Há 25 anos, atingir a marca de 16 corridas coincidiria com o fim da temporada de Fórmula 1. Mas, no atual calendário de 24 corridas, ainda há mais um terço da temporada pela frente.

Uma margem de 31 pontos separa Oscar Piastri e Lando Norris a oito corridas do final, uma diferença que aumentou em relação àquela do intervalo de verão, quando a distância era de nove pontos. É uma margem grande, mas não intransponível, embora Piastri certamente tenha uma vantagem, o equivalente a 1,24 vitórias em GPs. Norris precisaria que seu companheiro de equipe se retirasse de uma corrida ou sofresse uma queda repentina de desempenho para voltar ao jogo.

Por curiosidade, pensamos em rever a situação das batalhas recentes do campeonato quando faltava um terço da temporada e ver se o cenário mudou.

2021: Hamilton dois pontos à frente de Verstappen após marcar sua 100ª vitória

Lewis Hamilton, Mercedes W12, 1ª posição, conquista a vitória para a alegria de sua equipe no pitwall Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Em um encontro em Sochi afetado pela chuva, Lewis Hamilton perseguiu o então líder da corrida Lando Norris e conseguiu o ultrapassar quando o piloto da McLaren rodou por causa da pista. O heptacampeão aproveitou a oportunidade e venceu um GP pela 100ª vez, um resultado que o deixou com 246,5 pontos - apenas dois a mais que Max Verstappen.

Ao terminar em segundo lugar na Turquia, contra o quinto de Hamilton, o holandês passou a ter seis pontos de vantagem e, em seguida, aumentou para 12 após vencer o GP dos Estados Unidos, depois de absorver a pressão da Mercedes. A vantagem aumentou novamente no México para 19 pontos, antes de Hamilton reduzi-la para 14 no Brasil.

O fluxo e refluxo continuaram. A vitória de Hamilton no Catar reduziu a diferença para oito pontos e, em seguida, sua vitória e volta mais rápida em Jeddah os colocaram com 369,5 pontos cada um, indo para a final de Abu Dhabi.

É claro que o que aconteceu em seguida continuará sendo uma das decisões de título mais famosas da história da F1 . A virada na última volta, quando Verstappen usou seus pneus mais novos para passar Hamilton após uma contenciosa reinicialização do safety car, levou o holandês a conquistar seu primeiro título mundial.

2018: Hamilton começa sua 'fuga' de Vettel

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H, virado para o lado errado depois de fazer contato com Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images

O acidente de Sebastian Vettel com a Sachs Kurve em Hockenheim é geralmente considerado como o ponto de virada na disputa pelo título de F1 de 2018. O alemão havia saído de Silverstone com uma vantagem de oito pontos, mas ela logo passou a favorecer Hamilton, quando o piloto da Mercedes assumiu a vitória na Alemanha.

Vettel havia vencido o GP da Bélgica para diminuir a diferença para 17 pontos, mas seu toque na primeira volta com Hamilton em Monza (o confronto "eles se tocaram, Martin") e a ultrapassagem tardia do britânico sobre o líder Kimi Raikkonen para vencer a última corrida europeia do ano culminaram em uma diferença de 30 pontos na marca de dois terços da temporada.

Incapaz de vencer mais nenhuma corrida naquele ano, o desafio de Vettel havia realmente fracassado. Hamilton foi se fortalecendo e fechou o título com cinco vitórias nas últimas sete corridas, enquanto a única vitória da Ferrari nas corridas foi cortesia da última vitória de Raikkonen na F1 em Austin.

2016: Hamilton tem vantagem de dois pontos sobre Rosberg antes da virada

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, Simon Cole, engenheiro-chefe de pista da Mercedes AMG F1, terceiro lugar Sebastian Vettel, Ferrari Foto de: Sutton Images

Após a vitória no GP da Alemanha, Hamilton tinha 19 pontos de vantagem sobre Nico Rosberg na última temporada como companheiros de equipe, mas as vitórias consecutivas do alemão em Spa e Monza garantiram que a diferença fosse de apenas dois pontos em relação ao terceiro colocado final de 2016.

Em uma temporada em que Rosberg fez de tudo para realizar seu sonho de conquistar o título, ele recuperou a liderança com a vitória em Singapura. Mas a Malásia definiu a virada crucial, pois o motor de Hamilton explodiu de forma infame na 43ª volta, enquanto liderava. Rosberg, por sua vez, recebeu uma penalidade de 10 segundos por colidir com Kimi Raikkonen na batalha pelo terceiro lugar, mas conseguiu vantagem suficiente para manter a posição.

Faltando cinco corridas para o final, a liderança do título havia aumentado para 23 pontos e a vitória de Rosberg no Japão (Hamilton terminou em terceiro, atrás de Verstappen) fez com que a diferença chegasse a 33 pontos.

Hamilton venceu as quatro últimas corridas e Rosberg só precisava terminar como vice-campeão em cada uma delas - com a disposição de terminar em terceiro uma vez. E, apesar dos melhores esforços de Hamilton para segurar Rosberg e deixá-lo atrás de Vettel e Verstappen na final de Abu Dhabi, o alemão garantiu o título... e depois se aposentou antes mesmo da cerimônia de premiação da FIA.

2014: Rosberg tem 22 pontos de vantagem sobre Hamilton, mas o título vai para o britânico

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W05 e Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W05 Foto de: Sutton Images

Em contraste, 2014 foi uma espécie de inversão. Faltando seis para o fim do campeonato após Monza, Rosberg tinha 22 pontos de vantagem, embora tenha visto sua vantagem ser reduzida pela vitória de Hamilton no Templo da Velocidade.

