Mais uma vitória para Andrea Kimi Antonelli! O italiano garantiu o degrau mais alto no GP dos Estados Unidos e ampliou a liderança do campeonato da Fórmula 1, mas ainda não garantiu o título.

Lewis Hamilton terminou em quarto e George Russell em oitavo, garantindo que a briga se encaminhe para o México no próximo final de semana.

O italiano aumentou sua vantagem para 123 sobre Russell, que fica apenas um ponto à frente de Hamilton pela vice-liderança do campeonato.

Max Verstappen se manteve em quarto, ficando apenas três pontos à frente de Charles Leclerc, que teve um resultado mais positivo em Austin. Com 236 pontos, o tetracampeão está eliminado da briga pelo título, mas pode imaginar uma vice-liderança,

Leclerc e Lando Norris também já estão descartados na briga direta com Antonelli.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!