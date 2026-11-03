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F1: Como Mercedes pode vencer campeonato de construtores de 2026 no GP de São Paulo

Time alemão precisa de muito pouco para garantir o título em Interlagos

Lydia Mee
Editado:
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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

A Mercedes tem a oportunidade de conquistar o campeonato de construtores da Fórmula 1 no GP de São Paulo deste fim de semana, uma semana depois de Kimi Antonelli garantir o título de pilotos no México.

Leia também:

Chegando a Interlagos, a Mercedes lidera a classificação com 126 pontos de vantagem sobre a segunda colocada, Ferrari, e a matemática do título é bem simples. A Mercedes precisa superar o time de Maranello por pelo menos três pontos em São Paulo, já que apenas 129 pontos estarão disponíveis após este fim de semana.

Como a Mercedes pode garantir definitivamente o título no Brasil:

  • Mercedes termina em primeiro e segundo
  • Mercedes termina em primeiro e terceiro
  • Mercedes termina em primeiro e quarto

Se os dois carros da Mercedes ficarem fora dos pontos, a disputa continuará no GP de Las Vegas, tendo ainda oportunidades no Catar e em Abu Dhabi, etapas que, por enquanto, permanecem no planejamento. 

"Os campeonatos estão se aproximando, mas nossa mentalidade não muda. Pensar no resultado não nos ajudará a alcançá-lo," disse o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, antes do GP do México. "Vamos permanecer disciplinados, encarar cada sessão como ela vier e nos concentrar em fazer bem o básico".

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Classificação do campeonato de construtores da F1 de 2026

  1. Mercedes - 630 pontos
  2. Ferrari - 504 pontos
  3. Red Bull - 382 pontos
  4. McLaren - 365 pontos
  5. Racing Bulls - 108 pontos
  6. Alpine - 69 pontos
  7. Haas - 31 pontos
  8. Audi - 27 pontos
  9. Williams - 12 pontos
  10. Aston Martin - 7 pontos
  11. Cadillac - 0 pontos

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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