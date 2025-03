F1: Como foi a primeira semana de Newey na Aston Martin

Há mais de 20 anos, quando Adrian Newey trabalhava na McLaren, correu uma história no paddock da Fórmula 1 de que ele havia se trancado em seu escritório com sua prancheta de desenho. Quando terminava de esboçar um projeto, dizia a fofoca, ele o colocava em uma caixa de correio para ser recolhido pelo chefe de aerodinâmica Peter Prodromou, cuja função era garantir que os vários escritórios de design transformassem o esboço em realidade competitiva.

Isso pode ou não ser obra de um boato ocioso, mas é uma marca da reputação de Newey o fato de as pessoas estarem dispostas a dar crédito a uma história que o enquadrava como a 'velha louca do sótão' em um romance vitoriano. Quatorze carros vencedores de campeonatos de pilotos começaram a vida em sua famosa prancheta de desenho, além de pelo menos 10 que ficaram aquém do esperado, e ainda assim ele é notoriamente tímido em relação à publicidade.

Agora, o 'mago' da engenharia começa uma nova aventura na Aston Martin, focado na mudança de regulamentos de 2026.

Como muitas pessoas criativas, ele precisa do ambiente certo para prosperar. Em sua própria autobiografia, ele descreve uma briga com o ex-chefe da McLaren sobre a cor das paredes de seu escritório.

Newey achava que o cinza obrigatório dos navios de guerra era opressivo e sufocante, então ele mesmo pintou as paredes de azul 'ovo de pato' - para o horror e a fúria de Dennis. Quando a McLaren se mudou para sua sede atual, um edifício de aço e vidro feito sob medida nos arredores de Woking, Adrian detestava tanto sua esterilidade (e a política de Dennis de limpar as mesas) que mal podia esperar para sair.

Por todas essas razões - juntamente com as circunstâncias rancorosas de sua saída da Red Bull no ano passado - a chegada de Newey à Aston Martin tem sido objeto de um interesse. Para a maioria das pessoas, ao começar um novo emprego, as primeiras ordens de serviço são simples: tentar lembrar o nome de todos, não mover o queijo de ninguém na geladeira do escritório, não estacionar na vaga de outra pessoa e absolutamente não clicar em 'responder a todos'.

No entanto, o status de Newey é tão grande que, assim que ele pegou seu passe de funcionário na manhã da última segunda-feira, foi levado para um passeio pelo local pelo CEO Andy Cowell e pelo proprietário da equipe Lawrence Stroll.

A Aston Martin mudou-se para sua nova fábrica de 250 milhões de dólares, cerca de R$1,5 bilhões, no ano passado, na segunda-feira após o GP de Mônaco. Não que a equipe tivesse que ir muito longe, porque dois dos novos prédios foram construídos em ambos os lados do antigo, que foi então dinamitado para dar lugar a um terceiro edifício novo que abriga uma academia e o restaurante da equipe, no qual Newey pode esperar almoços de confraternização com seus colegas figurões.

Com 400 mil pés quadrados, a área ocupada pelos edifícios do campus é, na verdade, menor do que a dos rivais Mercedes (646 mil pés quadrados) e Red Bull (700 mil pés quadrados). Mas tamanho não é tudo - e o campus inclui 775 mil pés quadrados de prado de flores silvestres, 1.500 árvores recém-plantadas e uma pista de caminhada/ciclismo que é uma réplica em escala do circuito do GP de Silverstone. Ah, e um heliponto para quando o proprietário vier de helicóptero.

O terreno extra foi adquirido de uma fazenda próxima. Depois de vendê-lo, o fazendeiro imediatamente apresentou objeções aos planos da Aston Martin de construí-lo, torpedeando assim qualquer chance de obter um desconto em um Vantage. Imaginamos que Stroll deve ter dado uma risadinha em seu café da manhã quando o novo governo do Reino Unido anunciou planos para atingir os agricultores com o imposto sobre herança.

Entre as primeiras paradas de Newey estava o túnel de vento no local, uma instalação de última geração que só foi aberta em janeiro deste ano. Até então, a Aston Martin alugava tempo no túnel de F1 da Mercedes, localizado logo acima, em Brackley.

Em seguida, Newey participou de uma série de reuniões, incluindo uma discussão sobre o conceito do carro de 2026. É provável que esse seja seu foco no futuro, já que, historicamente, Newey vê pouco valor em dedicar tempo para corrigir as deficiências do carro de outra pessoa (obviamente, isso pode mudar se o cara que assina os cheques começar a fazer barulhos infelizes sobre o desempenho atual).

A equipe nos conta que Newey deixou o escritório "carregado de documentos, relatórios e memorandos para ler naquela noite em casa".

Essa é outra visão dos hábitos de trabalho de Newey: ele não é um homem que trabalha das 9h às 17h nem um expoente ostensivo do presenteísmo. Um dos fatores que contribuíram para o rompimento de seu relacionamento com a Red Bull foi o chefe da equipe, Christian Horner, dizer aos repórteres que Newey trabalha apenas três dias por semana.

Talvez Newey estivesse no escritório três dias por semana, mas seu cérebro criativo nunca está desligado: se uma ideia lhe ocorrer às 4h da manhã, ele estará em sua prancheta em poucos minutos. Ele classifica sua produtividade em uma escala de frações de segundo cortadas do tempo de volta, em vez de horas registradas atrás de uma mesa.

Por falar na ferramenta do ofício, a Aston nos informa que "a icônica prancheta de desenho está no lugar" e que vestiu o escritório de Newey "no estilo Aston Martin". Presumivelmente, não em azul ovo de pato, já que o verde é a paleta corporativa.

Além de se envolver com Cowell, o recém-nomeado CEO e diretor da equipe, Newey passou boa parte de sua primeira semana reunido com os chefes de engenharia sênior.

Embora Enrico Cardile, de forma um tanto controversa, ainda não tenha saído da 'quarentena' depois de entregar seu aviso prévio da Ferrari, e o diretor técnico Dan Fallows tenha sido demitido em uma reestruturação no final do ano passado, a Aston Martin tem muitas pessoas com experiência em sua mesa de liderança.

O diretor de engenharia Luca Furbatto ocupou cargos de chefia na McLaren e na Sauber, o vice-diretor técnico Eric Blandin foi chefe de aerodinâmica na Ferrari e na Mercedes, e o diretor-executivo Bob Bell foi responsável pela aerodinâmica de alguns dos carros de F1 mais bem-sucedidos da McLaren na década de 1980.

Almoçar no restaurante do local deve ser uma experiência peculiar para Bell, já que ele passou dois anos no final da década de 1990 trabalhando no prédio que anteriormente ocupava esse local. Talvez ele tenha contado a Newey histórias sobre o Jordan 199 vencedor de corridas que ele projetou no local onde hoje fica a cantina - ou talvez Newey tenha convencido Bell sobre a decoração de seu escritório.

Descobriremos - especialmente se ele for visto entrando sorrateiramente sob o manto da escuridão com rolos de pintura debaixo do braço em vez de plantas, juntamente com vários potes de vinil fosco.

