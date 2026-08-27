F1: Como Norris aperfeiçoou a pilotagem em meio a dificuldades em 2026

Há pouco mais de um mês, parecia bastante claro que a McLaren não conseguiria defender com sucesso o título de pilotos da Fórmula 1 em 2026.

Ao chegar ao GP da Hungria, o italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, liderava a classificação com 204 pontos, enquanto os pilotos da McLaren somados nem sequer conseguiam igualar esse total – Lando Norris tinha 103, Oscar Piastri 92.

No entanto, a McLaren introduziu um pacote substancial de atualizações no Hungaroring. A consequência foi imediata: Norris venceu partindo da pole em Budapeste e repetiu o feito em Zandvoort, graças a uma ultrapassagem por fora sobre Antonelli na curva 1. Ele está agora ‘apenas’ 83 pontos atrás da liderança do campeonato.

A conclusão direta seria que as atualizações da McLaren simplesmente funcionaram, mas o chefe da equipe, Andrea Stella, insiste que Norris está constantemente extraindo o máximo do MCL40 – chegando a sugerir que o britânico está superando seu equipamento.

“Lando está pilotando e operando em um nível muito alto, em termos absolutos, como um campeão mundial”, comentou após o GP da Holanda. “Ele está pilotando no nível de um campeão mundial".

Lando Norris, McLaren Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“E, como sempre digo sobre Lando, o que mais gosto em sua trajetória é que ele continua melhorando. E especialmente depois do início da temporada 2025, algo encaixou, o que não é apenas um único clique, mas uma forma de trabalhar, que agora estamos adotando também do lado do Oscar em particular. E essa abordagem levou Lando a melhorias contínuas".

“Então é quase como se eu visse Lando cada vez mais forte a cada GP. Porque este fim de semana não foi nem de longe um fim de semana em que pudéssemos lutar pela vitória como algo garantido, especialmente depois de termos visto o desempenho na sprint".

“Mas investimos em tentar entender onde estava a oportunidade do ponto de vista do aproveitamento dos pneus e da melhoria do carro. Na verdade, ambos os pilotos melhoraram desse ponto de vista, mas infelizmente permanece uma dúvida quanto ao comportamento do segundo stint do Oscar", seguiu Stella.

“Então há, no geral, uma trajetória positiva para ambos, mas no momento Lando é capaz de maximizar o desempenho em configuração de classificação. Se pensarmos no início de 2025, isso havia se tornado uma certa preocupação, que ele superou. E então, quando há condições em que o carro escorrega, pouca aderência, ele é o mestre nesse tipo de condição", ponderou Andrea.

O desempenho na classificação é, de fato, um ponto-chave a ser observado. Ao longo de 2025, os pilotos da McLaren estavam equilibrados em uma volta, com o confronto direto em classificações (incluindo a classificação sprint) uma divisão perfeita de 15-15.

Quando a F1 mudou para novos carros em 2026, Norris estava perdendo por 3-1 antes da inesperada pausa de abril. Mas desde então, o atual campeão arrasou seu companheiro de equipe por 12-1, com Piastri sendo mais rápido apenas em Mônaco. A diferença média entre eles não é enorme – 0,128s – mas é consistentemente a favor de Norris, em meio às dificuldades recentes do australiano.

Ainda assim, Stella acredita que o que realmente tem feito a diferença é o estado mental aprimorado de Norris, levando a uma pilotagem aperfeiçoada.

“Se você quiser olhar para Lando por outro ângulo, eu diria que definitivamente ele está agora expressando um nível mais alto de assertividade ao pilotar,” apontou o italiano. “Sabe, a manobra para ultrapassar Antonelli é uma demonstração muito boa disso. Ele está demonstrando mais autoconfiança".

Lando Norris ultrapassa Kimi Antonelli Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

“Às vezes você é autoconfiante quando pensa: ‘Sabe de uma coisa? Não vou entrar em uma briga agora porque posso perder nessa briga. É uma corrida muito longa. Vejo você no fim da corrida'. É essa confiança que eu gosto. Significa que às vezes você é, na verdade, quem recua quando a situação se torna arriscada demais".

“Então, acho que assertividade e confiança são provavelmente as duas características que ele mais melhorou de um ponto de vista não técnico, não operacional", completou o comandante italiano da McLaren.

Reportagem adicional de Ronald Vording e Filip Cleeren

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