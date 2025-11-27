Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

Com os dois pilotos da equipe britânica zerando, holandês empatou com Piastri e reduziu diferença de Norris para 24 pontos no Mundial

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Mesmo com a desclassificação no GP de Las Vegas da última semana, Lando Norris diz que vê Max Verstappen e Oscar Piastri como uma ameaça de nível igual na briga pelo título da temporada 2025 da Fórmula 1 enquanto, para o australiano, o resultado da etapa americana é um "negativo diluído".

Leia também:

Em meio a mais uma vitória de Verstappen na temporada 2025, Norris e Piastri terminaram desclassificados do GP de Las Vegas do último sábado, após terminarem em segundo e quarto lugares, respectivamente, por conta do desgaste excessivo da prancha, descoberto na inspeção pós-corrida.

Isso fez com que Verstappen, que venceu seu segundo GP em Las Vegas, conseguiu tirar 25 pontos dos dois pilotos no campeonato, indo para o penúltimo fim de semana da temporada no Catar, apenas 24 pontos atrás do líder Norris e empatado com Piastri - com o australiano tendo vantagem no desempate.

Antes da desqualificação em Las Vegas, parecia que o primeiro título de Norris estava praticamente garantido, mas agora os dois finais de semana da temporada podem se tornar um caso complicado para o piloto de 26 anos.

Falando antes da etapa de Losail, Norris não acha que sua situação mudou muito, com ele ainda vendo Verstappen e Piastri como uma ameaça do mesmo nível.

"Quero dizer, tratamos [Verstappen] como uma ameaça durante todo o ano, mesmo quando ele estava mais pontos atrás", disse Norris. "Sabemos do que ele é capaz, sabemos do que a Red Bull é capaz, portanto, nada muda agora, porque ele ainda é a ameaça e sempre foi durante todo o ano".

"Eu realmente tento não tratar isso de forma diferente, porque não faz sentido - nada precisa ser tratado de forma diferente. Sabemos que a Red Bull tem sido rápida ultimamente, então esperamos que eles sejam rápidos aqui neste fim de semana e que sejam bons no próximo fim de semana".

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Kym Illman / Getty Images

Perguntado sobre o quanto Piastri, seu companheiro de equipe, é uma ameaça, ele respondeu: "Os dois são iguais, acho que ambos são tão bons quanto o outro. Oscar é capaz de fazer exatamente o mesmo que Max pode fazer".

"Ambos têm prós e contras, tanto ele estando em uma equipe diferente quanto Oscar também estando na mesma equipe. Mas cada piloto quer lutar por seus próprios interesses e provar que é o melhor, então acho que ambos são competitivos, ambos são muito fortes, ambos são pilotos incríveis e estou animado para dar a eles uma boa luta na pista".

Piastri será solicitado a ajudar Norris? "A resposta é não"

No caso de Piastri, sua desqualificação o fez perder 13 pontos para Verstappen (para além dos 12 que já perderia com o quarto lugar), que agora está empatado. Mas isso também permitiu que ele ficasse mais perto de Norris no topo da tabela, em vez de perder seis pontos.

"No geral, ainda é um resultado negativo diluído", disse Piastri sobre a matemática envolvida. "No final das contas, nunca é uma coisa boa ter o resultado que tivemos. Sim, obviamente, isso evita que eu perca esses seis pontos para Lando, mas também deixa Max muito mais perto da briga".

Piastri disse que a equipe discutiu se a perspectiva do título significava que ele agora deveria desempenhar um papel de apoio para ajudar Norris a conquistar o Mundial, mas como o australiano ainda não está descartado da disputa pode vencer Verstappen por si só, isso não acontecerá.

"Tivemos uma breve conversa sobre isso e a resposta é não", explicou o australiano. "Ainda estou empatado em pontos com Max e tenho uma boa chance de vencer se as coisas correrem como eu quero, então é assim que vamos jogar. Ainda há uma chance e já aconteceu isso algumas vezes, então sei que não é impossível".

"Obviamente, também sei que é uma chance um pouco remota. Mesmo que eu tenha dois finais de semana perfeitos, não posso depender apenas disso. Preciso que outras coisas aconteçam a meu favor e estou muito ciente disso. Vou apenas tentar ter as melhores etapas que puder, o que tento fazer sempre, e ver o que acontece com os outros".

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior F1: Podendo ser campeão no Catar, Norris promete 'não ter medo de arriscar'
Próximo artigo F1: Voo de Bortoleto atrasa e Sauber remarca compromissos de mídia do brasileiro no GP do Catar

