada na atual temporada depois de um ano difícil do heptacampeão

Livia Veiga
Editado:
Lewis Hamilton & Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Ferrari

Lewis Hamilton começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 de uma forma bastante diferente do que terminou no último ano. O britânico terminou 2025 bastante atrás de Charles Leclerc, sem nenhuma vitória e sem pódios. Mas como está realmente a situação este ano?

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Hamilton foi o primeiro a conquistar uma vitória em 2026, ganhando o GP de Barcelona contra os dois carros da Mercedes, se aproveitando muito bem da largada e boas ultrapassagens.

Antes mesmo disso, o heptacampeão já mostrou uma forma muito mais positiva do que em 2025. Na atual temporada, até o GP da Hungria, o britânico subiu ao pódio em cinco oportunidades, uma a mais do que Leclerc.

A dupla da Ferrari entra nas férias bastante equilibrada, com uma vitória cada, sem poles e com 100% de aparições no Q3 - até o momento, já tivemos 11 corridas completas no calendário.

Total de pontos

Lewis Hamilton Charles Leclerc
169 138

Hamilton ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, apenas 50 pontos atrás de Andrea Kimi Antonelli, que lidera confortavelmente. O britânico está apenas sete pontos à frente de George Russell.

A dupla da Ferrari ainda não venceu nenhuma corrida sprint em 2026, enquanto já triunfaram duas vezes no domingo: em Barcelona para Hamilton e Silverstone para Leclerc.

É justo mencionarmos que Leclerc não terminou duas corridas do calendário, enquanto o heptacampeão cruzou a linha de chegada em todas as oportunidades, não sofrendo com problemas de confiabilidade.

Em classificações, os dois estão muito próximos (8x7 para Hamilton, considerando as sprints), enquanto Leclerc tem os melhores resultados de corrida (8x7 também).

Comparação dos melhores tempos em classificação

GP lewis hamilton charles leclerc
Austrália

Q3 - 1min19s478

-0s151

Q3 - 1min19s327

+0s151
China Sprint

SQ3 - 1min32s161

+0s367

SQ3 - 1min32s528

-0s367
China

Q3 - 1min32s415

+0s013

Q3 - 1min32s428

-0s013
Japão

Q3 - 1min29s567

-0s264

Q2 - 1min29s303

+0s264
Miami Sprint

SQ3 - 1min28s618

-0s379

SQ3 - 1min28s239

+0s379
Miami

Q3 - 1min28s319

-0s176

Q3 - 1min28s143

+0s176
Canadá Sprint

SQ3 - 1min13s326

+0s084

SQ3 - 1min13s410

-0s084

Canadá

Q3 - 1min12s868

+0s108

Q3 - 1min12s976

-0s108
Mônaco

Q3 - 1min12s279

+0s072

Q3 - 1min12s351

-0s072
Barcelona

Q3 - 1min14s743

+0s538

Q2 - 1min15s281

-0s538
Áustria

Q3 - 1min06s408

-0s059

Q3 - 1min06s349

+0s059
Grã-Bretanha Sprint

SQ3 - 1min28s376

+0s327

SQ3 - 1min28s703

-0s327
Grã-Bretanha

Q3 - 1min28s458

-0s172

Q3 - 1min28s286

+0s172
Bélgica

Q3 - 1min44s895

-0s002

Q3 - 1min44s893

+0s002
Hungria

Q3 - 1min17s219

+0s226

Q3 - 1min17s445

-0s226

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