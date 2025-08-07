Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Hungria

F1: Como relação entre Red Bull e McLaren está mudando após saída de Horner

Ex-chefe da equipe austríaca não tinha bom relacionamento com Zak Brown, mas Laurent Mekies garante que as coisas mudaram

Sönke Brederlow Ronald Vording
Editado:
Horner-Aus: Wie sich das Verhältnis zwischen Red Bull und McLaren ändert

É sabido que o CEO da McLaren, Zak Brown, e o ex-chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, não são amigos. No passado, os dois provocavam um ao outro, mas raramente se falavam pessoalmente e, desde a saída do britânico, a dinâmica entre as duas equipes mudou.

Com Laurent Mekies no comando da equipe austríaca, o relacionamento parece ter melhorado consideravelmente. Recentemente, houve até mesmo conversas pessoais entre Brown e o chefe da Red Bull, algo inédito após duas décadas de 'silêncio'.

"A competição na pista é uma coisa", enfatiza Mekies. "Conversar entre si para definir uma posição comum sobre o futuro do esporte, sobre as principais decisões estratégicas que temos que tomar como esporte, é algo completamente normal entre os competidores". 

"Por mais que discordemos em um ponto ou outro ou simplesmente defendamos nossos interesses de curto ou médio prazo, ainda temos um relacionamento muito bom com Zak [Brown] e Andrea [Stella]", continuou. Palavras que Horner jamais teria pronunciado.

Mekies: 'Precisamos deixar um pouco de lado os interesses próprios'

No entanto, isso também se aplica a outras figuras importantes da categoria. O relacionamento com Toto Wolff, Fred Vasseur, Mattia Binotto "e todos os outros" também é construtivo, como Mekies nos garante: "É um grupo muito bom." O fato de ele mesmo ter trabalhado em vários níveis na F1 provavelmente ajuda a construir boas conexões. 

"Acho que todos nós passamos tempo suficiente na Comissão da F1 para desenvolver uma consciência de que, se realmente quisermos contribuir para o esporte, precisamos deixar um pouco de lado nossos interesses de curto e médio prazo para, junto com a FIA e a Fórmula 1, discutir como podemos desenvolver o esporte", adicionou. 

Mekies permanece realista e enfatiza que não se trata de abandonar os próprios interesse."É exatamente isso que tentamos fazer", diz o chefe de equipe da Red Bull. "Não escondemos nossos interesses, mas buscamos uma abordagem construtiva de como lidar com eles". 

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

Fórmula 1 Zak Brown Laurent Mekies Red Bull Racing McLaren
Filtros