F1: Como está disputa interna de Hamilton e Leclerc na Ferrari?
Dupla de Maranello já conquistou uma vitória cada na atual temporada depois de um ano difícil do heptacampeão
Foto de: Ferrari
Lewis Hamilton começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 de uma forma bastante diferente do que terminou no último ano. O britânico terminou 2025 bastante atrás de Charles Leclerc, sem nenhuma vitória e sem pódios. Mas como está realmente a situação este ano?
Hamilton foi o primeiro a conquistar uma vitória em 2026, ganhando o GP de Barcelona contra os dois carros da Mercedes, se aproveitando muito bem da largada e boas ultrapassagens.
Antes mesmo disso, o heptacampeão já mostrou uma forma muito mais positiva do que em 2025. Na atual temporada, até o GP da Hungria, o britânico subiu ao pódio em cinco oportunidades, uma a mais do que Leclerc.
A dupla da Ferrari entra nas férias bastante equilibrada, com uma vitória cada, sem poles e com 100% de aparições no Q3 - até o momento, já tivemos 11 corridas completas no calendário.
Total de pontos
|Lewis Hamilton
|Charles Leclerc
|169
|138
Hamilton ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, apenas 50 pontos atrás de Andrea Kimi Antonelli, que lidera confortavelmente. O britânico está apenas sete pontos à frente de George Russell.
A dupla da Ferrari ainda não venceu nenhuma corrida sprint em 2026, enquanto já triunfaram duas vezes no domingo: em Barcelona para Hamilton e Silverstone para Leclerc.
É justo mencionarmos que Leclerc não terminou duas corridas do calendário, enquanto o heptacampeão cruzou a linha de chegada em todas as oportunidades, não sofrendo com problemas de confiabilidade.
Em classificações, os dois estão muito próximos (8x7 para Hamilton, considerando as sprints), enquanto Leclerc tem os melhores resultados de corrida (8x7 também).
Comparação dos melhores tempos em classificação
|GP
|lewis hamilton
|charles leclerc
|Austrália
|
Q3 - 1min19s478
-0s151
|
Q3 - 1min19s327
+0s151
|China Sprint
|
SQ3 - 1min32s161
+0s367
|
SQ3 - 1min32s528
-0s367
|China
|
Q3 - 1min32s415
+0s013
|
Q3 - 1min32s428
-0s013
|Japão
|
Q3 - 1min29s567
-0s264
|
Q2 - 1min29s303
+0s264
|Miami Sprint
|
SQ3 - 1min28s618
-0s379
|
SQ3 - 1min28s239
+0s379
|Miami
|
Q3 - 1min28s319
-0s176
|
Q3 - 1min28s143
+0s176
|Canadá Sprint
|
SQ3 - 1min13s326
+0s084
|
SQ3 - 1min13s410
-0s084
|
Canadá
|
Q3 - 1min12s868
+0s108
|
Q3 - 1min12s976
-0s108
|Mônaco
|
Q3 - 1min12s279
+0s072
|
Q3 - 1min12s351
-0s072
|Barcelona
|
Q3 - 1min14s743
+0s538
|
Q2 - 1min15s281
-0s538
|Áustria
|
Q3 - 1min06s408
-0s059
|
Q3 - 1min06s349
+0s059
|Grã-Bretanha Sprint
|
SQ3 - 1min28s376
+0s327
|
SQ3 - 1min28s703
-0s327
|Grã-Bretanha
|
Q3 - 1min28s458
-0s172
|
Q3 - 1min28s286
+0s172
|Bélgica
|
Q3 - 1min44s895
-0s002
|
Q3 - 1min44s893
+0s002
|Hungria
|
Q3 - 1min17s219
+0s226
|
Q3 - 1min17s445
-0s226
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