Embora muitos considerem a falha de motor de Hamilton em Sepang em 2016 como o momento crucial do campeonato daquele ano, a falha elétrica de Rosberg em Singapura foi um dos principais componentes da virada do campeonato para Hamilton, que deixou Marina Bay com um déficit de três pontos.

Hamilton, então, conseguiu vitórias nas três etapas seguintes, em Suzuka, Sochi e Austin, aumentando a vantagem para 24 pontos sobre Rosberg, que venceu no Brasil para garantir 17 pontos antes da final em Abu Dhabi.

Em uma temporada normal, isso exigiria que Rosberg terminasse pelo menos em segundo lugar e torcesse para que Hamilton garantisse algum tipo de infortúnio, mas, em uma manobra que provavelmente não se repetiria, o final de Abu Dhabi ofereceu pontos em dobro. De qualquer forma, isso se mostrou irrelevante, pois Rosberg sofreu uma falha no ERS na primeira metade da corrida em Yas Marina, mas optou por continuar até o final, apesar de estar bem fora da disputa.

2012: Alonso com 37 de vantagem sobre Hamilton, 39 à frente de Vettel

Pódio: Lewis Hamilton, McLaren, Sergio Perez, Sauber e Fernando Alonso, Ferrari Foto de: Sutton Images

Desde que o atual sistema de pontos foi introduzido em 2010, a vantagem de 37 pontos de Alonso foi a maior diferença de pontos revertida a dois terços de distância do fim (quase, pelo menos; essa foi uma corrida de 20 temporadas). Isso aconteceu em relação ao vencedor de Monza, Hamilton, já que Vettel estava em quarto lugar no campeonato, atrás de Raikkonen, quando a temporada europeia terminou.

Vettel subiu para a segunda posição com a vitória em Singapura, quando Hamilton se retirou por causa de um problema de controle de qualidade da caixa de câmbio (foi encontrada espuma de moldagem dentro da carcaça), diminuindo a diferença para 29 pontos em relação a Alonso, já que o então campeão surgiu como o principal segundo adversário.

Suzuka acelerou as credenciais de Vettel para o título quando Alonso tentou se defender de Raikkonen na largada e acabou com um pneu furado após o contato entre os dois, permitindo que Vettel fechasse a porta para apenas quatro pontos. O piloto da Red Bull então dominou na Coreia e na Índia e, após a penúltima rodada do ano, na primeira visita da F1 ao Circuito das Américas, Vettel tinha 13 pontos de vantagem.

Para a final no Brasil, Vettel se classificou apenas em quarto lugar, enquanto Alonso era o oitavo, mas a largada ruim do alemão o colocou em sétimo, o que o deixou aberto para um confronto com Bruno Senna na parte superior do pelotão. Em uma corrida espetacular, repleta de drama, o espanhol chegou ao segundo lugar, mas precisava que Vettel terminasse em oitavo ou abaixo para garantir o título.

Em vez disso, apesar de Vettel ter sofrido uma parada lenta durante a troca de pneus, ele conseguiu se manter em sétimo para garantir os pontos de que precisava quando as paradas foram encerradas. E sua ultrapassagem sobre Michael Schumacher antes do fim da corrida com o safety car garantiu seu terceiro campeonato.

2010: Hamilton três pontos à frente de Webber e Vettel 31 pontos atrás na briga pelo título

Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Um dos fatos mais interessantes de 2010 é que o piloto que liderava o campeonato em um determinado momento não venceu a corrida seguinte. No GP da Bélgica de 2010, Lewis Hamilton conquistou a vitória e a liderança do título com apenas três pontos de vantagem sobre Mark Webber, enquanto Vettel estava 28 pontos atrás. E, faltando seis corridas para o final, Alonso estava em quinto lugar com um déficit de 41 pontos em relação a Hamilton.

Naturalmente, o britânico não venceu na corrida seguinte, em Monza. Alonso venceu, ficando a 21 pontos do novo líder pelo título, Webber. O espanhol também venceu em Singapura, diminuindo a diferença para apenas 11 pontos, com Vettel em quarto e a apenas 21 pontos do campeão de 2005 e 2006.

Em seguida, Vettel venceu no Japão, empatando com Alonso em 206 pontos, ambos 14 pontos atrás de Webber. Mas o acidente do australiano com Nico Rosberg na Coreia causou danos críticos às suas pretensões de título e Alonso venceu no circuito de Yeongam, abrindo 11 pontos de vantagem. Enquanto isso, Vettel também se retirou e caiu para o quarto lugar na classificação, a 25 pontos de Alonso, faltando duas corridas.

Para amenizar os danos, Vettel venceu no Brasil, enquanto Alonso terminou em terceiro, atrás de Webber, e Hamilton foi o quarto colocado, permanecendo como uma aposta externa na briga pelo título. E Vettel fez a sua parte, conquistando uma vitória limpa e controlada, enquanto Alonso e Webber tentavam se proteger mutuamente com pitstops iniciais que não deram em nada. Vitaly Petrov, da Renault, segurou os dois durante toda a corrida para manter o sexto lugar, mas enfrentou uma forte pressão dos candidatos ao título que vinham atrás.

O engenheiro de corrida de Vettel, Guillaume Rocquelin, emitiu uma advertência - "é só esperar, meu Deus" - após a vitória, enquanto Petrov continuava a se manter à frente de Alonso e Webber. Quando o russo cruzou a linha para manter seu primeiro resultado entre os seis primeiros na F1, deixando Alonso e Webber em sétimo e oitavo, as emoções de Vettel puderam fluir.

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!