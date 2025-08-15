George Russell falou sobre como lidou com a mudança para a Mercedes para se tornar companheiro de equipe do heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton. O piloto britânico assinou contrato para correr pela Mercedes em 2022, depois de um período de três anos na Williams.

"Foi um grande dia, porque me senti como se estivesse subindo a escada. Não me senti em um degrau acima. Foi como se eu tivesse dado três passos de uma só vez", explicou o piloto da Mercedes no podcast Untapped. "E nos meses seguintes, antes de começar a temporada com a Mercedes, eu estava pensando: 'Eu acredito em mim mesmo. Acredito que posso vencer qualquer um'. Mas a verdade é que você não sabe até enfrentar o melhor de todos os tempos".

"E estou entrando na equipe dele, onde ele está há 10 anos. Tudo foi construído em torno dele. Estou chegando. Sinto-me rápido. Sinto-me jovem. Sinto-me saudável e pronto para a luta. Mas você simplesmente não sabe".

"Então, eu estava pensando em como lidar com isso psicologicamente, até que um dia tive uma conversa muito boa com meu psicólogo sobre isso - como eu deveria lidar com a pressão de ser seu companheiro de equipe, e concluí que, quando entro na garagem, estou entrando no meu carro de corrida. Coloco meu capacete. Vou abaixar minha viseira".

"Não importa se o meu companheiro de equipe na garagem ao lado é um heptacampeão mundial ou se é um novato ou se não há ninguém lá, porque estou no controle do meu próprio destino. E essa é a abordagem que eu tive. A responsabilidade pelo meu desempenho é minha".

O piloto de 27 anos acrescentou que teve de mudar suas expectativas ao comparar seu desempenho com o de Hamilton.

"E, finalmente, aceitando que, se eu terminasse à frente de Lewis em uma temporada - acho que minhas estatísticas em relação aos companheiros de equipe anteriores eram [que] eu terminava à frente deles 95% das vezes -, concluí: bem, se eu vencer Lewis em uma temporada, isso será uma conquista incrível. Mas não vou vencê-lo 95% das vezes".

"Portanto, se eu o derrotar em 55% das vezes em um ano, isso será incrível. Mas você precisa aceitar que, em 45% do tempo, você ficará atrás dele. E isso é totalmente compreensível, porque você não pode enfrentar o melhor jogador do mundo e esperar que ele seja o melhor".

"Então, essa foi provavelmente a maior mudança psicológica que tive: aceitar que meu objetivo é vencê-lo em uma temporada, mas haverá momentos em que estarei atrás dele".

Desde então, Russell assumiu o papel de piloto principal da equipe de Brackley depois que Hamilton foi para a Ferrari em 2025. Ele está em quarto lugar na classificação de pilotos, com 172 pontos, e venceu seu quarto GP da carreira no Canadá.

