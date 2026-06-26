F1: Como evolução da Ferrari preocupa rivais

Quando a Fórmula 1 chegou às montanhas da Áustria para a oitava rodada da temporada de 2026, não havia como escapar à onda de calor que envolveu a Europa nos últimos dias e, na pista, a Ferrari também tem aumentado a pressão.

A Scuderia chega a Spielberg com várias atualizações, as quais começaram com um grande desenvolvimento no GP de Barcelona, o qual ajudou Lewis Hamilton a exorcizar os seus demônios e a conquistar a 106.ª vitória em GPs.

Assim, Hamilton vê-se agora a apenas 41 pontos do líder do campeonato, Kimi Antonelli, que abandonou na Espanha com problemas na unidade de potência, apesar de a Mercedes ter vencido todos os GPs anteriores. Charles Leclerc está mais 40 pontos atrás, em quarto, separado de Hamilton por George Russell.

A vitória convincente de Hamilton em Barcelona, e especialmente o seu stint final, levou o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, a declarar o SF-26 como o "melhor chassis" da F1 neste momento. Também levou Lando Norris a sugerir que a Ferrari seria o time a ser batido se tivesse uma unidade de potência do nível da Mercedes. "Temos sorte que a Ferrari não tenha um motor melhor neste momento. Se tivesse, estaria dominando."

Uma corrida depois, esse cenário será parcialmente concretizado. Tendo antecipado que receberia ajuda do ADUO, a Ferrari está pronta para estrear a primeira de suas duas atualizações de unidade de potência durante a temporada na Áustria.

Entende-se que a Ferrari ajustou a câmara de combustão do motor para aumentar a potência, enquanto já planeia um novo desenho de turbocompressor, maior, para depois da pausa de agosto, como a segunda das duas oportunidades de atualização durante a temporada.

Banho de realidade para os rivais da Ferrari?

Então, quão preocupados devem estar os rivais da Ferrari com a melhoria contínua? Russell sentiu que Barcelona já tinha sido um "banho de realidade" para a Mercedes, à medida que o time de Maranello encontrou mais velocidade em reta, e isso foi antes da atualização.

"Definitivamente acho que é um banho de realidade, porque a Ferrari claramente teve um ótimo chassis durante toda a temporada," disse Russell em Spielberg na quinta-feira. "A unidade de potência tem estado bastante atrás da nossa, mas, de repente, parecem ter dado um passo a frente em Barcelona. Estiveram muito mais perto de nós em termos de velocidade em reta".

Líder do campeonato, Antonelli também estava atento ao ritmo de melhoria da Ferrari, mas pensa que a McLaren e a Red Bull atualizada também estarão na disputa: "Vai ser um fim de semana em que as quatro equipas de topo estarão super próximas, porque a Ferrari está com um novo motor, um pouco mais potente. A Red Bull trará uma grande atualização, que dará muito desempenho e a McLaren tem estado perto desde Miami".

"I definitely think it’s a reality check because Ferrari have clearly had a great chassis this whole season," - George Russell Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Ferrari irá tentar gerir as expectativas sobre exatamente quanto ganhará com a nova unidade de potência, e nem todos estão convencidos de que ela vá, subitamente, substituir a Mercedes como referência. Norris e Oscar Piastri ainda acham que a marca alemã tem o melhor pacote geral, mas estão intrigados para ver se a Scuderia consegue confirmar o ritmo de Barcelona.

"A Ferrari trouxe muitas atualizações em Barcelona, mas acho que a Mercedes ainda é a referência," disse Piastri. "Talvez não tão à frente naquelas condições, mas ainda assim a referência".

Para Norris, a Ferrari tem sido uma ameaça desde o começo: "Não acho que tenham feito muitos progressos desde o início do ano. Foram uma das melhores equipes durante toda a temporada até agora, não é como se tivessem aparecido de repente e dado um salto. Tiveram um dos melhores carros em muitos lugares".

"Ainda é claro que a Mercedes tem o melhor carro em termos gerais. Não sei quanto a atualização do motor vai ajudar [a Ferrari] este fim de semana, mas é claro que a maior perda de tempo é nas retas. Provavelmente metade disso é potência e uma boa parte é arrasto. E o fato de serem melhores nas curvas também se deve a terem um pouco mais de arrasto nas retas", continuou.

"Eles têm a capacidade, se derem um grande passo com o motor, de se tornarem facilmente os favoritos. Já são candidatos ao título, isso nem é uma questão. Eles foram durante toda a temporada", concluiu o britânico.

Uma questão que surgiu é se a Ferrari conseguirá ou não sustentar o seu calendário incessante de atualizações sob o teto orçamentário da F1, ou se já concentrou antecipadamente muitos dos recursos de desenvolvimento, enquanto a Mercedes parece um pouco mais cautelosa sobre quando capitalizar o desenvolvimento aerodinâmico.

"Eles estão com muitas atualizações, o que tem sido bastante surpreendente para nós," admitiu Russell. "Nós trouxemos uma até agora. Temos outras planejadas, mas a Ferrari e a McLaren, de tempos em tempos trazem novas peças para o carro.

"É muito desafiador com o teto orçamentário. Pode-se sempre decidir puxar o gatilho e começar a trazer uma atualização dentro de algumas corridas, mas também é preciso ser estratégico sobre qual é o ponto ideal da temporada e se se pode permitir trazer mais atualizações ou não. Talvez tenham uma abordagem diferente", continuou o piloto da Mercedes.

"No fim de contas continuamos sendo a equipe a ser batida, então este será um bom fim de semana para ver se a Ferrari continua nessa boa forma ou se aquilo foi um caso isolado", concluiu.

"I believe Mercedes will be the fastest car, but with the heat we were pretty good on tyres" - Charles Leclerc Photo by: Eric Le Galliot

Leclerc: Mercedes continua sendo o alvo

A vitória marcante de Hamilton na Espanha desencadeou, inevitavelmente, um surto precoce na Grã-Bretanha e na Itália, mas, no que diz respeito ao heptacampeão, a equipe deve continuar reduzindo a vantagem da Mercedes corrida a corrida, em vez de se deixar levar pelo entusiasmo.

"A equipe trabalhou muito para dar um passo com o motor," disse Hamilton. "Não é o passo completo, mas estamos indo para frente. E é isso que temos que continuar fazendo, simplesmente colocar um pé à frente do outro".

Leclerc, que tem tido mais dificuldades do que Hamilton para extrair desempenho do SF-26, também ficou animado com a injeção de inovação por Maranello no desenho do carro, mas ainda sente que a Mercedes é a equipe a ser batida com o pacote de unidade de potência superior.

"Em competitividade geral acredito que a Mercedes será mais rápida, mas, com o calor, fomos muito bem com os pneus, por isso espero que possamos manter essa força neste fim de semana," disse ele. "No entanto, há retas mais longas, por isso a unidade de potência da Mercedes é melhor neste momento e, portanto, espero pagar um pouco mais o preço".

"Também precisamos ter cuidado, pois as coisas mudam muito rápido. Há três ou quatro semanas todos tínhamos uma imagem muito diferente de como era a nossa temporada, mas agora parece que tudo está se encaixando. Cada atualização pode fazer uma grande diferença. Podemos sentir que estamos na tendência certa até a equipe seguinte chegar com uma enorme atualização, e então parecemos em desvantagem", finalizou.

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