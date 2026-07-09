F1: Como Red Bull mudou após saída de Christian Horner há um ano

Em 9 de julho de 2025, a notícia da chocante demissão de Christian Horner como chefe da equipe Red Bull Racing na Fórmula 1 causou grande impacto no paddock.

Após um período de 20 anos que rendeu duas dinastias dominantes e campeãs, Horner foi demitido na sequência de uma longa batalha política dentro da Red Bull, com uma série de fatores contribuindo para isso.

Laurent Mekies, uma figura respeitada que anteriormente liderava a equipe irmã Racing Bulls, entrou em cena, já que a Red Bull Áustria optou por administrar a equipe de forma mais enxuta, em vez de deixar que uma única pessoa acumulasse controle total sobre Milton Keynes.

Evolução, não revolução

Quando Mekies assumiu o cargo, sua primeira prioridade foi entender a situação da empresa, em vez de impor mudanças drásticas. Uma ruptura total sugere que a Red Bull precisava começar do zero, mas obviamente não era esse o caso. A grande maioria das pessoas que contribuíram para o sucesso da Red Bull em 2022 ainda estava lá, e isso também seria minimizar as contribuições de Horner.

Mekies também precisou de tempo para entender o que motivava uma equipe de mais de mil funcionários e onde poderia fazer melhorias sutis para extrair o melhor de cada um. "Eu ainda vejo esses caras como a maioria das pessoas de fora da equipe os vê", disse Mekies em seu primeiro pronunciamento público desde que assumiu o cargo. "Nós olhamos para vocês e vemos as melhores pessoas do mundo no que fazem. O foco será garantir que todos os talentosos profissionais aqui tenham o que precisam para dar o melhor de si, porque eles já são os melhores."

Isso não significa que Mekies não tenha feito mudanças, especialmente na pista. Apesar de se recusar a levar o crédito, Mekies trouxe uma abordagem mais voltada para a engenharia e fez as perguntas certas aos seus engenheiros. "Gosto da maneira como Laurent está trabalhando, muito motivado, constantemente me fazendo as perguntas certas, mas também à equipe. Acho ótimo ver isso", disse Verstappen após alguns fins de semana trabalhando com o francês.

Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Clive Mason / Getty Images

Mekies foi, pelo menos em parte, creditado pela Red Bull ter encontrado algumas soluções para os problemas de dirigibilidade do carro de 2025, o que permitiu a Verstappen pressionar a McLaren até o fim. Foi um início promissor para a era pós-Horner.

Mas, naquele momento, os maiores desafios da Red Bull ainda estavam por vir, na forma do duplo golpe da reformulação radical dos regulamentos de 2026 e da equipe construindo suas próprias unidades de potência pela primeira vez, uma ideia de Horner.

Jogando o jogo político enquanto a Red Bull se torna uma fabricante

Para crédito de Horner, a Red Bull Ford Powertrains, sob o comando do ex -Mercedes Ben Hodgkinson, desafiou as expectativas com um potente motor V6, embora ainda haja muito trabalho a ser feito na parte elétrica e no procedimento de largada do RB22.

Mas agora parece que a Red Bull também pode ser vítima desse sucesso inicial, ficando de fora das atualizações de motor, já que o seu foi considerado o mais potente do grid. A Red Bull contestou essa decisão e pediu à FIA que encomendasse uma revisão completa, mas o Motorsport.com apurou que essa revisão apenas confirmou as conclusões iniciais da entidade reguladora e tem sido uma experiência frustrante.

Será que a Red Bull tem o direito de se sentir prejudicada ou foi superada por equipes como Ferrari e Mercedes? Só o tempo dirá. Mas Horner era, e continua sendo, um mestre da política e da comunicação, e em meio à controvérsia sobre as regras de 2026 e o ​​programa de atualização ADUO, fica a dúvida se o ex-chefe teria adotado uma abordagem diferente.

Corrigindo a síndrome do segundo assento

Se algo de bom resultou de 2026 para a Red Bull, foi a aparente cura da sua síndrome do segundo piloto. Após uma série de competidores que lutaram para se firmar ao lado de Verstappen, o ex-piloto júnior da Red Bull, Isack Hadjar , quebrou esse jejum com um início impressionante na Red Bull Racing , confirmando o desempenho imediato que demonstrou na equipe irmã em sua temporada de estreia em 2025. Hadjar largou em terceiro em sua primeira corrida em Melbourne e subiu ao pódio em Mônaco, mesmo que a posição tenha sido posteriormente devolvida a Pierre Gasly.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

O fato de Hadjar ter conseguido render bem é provavelmente mais um subproduto dos novos regulamentos do que algo que a equipe pudesse ter feito deliberadamente, além de ser um mérito da força mental do jovem francês sob os holofotes de uma grande equipe.

Rumores sobre Max Verstappen ressurgem e a rotatividade continua

O lado bom é que Hadjar não está apresentando problemas de confiança e equilíbrio do carro significativamente maiores do que Verstappen. A má notícia é que ambos os pilotos estão passando por isso. E isso inevitavelmente gerou especulações sobre o ativo mais valioso da equipe.

Não seria uma temporada de F1 sem rumores ligando Verstappen a uma equipe rival, ou mesmo a uma aposentadoria precoce da categoria devido ao quanto o holandês está desiludido com o regulamento atual. O que o futuro reserva é algo que só o tetracampeão mundial sabe, apesar do que os caçadores de atenção na internet possam afirmar saber.

Mas a tarefa de Mekies é a mesma que a de Horner: garantir que todas as circunstâncias sejam favoráveis ​​para que Verstappen cumpra seu contrato e que todos esses rumores se dissipem.

Ter duas falhas consecutivas na asa traseira não ajuda a inspirar confiança, e a equipe agora está passando por mais um momento crítico para encontrar soluções significativas para suas deficiências, sejam elas operacionais ou em termos de desempenho puro.

Isso ocorre em um contexto de outras saídas importantes da equipe Red Bull, ou de pessoas prestes a deixar a empresa. Desde a demissão de Horner há um ano, a equipe também afastou Helmut Marko, consultor de longa data da Red Bull, enquanto Gianpiero Lambiase, aliado de Verstappen e engenheiro de corrida, assinou um contrato para ir para a McLaren até 2028, e Paul Monaghan parece estar de saída para a Cadillac.

Gianpiero Lambiase, Red Bull Racing Photo by: Kym Illman / Getty Images

Será que a fuga de cérebros da Red Bull é real ou há muita atenção voltada para algumas de suas saídas simplesmente por causa de sua exposição na mídia? Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio.

Para a Mekies, o objetivo não mudou. A única coisa que realmente importa é construir o carro mais rápido. E se não for possível este ano, o importante é reunir todas as pessoas e ferramentas necessárias para garantir que isso aconteça no ano que vem.

Se Mekies conseguir tranquilizar Verstappen de que é esse o caso, e se o holandês não estiver tão farto da F1 como um todo a ponto de não querer fazer outra coisa da vida, então todo o resto se encaixará.

Caso ainda fosse necessário dizer, o que importa para Verstappen é o mesmo que importa para todos os outros pilotos. Tudo se resume a vencer. Era assim sob o comando de Horner, e continua sendo 12 meses depois.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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