F1: Como estão as negociações de Câmara com a Haas para 2027

A Fórmula 1 pode voltar a ter dois brasileiros no grid na próxima temporada. Para isso, Rafael Câmara precisa avançar nas negociações com a Haas, que avalia o brasileiro como um dos candidatos à vaga de Esteban Ocon. O Motorsport.com Brasil apurou mais detalhes sobre a situação.

Câmara surgiu como um dos principais nomes na disputa pelo posto e concorre com outros três pilotos: Ryo Hirakawa, Leo Fornaroli e Jack Doohan.

Hirakawa conta com o apoio da Toyota, enquanto Fornaroli integra a academia da McLaren e Doohan assinou com a Haas para exercer a função de piloto reserva em 2026. Câmara, por sua vez, tem uma forte ligação com a Ferrari, já que faz parte da academia de jovens pilotos da equipe italiana.

Como está a situação de Câmara?

Teste e avaliação da Haas

Durante as férias da F1, os quatro candidatos foram levados pela Haas ao circuito de Portimão, em Portugal, para uma sessão de testes. A equipe não avaliou apenas a velocidade de cada piloto, mas também a capacidade de fornecer feedback técnico aos engenheiros e contribuir para o desenvolvimento do carro.

O próprio Ayao Komatsu revelou, em sua coluna no site japonês as-web, que ficou impressionado com o desempenho dos pilotos durante o teste. O chefe da Haas também manteve Ocon na disputa pela vaga, deixando claro que Oliver Bearman não está ameaçado.

Segundo informações do ge, Câmara foi o piloto que mais se aproximou do tempo registrado por Bearman em Portimão, colocando-se em evidência durante a sessão.

Desde então, os rumores em torno da vaga diminuíram, mas isso não significa que as negociações tenham esfriado. Os pilotos seguiram com suas preparações e participações em testes.

Nesse meio tempo, o nome de Ocon foi tirado da briga por falta de apoio, principalmente financeiro, de patrocinadores.

Teste TPC com a Ferrari

Câmara, por exemplo, voltou à pista com um carro de F1 da Ferrari em Ímola e completou cerca de 200 quilômetros nesta semana. A ligação com a equipe italiana é um dos trunfos de Câmara na busca por uma vaga no grid da F1 em 2027.

Reunião entre os empresários

O Motorsport.com Brasil apurou que os empresários dos quatro pilotos que disputam a vaga se reuniram durante o fim de semana do GP da Espanha, em Madri. O encontro foi mantido em sigilo, mas teve como principal objetivo entender o cenário das negociações e avaliar todas as possibilidades para a definição do próximo piloto da Haas.

Após a reunião, a decisão final passou a estar nas mãos de Komatsu. O GPblog publicou, e o Motorsport.com Brasil confirmou, que Câmara aparece no topo da lista de candidatos e ganhou força na disputa pela vaga de titular para 2027.

A decisão final ainda não foi tomada, ou seja, não há nenhum contrato assinado que garanta a chegada de Rafa na F1. No entanto, as negociações começaram a avançar.

Ainda não há uma data definida para o anúncio, mas a expectativa é de que a situação seja resolvida até o fim de setembro.

Teste em Ímola

O Motorsport.com Brasil apurou que o teste feito em Ímola já fazia parte do calendário de testes TPC do brasileiro com a Ferrari. A reportagem ainda soube que Jack Doohan e Ryo Hirakawa estiveram na pista em Jerez nessa terça-feira.

MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA

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