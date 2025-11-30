F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?
Norris pode conquistar seu primeiro título no domingo, chegando na corrida principal de Losail com uma vantagem significativa de pontos
Lando Norris pode conquistar o título da Fórmula 1 neste domingo (30) na corrida principal do GP do Catar, a penúltima etapa da temporada 2025.
Após terminar em terceiro no sprint, Norris entrará na corrida como favorito ao título, com 396 pontos acumulados. O companheiro de equipe Oscar Piastri, que venceu a sprint, soma até agora 374 pontos, enquanto o atual campeão mundial Max Verstappen tem 371 pontos após terminar em quarto no sábado.
Isso torna a equação bastante simples: se Norris for superado por qualquer um dos dois pilotos neste domingo, a disputa pelo título será decidida na última etapa em Abu Dhabi.
Para vencer o título já amanhã, Norris precisa manter sua vantagem sobre Verstappen; se chegarem à última etapa com uma diferença de 25 pontos, Norris estará fora de alcance, pois tem uma vitória a mais e três segundos lugares a mais em caso de desempate.
O britânico também precisa ampliar a diferença para Piastri de 22 para 26 pontos; eles estão empatados em número de vitórias, então o australiano ficaria à frente nesse critério caso vença em Abu Dhabi e haja empate.
Em outras palavras, se o australiano terminar entre os nove primeiros, Norris precisa ficar pelo menos duas posições à frente — ou uma posição à frente caso Piastri termine em segundo.
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren
Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images
No improvável caso de nenhum desses pilotos marcar pontos neste domingo, apenas Piastri permanecerá na disputa junto com Norris.
Lando Norris vencerá o título de 2025 no Catar se...
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Max Verstappen
|1º
|2º ou pior
|2º ou pior
|2º
|4º ou pior
|3º ou pior
|3º
|5º ou pior
|4º ou pior
|4º
|6º ou pior
|5º ou pior
|5º
|7º ou pior
|6º ou pior
|6º
|8º ou pior
|7º ou pior
|7º
|9º ou pior
|8º ou pior
|8º
|11º ou pior
|9º ou pior
Se Norris ficar fora do top 8, como Piastri e Verstappen podem continuar na disputa?
- Piastri estará na disputa pelo título em Abu Dhabi independente do resultado
- Se Norris terminar em 9º, Verstappen precisa ser 8º ou melhor
- Se Norris terminar em 10º, Verstappen precisa ser em 9º ou melhor
- Se Norris terminar em 11º ou pior, Verstappen precisa ficar em 10º ou melhor
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas
Últimas notícias
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários