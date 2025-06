A McLaren já provou que tem o carro mais rápido do grid, passou pelo desafio das novas diretrizes das asas flexíveis e se consolidou como franca favorita ao título de construtores de 2025 da Fórmula 1. Agora, o foco é na disputa interna entre Lando Norris e Oscar Piastri, que estão separados por apenas 10 pontos.

A questão, no momento, é que a McLaren não definiu quem assumirá o papel de segundo piloto e ambos têm a ambição de conquistar o título de 2025. Agora, como a equipe irá lidar com essa situação?

"Gerenciar pilotos de F1 que competem pela mesma equipe em um carro veloz e em busca do campeonato sempre será uma questão difícil", disse Andrea Stella.

"Mas, até agora, abordamos o assunto de uma forma que, na minha opinião, permitiu que os dois pilotos expressassem suas qualidades e sua velocidade, e tem sido uma corrida relativamente boa até agora".

Stella conhece bem os desafios, tendo começado sua carreira na F1 como engenheiro de desempenho na Ferrari quando Michael Schumacher estava em seu auge. Embora Michael fosse indiscutivelmente o número um, o papel de subordinado não agradava Rubens Barrichello o tempo todo.

Por exemplo, os especialistas revelaram posteriormente que, durante a infame reunião do GP da Áustria de 2002, Barrichello concordou (a contragosto), durante uma reunião antes da corrida, em trocar de lugar com seu companheiro de equipe se ele estivesse liderando. Mas Rubens teve que ser lembrado disso repetidamente e com insistência crescente durante a corrida e, em protesto, esperou até quase o último momento para executar a troca.

A manobra teria sido comentada em qualquer momento da corrida, mas fazê-la com a bandeira quadriculada praticamente à vista gerou o máximo de controvérsia, e as ordens de equipe foram posteriormente proibidas. Foi o equivalente do piloto de corrida a um "protesto sujo".

Michael Schumacher, Ferrari F2002, segue as ordens da equipe e ultrapassa o companheiro de equipe Rubens Barrichello, Ferrari F2002 Foto de: LAT Photographic

Stella tinha uma função mais sênior na Ferrari - engenheira de corrida de Fernando Alonso - quando as ordens de equipe voltaram à agenda pública no GP da Alemanha de 2010, em Hockenheim. Lá, outro caso de obediência maliciosa, quando Felipe Massa recebeu a mensagem criptografada de forma não muito segura: "Fernando é mais rápido que você".

Mais uma vez, as pessoas de dentro da equipe esboçaram um quadro de turbulência nos bastidores, com os dois pilotos se irritando pelo rádio e Massa até mesmo aumentando seu ritmo para evitar ter que passar por cima.

O cenário era mais sutil, já que Massa não se considerava subordinado, apesar de estar 31 pontos atrás no campeonato de pilotos, mas aquela temporada foi um caso clássico de competição acirrada em que cada ponto contava.

A realidade da McLaren de 2025 é diferente

No momento, a McLaren lidera o campeonato de construtores com 362 pontos, mais do que o dobro do total da Ferrari, sua rival mais próxima. A situação na classificação dos pilotos é muito mais próxima, com Piastri com 186 pontos, Norris com 176 e Max Verstappen com 137. É possível que eles também ainda não tenham alcançado a velocidade o suficiente para se afastarem totalmente de George Russell (111).

É por isso que qualquer sinal de rancor aparente entre os dois é objeto de especulação e fofoca, já que a história da F1 está repleta de exemplos de campeonatos perdidos por companheiros de equipe que tiraram pontos uns dos outros.

Até o momento, nesta temporada, não houve nada parecido com o fato de Norris ter que implorar para passar para o outro lado na Hungria ou Piastri ter invadido a pista na volta inicial em Monza. Mas a tentativa do britânico de conseguir um vácuo de seu companheiro de equipe durante a classificação na Espanha e a brusca manobra do australiano para cortá-la - comentando depois no rádio que Norris tinha sido "atrevido" - sugeriram uma tendência complicada entre os dois.

A política atual da McLaren é promover a comunicação aberta entre seus pilotos e, ao mesmo tempo, enfatizar o que espera de cada um deles. Obviamente, não é possível prever todos os cenários possíveis ou elaborar um fluxograma de quem faz o quê se a roda dianteira de um piloto estiver ligeiramente à frente da outra na aproximação do ápice, portanto, o ônus de agir como adultos recai sobre Piastri e Norris.

"Foi uma situação pequena [na classificação]", disse Stella. "Sempre dizemos aos nossos pilotos que não deixem nada em sua mente. Qualquer coisa, jogue fora. Diga o que você pensa".

"Nesse caso, o comentário de Oscar foi para destacar uma situação que não havíamos discutido antes. Em si, não é nada muito controverso, mas não discutimos isso antes e não queremos surpreender nossos pilotos com situações que não discutimos antes".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

"Portanto, é preciso assumir um pouco mais para a equipe do que para os pilotos. Temos que fazer um pouco mais de lição de casa e nos prepararmos ainda mais para as próximas corridas, que certamente serão interessantes".

O que a McLaren quer evitar é um cenário como o que se desenvolveu na Williams em 1986, quando Nigel Mansell e Nelson Piquet se misturaram em um nível pessoal como óleo e água e tiraram pontos um do outro na pista, permitindo que Alain Prost se mantivesse a uma distância impressionante e, por fim, conquistasse o título.

E o que ela absolutamente não pode permitir é o que se desenrolou por trás de suas próprias portas em 2007, quando o relacionamento entre Alonso e Lewis Hamilton - e mais tarde Alonso e a própria equipe - tornou-se totalmente tóxico, em detrimento do campeonato. O mais grave de todos os pontos de inflexão na pista naquela temporada ocorreu na China, quando o pitwall perdeu o foco na corrida de Hamilton porque estava ocupado demais tentando atrapalhar a de Alonso.

Agora, um regime diferente reina em Woking, com clareza sobre o que se espera de ambos os pilotos.

"O briefing [pré-corrida] não está ficando mais difícil", disse Stella.

"As conversas são as mesmas que sempre tivemos. Obviamente, quando os dois pilotos largam um ao lado do outro e faltam 800 metros para a primeira curva, talvez seja necessário reiterar cada detalhe da maneira como corremos juntos".

"Mas, até agora, só posso ser muito grato a Lando e Oscar, que abordaram essa competição interna com um grande senso de responsabilidade - e praticamente seguindo à risca nossos princípios e abordagem de corrida".

