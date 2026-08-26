A Ferrari é a equipe que está levando o maior número de atualizações para a atual temporada da Fórmula 1. Mesmo com o aumento do teto de gastos por conta da mudança de regulamento, o time precisa ser muito estratégico no momento de produzir as novas peças e, ao que tudo indica, eles encontraram a 'fórmula mágica'.

A Mercedes, que produz seu próprio motor e começou o ano como o time a ser batido, conquistando uma sequência de vitórias confortáveis, já declarou que não tem mais condições financeiras de levar grandes pacotes de atualização.

A Ferrari, por outro lado, encontrou uma forma de conseguir diversas peças novas de maneira muito "econômica" para continuar trabalhando e desenvolvendo o SF-26. Por exemplo, no GP da Holanda no último fim de semana, cada carro tinha apenas um conjunto novo para ser usado, segundo informações publicadas pelo próprio site da categoria.

Com o risco de quebras durante o treino livre, a equipe optou por equipar Charles Leclerc e Lewis Hamilton com o novo pacote apenas a partir da classificação para a sprint. As novas peças tinham como foco principal o assoalho frontal do carro, realinhando o fluxo de ar e proporcionando um resfriamento melhor para o carro.

Sendo assim, o que o time de Maranello tem feito é trabalhar no limite das atualizações: eles produzem apenas dois pacotes de peças novas - um para Hamilton e outro para Leclerc - e garantem que tudo só será utilizado no momento mais necessário do fim de semana, já que eles não terão substitutos caso alguma quebra aconteça.

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