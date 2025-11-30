F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli

F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Wolff detona Marko por comentário “estúpido” sobre ultrapassagem de Norris em Antonelli
Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Nelsinho Piquet domina e vence corrida principal de Brasília
F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?

F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: O que Norris, Verstappen ou Piastri precisam para conquistar título em Abu Dhabi?
F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato

F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen prefere ser "realista", mas não descarta possibilidade de pentacampeonato
Fórmula 1 GP do Catar

F1: Como Norris pode vencer o título de 2025 no GP do Catar?

Norris pode conquistar seu primeiro título no domingo, chegando na corrida principal de Losail com uma vantagem significativa de pontos

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris pode conquistar o título da Fórmula 1 neste domingo (30) na corrida principal do GP do Catar, a penúltima etapa da temporada 2025.

O editor recomenda:

Após terminar em terceiro no sprint, Norris entrará na corrida como favorito ao título, com 396 pontos acumulados. O companheiro de equipe Oscar Piastri, que venceu a sprint, soma até agora 374 pontos, enquanto o atual campeão mundial Max Verstappen tem 371 pontos após terminar em quarto no sábado.

Isso torna a equação bastante simples: se Norris for superado por qualquer um dos dois pilotos neste domingo, a disputa pelo título será decidida na última etapa em Abu Dhabi.

Para vencer o título já amanhã, Norris precisa manter sua vantagem sobre Verstappen; se chegarem à última etapa com uma diferença de 25 pontos, Norris estará fora de alcance, pois tem uma vitória a mais e três segundos lugares a mais em caso de desempate.

O britânico também precisa ampliar a diferença para Piastri de 22 para 26 pontos; eles estão empatados em número de vitórias, então o australiano ficaria à frente nesse critério caso vença em Abu Dhabi e haja empate.

Em outras palavras, se o australiano terminar entre os nove primeiros, Norris precisa ficar pelo menos duas posições à frente — ou uma posição à frente caso Piastri termine em segundo.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Foto por: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

No improvável caso de nenhum desses pilotos marcar pontos neste domingo, apenas Piastri permanecerá na disputa junto com Norris.

Lando Norris vencerá o título de 2025 no Catar se...

Lando Norris Oscar Piastri Max Verstappen
2º ou pior 2º ou pior
4º ou pior 3º ou pior
5º ou pior 4º ou pior
6º ou pior 5º ou pior
7º ou pior 6º ou pior
8º ou pior 7º ou pior
9º ou pior 8º ou pior
11º ou pior 9º ou pior

Se Norris ficar fora do top 8, como Piastri e Verstappen podem continuar na disputa?

  • Piastri estará na disputa pelo título em Abu Dhabi independente do resultado
  • Se Norris terminar em 9º, Verstappen precisa ser 8º ou melhor
  • Se Norris terminar em 10º, Verstappen precisa ser em 9º ou melhor
  • Se Norris terminar em 11º ou pior, Verstappen precisa ficar em 10º ou melhor

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
Próximo artigo F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"

Principais comentários
Benjamin Vinel
Mais de
Benjamin Vinel
Leonardo Fornaroli é campeão da temporada 2025 da F2

Leonardo Fornaroli é campeão da temporada 2025 da F2

FIA F2
FIA F2
Losail
Leonardo Fornaroli é campeão da temporada 2025 da F2
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Hamilton e Leclerc tentam explicar desempenho da Ferrari no Catar
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Ferrari em guerra, McLaren azarada: No que ficar de olho no GP de Las Vegas de F1
Max Verstappen
Mais de
Max Verstappen
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"

F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen sobre ano dos 'pesadelos' de Hamilton: "Idade também não o ajuda"
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"

F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Verstappen rebate Norris após "bobagem" sobre título de 2025: "Coloquei fatos na mesa"
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Norris acusa Verstappen de “falar besteira” sobre disputa pelo título de 2025
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Tsunoda está "mais confiante" após se classificar a frente de Verstappen
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Como Norris e Piastri lidam com 'ameaça Verstappen' após desclassificação em Las Vegas

Últimas notícias

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros