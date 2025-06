F1: Como Newey está 'afetando' a mentalidade da Aston Martin

A Aston Martin definitivamente não está em seu melhor momento na Fórmula 1. Até o GP da Espanha, Fernando Alonso não tinha conseguido somar nenhum ponto e toda a equipe estava preocupada com a situação, principalmente por conta de chegada de Adrian Newey ao quadro de funcionários.

Andy Cowell afirma que os recentes comentários de Adrian Newey à mídia fizeram com que a equipe de design da Aston Martin a ajudar a acelerar o desenvolvimento.

Newey alertou que, apesar de a sede de última geração da equipe em Silverstone possuir os melhores equipamentos, havia um problema com a correlação dos dados com o simulador. O 'mago' da engenharia identificou que o simulador é uma área de fraqueza e disse que a correção do problema era "provavelmente um projeto de dois anos na verdade".

No entanto, falando no podcast James Allen on F1, Cowell disse que sua equipe de design aproveitou esses comentários com o objetivo de provar que o lendário projetista estava errado em sua previsão.

"Tudo o que estamos fazendo pode melhorar e precisa ser melhorado. Adrian pensa o mesmo. A melhor coisa com Adrian é que ele sabe o nível que precisamos atingir. Portanto, ele está estabelecendo padrões elevados. Estou estabelecendo padrões rígidos dentro da organização. E então se trata da rapidez com que podemos chegar lá".

"Será que vamos levar dois anos para chegar lá? Não, não vai. O Adrian está provocando as pessoas? Sim, ele está. Assim como Lawrence [Stroll] e Fernando [Alonso] e Lance [Stroll] e eu e muitas outras pessoas dentro da organização".

"Todos nós estamos estabelecendo altos padrões a serem alcançados. E a vantagem competitiva vem da rapidez com que os alcançamos".

"Portanto, Adrian está nos provocando. Ele está dizendo que todos levarão dois anos para atingir esse objetivo. E todos na fábrica com quem conversei e que trabalham com a equipe de design estão dizendo: 'bem, vamos mostrar a ele! Vamos transformar isso em meses em vez de anos'".

Andy Cowell, Diretor da Equipe e CEO do Grupo Aston Martin F1 Team com Adrian Newey, Sócio Técnico Gerente da Aston Martin F1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Cowell, chefe da equipe, trabalhou pela primeira vez com Newey em 2004, quando o engenheiro estava na McLaren, enquanto Andy prestava serviços para a Mercedes. Trabalhando juntos, agora o chefe da Aston diz que os dois reacenderam sua relação de trabalho e têm discussões abertas sobre as melhorias que podem fazer.

Ele acrescentou: "Trabalhei com Adrian, mas isso já faz muito tempo. Nos últimos dois meses, estamos trabalhando juntos, e é muito agradável. Adrian não está interessado em gestão de pessoas, organização de negócios ou na maneira de costurar tudo para que todos se concentrem no carro de corrida".

"Adrian está concentrado no projeto do carro de corrida, na arquitetura, e nas considerações detalhadas. Ele está no setor há muito tempo, assim como eu, e conhecemos nossos pontos fortes e nossos pontos fracos. Acho que um ponto forte que ambos temos é que podemos conversar abertamente um com o outro".

Cowell diz que sua capacidade de entender as complexidades do motor híbrido da F1 - tendo liderado a bem-sucedida divisão High Performance Powertrains da Mercedes - o ajudará na integração, já que a Aston mudará para os motores Honda em 2026.

"Faz cinco anos que eu estava enfiando o nariz dentro de um motor de Fórmula 1 pela última vez e, por isso, respeito totalmente o fato de que é responsabilidade da Honda criar a unidade de potência para a Aston Martin a partir de 2026.

"Acredito muito em todos que estão trabalhando no carro de corrida, seja um projetista de compostos, de suspensão, de dinâmica veicular, de aerodinâmica - todos nós nos concentramos no que é melhor para o carro de corrida, e a melhor maneira de chegar a uma linguagem comum é ter uma moeda comum, e isso é o tempo de volta".

"Dito isso, o que eu também posso fazer é ouvir o que os engenheiros da Honda estão falando, o que eles estão enfrentando, e posso explicar isso para as pessoas aqui. Posso tirar um pouco a pressão dessa área".

"Da mesma forma, posso fazer o mesmo com a Honda. Posso dizer: 'veja, o pessoal da integração está pedindo isso por causa disso'. Então, espero que eu possa explicar os dois mundos, mas podemos equiparar o que estamos fazendo de uma perspectiva de desempenho na moeda comum de milissegundos".

