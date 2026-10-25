F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?
Italiano tem uma vantagem 123 pontos sobre George Russell
Mais uma vitória para Andrea Kimi Antonelli! O italiano garantiu o degrau mais alto no GP dos Estados Unidos e ampliou a liderança do campeonato da Fórmula 1, mas ainda não garantiu o título.
Lewis Hamilton terminou em quarto e George Russell em oitavo, garantindo que a briga se encaminhe para o México no próximo final de semana.
O italiano aumentou sua vantagem para 123 sobre Russell, que fica apenas um ponto à frente de Hamilton pela vice-liderança do campeonato.
Max Verstappen se manteve em quarto, ficando apenas três pontos à frente de Charles Leclerc, que teve um resultado mais positivo em Austin. Com 236 pontos, o tetracampeão está eliminado da briga pelo título, mas pode imaginar uma vice-liderança,
Leclerc e Lando Norris também já estão descartados na briga direta com Antonelli.
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|365
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|20
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|242
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|2
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|241
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|15
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. VerstappenRed Bull Racing
|236
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|33
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|233
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|24
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|L. NorrisMcLaren
|211
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|13
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|144
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|10
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|105
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|1
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|77
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|23
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|N. HulkenbergAudi
|13
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
O que Antonelli precisa fazer para ser campeão da F1 no México?
F1 - Bortoleto lamenta resultado nos EUA após bom ritmo da Audi: "É frustrante"
F1: Como fica o campeonato após vitória de Antonelli no GP dos Estados Unidos?
NASCAR: Larson vence corrida caótica em Talladega e dá grande passo para tricampeonato
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários