Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

F1 AO VIVO: Vitória de Antonelli e pódio da Ferrari; acompanhe o programa PÓDIO após o GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 AO VIVO: Vitória de Antonelli e pódio da Ferrari; acompanhe o programa PÓDIO após o GP dos Estados Unidos

F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Antonelli vence GP dos Estados Unidos, mas não fatura título; Bortoleto é 13º

F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Wolff revela que está avaliando “duas ou três pessoas” como possíveis substitutos na Mercedes
Fórmula 1 GP dos EUA

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Italiano tem uma vantagem 123 pontos sobre George Russell

Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source

Mais uma vitória para Andrea Kimi Antonelli! O italiano garantiu o degrau mais alto no GP dos Estados Unidos e ampliou a liderança do campeonato da Fórmula 1, mas ainda não garantiu o título.

Leia também:

Lewis Hamilton terminou em quarto e George Russell em oitavo, garantindo que a briga se encaminhe para o México no próximo final de semana.

O italiano aumentou sua vantagem para 123 sobre Russell, que fica apenas um ponto à frente de Hamilton pela vice-liderança do campeonato.

Max Verstappen se manteve em quarto, ficando apenas três pontos à frente de Charles Leclerc, que teve um resultado mais positivo em Austin. Com 236 pontos, o tetracampeão está eliminado da briga pelo título, mas pode imaginar uma vice-liderança,

Leclerc e Lando Norris também já estão descartados na briga direta com Antonelli.

Posição Piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 365 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 242 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 241 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 - - - - -
4 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 236 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 - - - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 233 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 - - - - -
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 211 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 144 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 105 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 77 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - -
14 GermanyN. HulkenbergAudi 13 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - - - - -
15 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - -
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Vitória de Antonelli, Russell em oitavo e Bortoleto em 13º; veja o resultado do GP dos Estados Unidos

Últimas notícias

O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?

F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"

F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP dos EUA
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?

NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Talladega II
NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato