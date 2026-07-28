F1: Como está disputa interna de Hamilton e Leclerc na Ferrari?

Lewis Hamilton começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 de uma forma bastante diferente do que terminou no último ano. O britânico terminou 2025 bastante atrás de Charles Leclerc, sem nenhuma vitória e sem pódios. Mas como está realmente a situação este ano?

Hamilton foi o primeiro a conquistar uma vitória em 2026, ganhando o GP de Barcelona contra os dois carros da Mercedes, se aproveitando muito bem da largada e boas ultrapassagens.

Antes mesmo disso, o heptacampeão já mostrou uma forma muito mais positiva do que em 2025. Na atual temporada, até o GP da Hungria, o britânico subiu ao pódio em cinco oportunidades, uma a mais do que Leclerc.

A dupla da Ferrari entra nas férias bastante equilibrada, com uma vitória cada, sem poles e com 100% de aparições no Q3 - até o momento, já tivemos 11 corridas completas no calendário.

Total de pontos

Lewis Hamilton Charles Leclerc 169 138

Hamilton ocupa a segunda posição na tabela do campeonato, apenas 50 pontos atrás de Andrea Kimi Antonelli, que lidera confortavelmente. O britânico está apenas sete pontos à frente de George Russell.

A dupla da Ferrari ainda não venceu nenhuma corrida sprint em 2026, enquanto já triunfaram duas vezes no domingo: em Barcelona para Hamilton e Silverstone para Leclerc.

É justo mencionarmos que Leclerc não terminou duas corridas do calendário, enquanto o heptacampeão cruzou a linha de chegada em todas as oportunidades, não sofrendo com problemas de confiabilidade.

Em classificações, os dois estão muito próximos (8x7 para Hamilton, considerando as sprints), enquanto Leclerc tem os melhores resultados de corrida (8x7 também).

Comparação dos melhores tempos em classificação

GP lewis hamilton charles leclerc Austrália Q3 - 1min19s478 -0s151 Q3 - 1min19s327 +0s151 China Sprint SQ3 - 1min32s161 +0s367 SQ3 - 1min32s528 -0s367 China Q3 - 1min32s415 +0s013 Q3 - 1min32s428 -0s013 Japão Q3 - 1min29s567 -0s264 Q2 - 1min29s303 +0s264 Miami Sprint SQ3 - 1min28s618 -0s379 SQ3 - 1min28s239 +0s379 Miami Q3 - 1min28s319 -0s176 Q3 - 1min28s143 +0s176 Canadá Sprint SQ3 - 1min13s326 +0s084 SQ3 - 1min13s410 -0s084 Canadá Q3 - 1min12s868 +0s108 Q3 - 1min12s976 -0s108 Mônaco Q3 - 1min12s279 +0s072 Q3 - 1min12s351 -0s072 Barcelona Q3 - 1min14s743 +0s538 Q2 - 1min15s281 -0s538 Áustria Q3 - 1min06s408 -0s059 Q3 - 1min06s349 +0s059 Grã-Bretanha Sprint SQ3 - 1min28s376 +0s327 SQ3 - 1min28s703 -0s327 Grã-Bretanha Q3 - 1min28s458 -0s172 Q3 - 1min28s286 +0s172 Bélgica Q3 - 1min44s895 -0s002 Q3 - 1min44s893 +0s002 Hungria Q3 - 1min17s219 +0s226 Q3 - 1min17s445 -0s226

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