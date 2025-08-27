Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Como pilotos da Cadillac lutarão contra 'desespero' da parte de trás do grid

Mais de 100 pódios contaram com Valtteri Bottas e/ou Sergio Pérez, mas espera-se que estejam nas últimas filas em 2026 - veja como eles planejam lidar com isso

Benjamin Vinel Filip Cleeren
Publicado:
Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, and Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position

Dois vencedores de corridas de Fórmula 1 - dessa vez, um  mexicano e um finlandês - juntando-se a uma nova equipe? Isso não é inédito e, da última vez que aconteceu, o resultado não foi bom.  Há 16 anos, Jarno Trulli e Heikki Kovalainen assinaram com a nova equipe Lotus para a temporada de 2010. No entanto, o limite orçamentário prometido nunca se concretizou e a Lotus foi aceita como participante de 2010 em setembro de 2009 (imagine se a Cadillac ainda não tivesse certeza sobre o próximo ano!). 

Leia também:

Porém, tudo indica que as coisas serão diferentes para a Cadillac e para Sergio Pérez e Valtteri Bottas. A General Motors vem trabalhando nesse projeto há anos, presumivelmente investindo o orçamento necessário para um certo grau de sucesso - conforme demonstrado por seu "sinal ousado de intenção": a contratação de uma dupla que pode se orgulhar de uma combinação de 23 pole positions, 16 vitórias e 106 pódios.

Da mesma forma, a F1 está mais competitiva do que nunca e a Cadillac pode ter dificuldades para marcar pontos de forma consistente desde o início. Então, como seus pilotos evitarão ficar desmoralizados após algumas eliminações no Q1? As bases que estão sendo lançadas para o futuro estão dando a eles a esperança de que precisam.

"Tenho certeza de que começaremos em uma posição muito difícil", admitiu Pérez, "mas, para mim, o que importa não é onde começamos, mas a rapidez com que conseguimos progredir. Isso é o mais importante".

"Sei que os pilotos podem ficar desesperados. Quando você está no grid por 24 corridas e está lutando na parte de trás, o desespero pode surgir. Mas, para mim, o principal objetivo é progredir junto com a equipe e aproveitar a corrida", adicionou. 

Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac

Valtteri Bottas, Sergio Perez, Cadillac

Foto de: Cadillac Communications

"Porque... neste ponto de minha carreira, um troféu a mais, um a menos, é irrelevante. Quero poder aproveitar a oportunidade, mas também dar o meu melhor a cada fim de semana. Se eu conseguir fazer isso durante 24 finais de semana, ficarei muito feliz".

Pérez não é estranho ao 'pelotão intermediário', onde esteve por 10 anos com a Sauber, McLaren e Force India/Racing Point, mas esta pode ser a primeira vez que ele realmente termina na parte de trás do grid, após o fim de sua passagem pela Red Bull.

Enquanto isso, Bottas já experimentou o 'rebaixamento' quando perdeu seu lugar na Mercedes para George Russell antes da temporada de 2022, terminando no outro lado do pitlane com a Alfa Romeo/Sauber. Em suas últimas 50 corridas pela equipe sediada em Hinwil, o melhor resultado do finlandês foi um modesto oitavo lugar, então ele sabe o que é ter que moderar as expectativas.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Para mim, é um pouco como quando mudei da Mercedes para a Alfa. Eu tive que redefinir a meta", explicou Bottas. "Então, já passei por esse processo na minha cabeça. Como temos conversado há muito tempo com Graeme [Lowdon, chefe de equipe], ele sempre garantiu que não será um caminho fácil. Provavelmente o primeiro ano será difícil".

"Eu aceitei isso. Sei o que esperar. Sempre, mentalmente, se você se preparar para o pior, é melhor, porque o que quer que você consiga, será realmente positivo e gratificante. Então, para mim, mais uma vez, é só estar envolvido e colocar a mão na massa com a equipe. Quando o progresso e o sucesso vierem, esse é o gatilho para mim. É isso que vai fazer a diferença e me dar essa recompensa", adicionou. 

Bottas admitiu que os primeiros dias da Cadillac na F1 seriam "uma montanha de trabalho" e "um começo difícil", mas também demonstrou otimismo com relação ao futuro.

"Não estamos lá para ficar na parte de trás", insistiu ele. "Não queremos terminar em último lugar. E acredito que, com essa estrutura, com esse grupo, com essas pessoas, não há motivo para não conseguirmos acelerar o ritmo e, dessa forma, obter algum sucesso. Acho que ainda temos alguns bons anos com o Checo, então o objetivo é aproveitar o sucesso juntos quando chegarmos lá". 

É certo que "não estamos lá para ficar na parte de trás" também foi proclamado por muitas outras novas equipes de F1. Mas, para sermos justos, no caso da Cadillac, há mais motivos para acreditar nisso. Agora eles só precisam cumprir o prometido.

Benjamin Vinel Fórmula 1 Sergio Perez Valtteri Bottas Cadillac Racing
Filtros