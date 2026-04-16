O mercado de pilotos da Fórmula 1 pode ganhar uma das maiores movimentações recentes da categoria. E, tudo isso, por conta de duas peças: Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Não é de hoje que Verstappen tem falado, publica e diretamente, sobre o desejo de se aposentar da F1. Entre as razões apontadas pelo tetracampeão para uma possível saída estão a vontade experimentar outras categorias, o fato de ele não se ver na F1 até os 40 anos e o principal: a nova era de unidades de potência.

Desde a estreia do novo regulamento de motores, o holandês tem se mostrado bastante vocal em relação ao seu descontentamento com as corridas em 2026, chegando a apontar que quem está gostando das provas "não entende nada de corrida".

O contrato de Max com a Red Bull tem duração até o fim de 2028, contudo, existe uma grande interrogação se o piloto realmente irá honrá-lo ou não. E a confirmação de que seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiase, está de saída para a McLaren pode ter colocado mais uma viga nessa construção.

Foto de: Formula 1

Se Verstappen optar por quebrar o vínculo com a equipe de Milton Keynes antes da conclusão oficial, saindo ao fim de 2026 ou 2027, por exemplo, o mercado de pilotos terá uma lacuna extremamente importante a ser preenchida: a do primeiro assento da Red Bull.

Uma movimentação óbvia seria promover Liam Lawson ou Arvid Lindblad da Racing Bulls. Mas, será que Laurent Mekies optará por uma dupla formada por dois pilotos extremamente jovens? Isack Hadjar e Lawson/Lindblad seriam capazes de desenvolver um carro e tocar o projeto do esquadrão como um líder?

Isack Hadjar, Red Bull Racing Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Por outro lado, se a Red Bull estiver disposta, existe a possibilidade de desembolsar uma grande quantia de dinheiro para pagar a multa contratual de Oscar Piastri para tirá-lo da McLaren. O australiano tem um vínculo multianual com o time papaia que vai além de 2028.

Mas, não é de hoje que escutamos a respeito de uma possível insatisfação por parte de Mark Webber - agente de Piastri - em relação ao tratamento dado pelo esquadrão de Woking ao seu cliente. Com a saída, uma vaga na equipe de Zak Brown se abriria. Sem um piloto 'óbvio' para entrar neste lugar, a McLaren teria que ir ao mercado.

A título de curiosidade, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Fernando Alonso, Andrea Kimi Antonelli têm contrato apenas até o fim desta temporada.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Lewis Hamilton também entra nessa lista. O heptacampeão mundial tem contrato firmado com a Ferrari até o final de 2026. Depois de uma temporada de estreia dolorosa pela Scuderia, o britânico, até então, tem mostrado sinais de evolução. Contudo, a linha de performance do britânico ainda não é certa.

Diferentemente de Verstappen, Hamilton não tem externalizado de forma pública o desejo de deixar a categoria, pelo contrário, o multicampeão tem se mostrado cada vez mais motivado a alcançar bons resultados, indo até as redes sociais e fazendo posts mostrando seu comprometimento.

Porém, o que o time de Maranello fará com o vínculo com Lewis ainda é um mistério. Se o contrato não for renovado, o assento ao lado de Charles Leclerc na equipe mais tradicional da categoria também ficará sem dono.

Foto de: LAT Images

No caso da Ferrari, uma promoção a Oliver Bearman seria o caminho mais natural. O piloto da Haas - e queridinho da equipe italiana - é visto como o sucessor na linhagem. E, para Fred Vasseur, ter um jovem talentoso e o líder Leclerc (quase nos mesmos moldes da Mercedes atual) não é uma má ideia

Automaticamente, uma vaga no esquadrão americano se abriria, podendo ser ocupada pelo brasileiro Rafa Câmara, um dos nomes mais falados da Ferrari Academy Driver.

Ainda não dá para saber qual será o próximo passo dos dois pilotos, mas sabemos que, seja qual for, ele impactará uma cadeia de decisões.

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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