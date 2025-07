Todos sabemos que o carro de Fórmula 1 da Aston Martin para 2026 será projetado por Adrian Newey. Sabemos que o proprietário Lawrence Stroll fez de tudo para trazer o engenheiro para entregar um carro que possa lutar na frente do grid. Mas os esboços de Newey, as anotações e a engenhosidade receberam um impulso moderno desde a chegada da CoreWeave como parceira de Inteligência Artificial, em um acordo plurianual que foi anunciado durante o GP de Mônaco.

As novas instalações do túnel de vento da Aston foram marcadas como parte do acordo com a CoreWeave, que será capaz de trazer o que há de mais moderno em IA para coexistir com o trabalho realizado por Newey e sua equipe.

"A CoreWeave assinou parceria com a equipe Aston Martin para ser a parceira oficial de computação em nuvem e infraestrutura de IA e, especificamente, para trazer um novo nível de precisão para o design do carro, aerodinâmica, como pensar sobre a estratégia de corrida direta e análise", disse a diretora de marketing da Coreweave, Jean English, ao Motorsport.com.

Jean English Foto de: Aston Martin

"Depois, também estamos fazendo o lado da corrida para garantir que tenhamos a análise em tempo real proveniente dos pilotos e, obviamente, temos a capacidade de ajudar a mover a equipe para uma nuvem de IA, e isso com as mais recentes GPUs (unidades de processamento gráfico) NVIDIA disponíveis no mercado. Estamos muito empolgados com a parceria, o túnel de vento CoreWeave e, com Adrian agora a bordo, é o momento perfeito para pensarmos sobre o que pode ser alimentado pelos poderosos recursos de IA do CoreWeave", continuou.

Com a Aston Martin investindo milhões na atualização do campus de F1 em Silverstone, English explicou o que o CoreWeave pode fazer para ajudar a equipe a tirar o melhor proveito das instalações aprimoradas.

"Temos um alinhamento perfeito entre o talento e a tecnologia e, agora, ambições ferozes em conjunto. Quando tivemos uma visão compartilhada, pensamos que a F1 não era apenas uma plataforma de corrida, mas, juntos, realmente a vimos como uma base para a engenharia de IA de alto desempenho", disse ela. "Somos uma nuvem de IA, fomos criados especificamente para IA. Estamos realmente focados em fornecer a velocidade, o desempenho, a confiabilidade e a experiência que ajudam a liberar todo o potencial da IA."

Túnel de vento da Aston Martin Foto de: Aston Martin

"Quando se trata do túnel de vento, parte do nosso foco é garantir que fornecemos a mais recente infraestrutura de nuvem de IA. Essa infraestrutura está realmente conduzindo as previsões aerodinâmicas, centenas de iterações de testes de todas as peças do carro antes de obterem a melhor versão, que irá para o teste final. Cada camada tem a ver com velocidade. Portanto, é a velocidade do que fornecemos e a velocidade que, em última análise, vem dos carros na pista", explicou.

"É uma parceria de vários anos, portanto, continuaremos curiosos e com ambições ousadas juntos. Acho que é um momento fascinante para estar na F1 e estar no auge do que pode acontecer com a inteligência artificial. A IA não é um conceito futurista, é uma ferramenta fundamental para pensar em como transformar a F1", finalizou.

Se a CoreWeave conseguir cumprir seus planos e levar os conceitos de Newey adiante em ritmo acelerado, a Aston Martin deverá ser uma força impressionante na Fórmula 1 nos próximos anos.

NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na Globo, NARRAÇÃO e +: ANÁLISE da F1 fora da Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!