Em suas memórias, o fundador do GP de Mônaco de Fórmula 1, Antony Noghes, detalhou os dias e as semanas que passou perambulando pelas ruas do Principado, tentando encontrar uma rota para a corrida proposta. "Hoje", concluiu ele com um floreio, "as estradas que compõem este circuito parecem ter sido feitas para esse fim".

Aqueles que correm na F1 hoje podem concordar em discordar. Nos últimos anos, houve pedidos de alteração do circuito para melhorar as perspectivas de ultrapassagem e essas vozes ressurgiram depois que uma tentativa de transformar o espetáculo ao tornar obrigatórias duas trocas de pneus não deu certo.

O desafio é que, embora Mônaco exista em um estado quase constante de renovação, ele ocupa um pedaço de propriedade não muito maior do que o Central Park de Nova York e há pouco espaço para mudanças significativas no layout da pista.

Mas o ex-piloto de F1 Alex Wurz, que também é presidente da Associação de Pilotos de Grandes Prêmios (GPDA, na sigla em inglês) e dirige sua própria consultoria de projeto de circuitos, propôs agora uma série de mudanças que poderiam salvar o espetáculo do evento e também poderiam ser executadas com relativa facilidade.

Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter) e no Instagram, Wurz delineou o formato das alterações e o pensamento por trás delas.

Alex Wurz, Toyota Gazoo Racing Foto de: Andreas Beil

A primeira mudança foi deslocar ponto de tangência da La Rascasse, a penúltima curva, em dois ou três metros. Juntamente com um alargamento do limite do circuito à esquerda dos pilotos na aproximação dessa área, Wurz pretende criar um 'dilema'.

"Você abre a curva muito mais para um 'mergulho' [investida na linha interna]", explicou ele. "Qualquer piloto à frente terá que defender [a linha interna] ou aceitar que está deixando a porta aberta."

Isso é relativamente possível, considerando o ambiente construído nessa área, já que não há meio-fio à esquerda. No entanto, isso criaria um ponto de estrangulamento para os pedestres ao redor da borda do cais, em um lugar que é sempre movimentado. É também uma região usada por pilotos e pessoal da equipe, que precisam atravessar uma ponte para acessar o pitlane a partir do paddock.

As duas outras mudanças propostas por Wurz devem funcionar em conjunto. Uma entrada mais ampla para o famoso hairpin, local da estação ferroviária de Mônaco até a década de 1960, criaria mais oportunidades para o tipo de manobra que Gabriel Bortoleto fez com Andrea Kimi Antonelli no início da corrida deste ano.

Essencialmente, isso forçaria os pilotos a comprometer a entrada na curva para cobrir a linha interna, em vez do arranjo atual, em que se pode facilmente ocupar o meio da pista. Mas, para facilitar isso, a saída também teria de ser ampliada.

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Esteban Ocon, Haas F1 Team, Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Os carros de F1 já precisam de pequenas modificações para atingir o raio de giro necessário para contornar essa curva na linha normal. Alargar a pista na entrada seria uma obra de engenharia civil relativamente simples, já que o meio-fio convencional do acostamento acaba logo antes da curva, substituído por um meio-fio permanente de raio suave da F1.

Mas isso significaria a perda de um caminho para pedestres, já que há um muro baixo na parte interna. O alargamento da saída representaria um desafio, pois envolveria a remoção de um meio-fio e de uma calçada para pedestres, além da construção da pista até a parede de limite do bloco residencial ao lado do Fairmont Hotel.

"A linha de corrida real não mudaria", explicou Wurz. "Não mudaria o caráter dessa curva. Mas permitiria uma 'mergulho' de ultrapassagem."

No momento, a curva funciona como uma espécie de gargalo e, quando os carros se agrupam, não há oportunidades claras de ultrapassagem até a Nouvelle Chicane, no final do túnel. A ultrapassagem em Portier exige que o piloto à frente ceda; este ano, Bortoleto acabou na barreira quando Antonelli recuperou a posição que havia perdido no hairpin. Em anos anteriores, os pilotos da Alpine, Pierre Gasly e Esteban Ocon, foram prejudicados nesse ponto e Jenson Button deixou a Manor de Pascal Wehrlein deitada de lado contra a barreira.

A intenção de Wurz é que os pilotos que tiverem que comprometer a entrada no hairpin para manter uma linha defensiva paguem por isso até o túnel, onde a proposta de mudança mais significativa está aguardando. Aqui, ele sugere mover a Nouvelle Chicane 80 metros para cima, em direção a Tabac.

Essa mudança permitiria que a entrada fosse mais ampla, já que, no momento, o lado esquerdo é limitado por uma balaustrada de concreto dentro das barreiras temporárias. Essa seção da Avenue John F Kennedy é usada atualmente como escoamento, mas poderia ser facilmente ampliada. Isso também criará uma aproximação mais reta da área de frenagem, já que há apenas uma linha através da curva do túnel.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

O maior desafio da engenharia civil é que seria necessário construir o cais ligeiramente para dentro do porto no novo local, mas um projeto semelhante foi necessário para chegar ao arranjo atual da chicane. Originalmente, a chicane era delimitada apenas por pilaretes - foi ali que Alberto Ascari bateu no porto em 1955 e Lorenzo Bandini perdeu a vida em 1967.

"Estou muito convencido", disse Wurz, "com base em minha própria experiência assistindo às corridas e conversando com meus colegas pilotos, de que é possível mudar a chicane para mais tarde, o que, fisicamente, com as restrições que qualquer cidade tem, deve ser possível".

"Isso significa que a defesa para essa curva - que é muito fácil de fazer, com a curva [através do túnel] e os solavancos - se tornará mais difícil."

A saída da chicane provavelmente seria mais suave e mais reta do que o arranjo atual, já que Wurz está ansioso para preservar o desafio da Tabac, a curva à esquerda que, no momento, exige uma suavização do acelerador ou até mesmo um toque no freio.

É famoso o fato de que uma onda estranha fez com que nove dos 19 pilotos titulares caíssem na volta inicial do GP de Mônaco de 1950, o que permitiu que Juan Manuel Fangio escapasse e vencesse por mais de uma volta.

Foi também onde, no evento de 1933, Rudolf Caracciola sofreu lesões que o deixaram com uma perna mais curta do que a outra depois que os freios do Alfa Romeo particular falharam e ele bateu nos degraus de pedra do lado de fora da curva.

"Temos um hospital muito bom aqui em Mônaco", garantiu-lhe o proprietário do Tabac. "Muitas pessoas famosas morreram lá."

"Todos os pilotos gostam muito da curva Tabac", disse Wurz. "É a minha curva favorita nesta pista, realmente difícil. "Temos que cronometrar o intervalo [entre a saída da chicane proposta e a entrada da Tabac] no sentido de que não é plana, você ainda precisa levantar e tocar o freio levemente, para não mudar o caráter. Isso está muito próximo do coração de todos os pilotos."

