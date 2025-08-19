Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

F1: Como títulos de Piastri nas categorias juniores o prepararam para disputa em 2025

Antes de lutar pelo título da F1 contra o companheiro de equipe Lando Norris, o australiano conquistou títulos 'na base', incluindo F2 e F3

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Editado:
Oscar Piastri, Prema Racing celebrates winning the title in parc ferme

Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Competir por um campeonato de Fórmula 1 "é semelhante" a lutar por aqueles nas categorias juniores, disse Oscar Piastri, que observa que sua batalha dentro da equipe com seu companheiro de McLaren  Lando Norris é o principal fator de diferenciação.

Leia também:

Piastri ganhou os títulos da Fórmula Renault Eurocup de 2019, da Fórmula 3 de 2020 e da Fórmula 2 de 2021 consecutivamente antes de passar 2022 como reserva da Alpine antes de ser chamado para a F1 pela McLaren no ano seguinte.

Em sua campanha de título na F3, ele lutou por honras ao lado do companheiro de equipe da Prema Logan Sargeant - embora a dinâmica  seja muito diferente; cada piloto efetivamente corre para si mesmo, já que geralmente pagou pela inscrição.

O australiano falou sobre as mudanças de mentalidade necessárias entre cada um de seus campeonatos juniores; sua temporada na F3 foi definida pela liderança de ponta a ponta, enquanto seu título na F2 precisou acomodar a influência da estratégia de pneus.

Piastri comparou esses campeonatos com o que ele está disputando atualmente na F1, que envolve um elemento de equipe muito mais amplo. Ele diz que, no nível mais alto, o foco está em vencer todas as corridas.

"Em muitos aspectos, parece bastante semelhante aos campeonatos pelos quais corri no passado", disse o piloto de 24 anos ao Motorsport.com. "Acho que, para mim, a grande diferença é que esta é a primeira vez que realmente corro tanto com um companheiro de equipe por um campeonato".

"Corri contra Logan Sergeant pelo campeonato na F3, mas há muito menos envolvimento antes de chegar à F1. Não há pitstops, não há estratégia, é simplesmente sair e tentar vencer um ao outro e terminar na frente do outro".

"Na F1, você tem a complicação adicional da estratégia. Você tem um monte de coisas diferentes que podem influenciar os resultados, então, de certa forma, é uma dinâmica bem diferente".

"Isso deu muita importância a certas coisas: estar à frente antes dos pitstops, correr riscos em determinados momentos, não correr riscos. Essa mentalidade tem sido bem diferente em alguns aspectos, mas, no final das contas, a posição em que estou me parece muito familiar, tentando garantir um campeonato".

"Sei que as coisas que funcionaram para mim no passado não foram as mesmas em todos os campeonatos, então, para mim, essa é a questão: não há uma única maneira de tentar fazer isso".

"Na posição em que estamos, você não pode simplesmente marcar pontos de forma consistente. Você precisa vencer todos os outros, pois estamos lutando pelo primeiro e segundo lugar na maioria dos finais de semana".

"E se você está sempre terminando em segundo lugar, você pode dizer que sim, está terminando de forma consistente e marcando bons pontos, mas se o cara está ganhando, se o outro cara está ganhando todas as corridas, então você sabe, ele é consistente também."

Piastri acrescentou que, em comparação com os campeonatos juniores, há muito menos tentação de calcular os pontos necessários em cada rodada - a F2 tem duas corridas por fim de semana, por exemplo, embora o legado da pandemia da COVID tenha elevado esse número para três no ano do título de Piastri, quando a série se alternava com a F3.

Perguntado sobre a máxima comum dos pilotos de "corrida por corrida", Piastri concordou que era uma frase um pouco banal - mas apenas porque tem suas raízes na verdade do que significa lutar por um título.

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

"Acho que na F1 há muito menos tentação [de fazer as contas] porque você só tem uma corrida por fim de semana", acrescentou. "Nos campeonatos juniores, muitas vezes você tem duas, e naquele ano, na F2, tivemos três corridas por fim de semana'.

"Portanto, você pode calcular a média, mas só porque isso aconteceu no passado, não significa que acontecerá novamente. E acho que o ditado "corrida por corrida" parece chato e, de certa forma, é chato, mas é muito verdadeiro".

"Você não pode se preocupar com o que vai acontecer em Abu Dhabi e tirar o foco do que está fazendo no fim de semana, especialmente no topo da F1. Você tem que estar sempre no topo do seu jogo e qualquer foco que você tire disso significa que você não está no topo do seu jogo".

"Portanto, por mais clichê que seja, o importante é realmente se concentrar na corrida em que você está, tentando marcar o maior número de pontos", concluiu Piastri.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Jake Boxall-Legge Fórmula 1 Oscar Piastri McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Chefe da Ferrari: Reações "extremas" de Hamilton com a imprensa o atrapalham

Principais comentários
Jake Boxall-Legge
Mais de
Jake Boxall-Legge
F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris

Fórmula 1
GP da Hungria
F1 - Piastri: "Muito cedo" para pensar em vitória sobre Norris
EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025

EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025

Fórmula 1
EXCLUSIVO F1: Como Piastri alcançou meta de melhores classificações em 2025
F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento

F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Título será definido nos detalhes? Os erros de Norris e Piastri até o momento
Oscar Piastri
Mais de
Oscar Piastri
F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris

F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: CEO da McLaren destrincha como equipe lida com 'briga de egos' entre Piastri e Norris
F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"

F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"

Fórmula 1
F1 - Piastri sobre título de 2025: "Não vejo uma tendência contra mim"
F1: McLaren admite 'temor' por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título

F1: McLaren admite 'temor' por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren admite 'temor' por repetição de 2007, mas defende Piastri e Norris livres para disputar o título
McLaren
Mais de
McLaren
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1

Fórmula 1
ENTREVISTA: Andrea Stella revela segredo do sucesso da McLaren na F1
F1 - Norris aponta defeitos do carro de 2026: 'Não quero que seja artificial'

F1 - Norris aponta defeitos do carro de 2026: 'Não quero que seja artificial'

Fórmula 1
F1 - Norris aponta defeitos do carro de 2026: 'Não quero que seja artificial'

Últimas notícias

F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: O que a McLaren espera trazer do MCL39 para o carro de 2026
Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026

Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026

MGP MotoGP
Diogo Moreira se aproxima de acordo com Honda para estrear na MotoGP em 2026
F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"

F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"

F1 Fórmula 1
F1 - Ferrari admite problemas no SF-25: "Temos que manter uma margem de segurança na distância do solo"
Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes

Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes

F1 Fórmula 1
Como regras de 2026 podem nivelar atuais novatos da F1 com os mais experientes

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros