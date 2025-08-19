Competir por um campeonato de Fórmula 1 "é semelhante" a lutar por aqueles nas categorias juniores, disse Oscar Piastri, que observa que sua batalha dentro da equipe com seu companheiro de McLaren Lando Norris é o principal fator de diferenciação.

Piastri ganhou os títulos da Fórmula Renault Eurocup de 2019, da Fórmula 3 de 2020 e da Fórmula 2 de 2021 consecutivamente antes de passar 2022 como reserva da Alpine antes de ser chamado para a F1 pela McLaren no ano seguinte.

Em sua campanha de título na F3, ele lutou por honras ao lado do companheiro de equipe da Prema Logan Sargeant - embora a dinâmica seja muito diferente; cada piloto efetivamente corre para si mesmo, já que geralmente pagou pela inscrição.

O australiano falou sobre as mudanças de mentalidade necessárias entre cada um de seus campeonatos juniores; sua temporada na F3 foi definida pela liderança de ponta a ponta, enquanto seu título na F2 precisou acomodar a influência da estratégia de pneus.

Piastri comparou esses campeonatos com o que ele está disputando atualmente na F1, que envolve um elemento de equipe muito mais amplo. Ele diz que, no nível mais alto, o foco está em vencer todas as corridas.

"Em muitos aspectos, parece bastante semelhante aos campeonatos pelos quais corri no passado", disse o piloto de 24 anos ao Motorsport.com. "Acho que, para mim, a grande diferença é que esta é a primeira vez que realmente corro tanto com um companheiro de equipe por um campeonato".

"Corri contra Logan Sergeant pelo campeonato na F3, mas há muito menos envolvimento antes de chegar à F1. Não há pitstops, não há estratégia, é simplesmente sair e tentar vencer um ao outro e terminar na frente do outro".

"Na F1, você tem a complicação adicional da estratégia. Você tem um monte de coisas diferentes que podem influenciar os resultados, então, de certa forma, é uma dinâmica bem diferente".

"Isso deu muita importância a certas coisas: estar à frente antes dos pitstops, correr riscos em determinados momentos, não correr riscos. Essa mentalidade tem sido bem diferente em alguns aspectos, mas, no final das contas, a posição em que estou me parece muito familiar, tentando garantir um campeonato".

"Sei que as coisas que funcionaram para mim no passado não foram as mesmas em todos os campeonatos, então, para mim, essa é a questão: não há uma única maneira de tentar fazer isso".

"Na posição em que estamos, você não pode simplesmente marcar pontos de forma consistente. Você precisa vencer todos os outros, pois estamos lutando pelo primeiro e segundo lugar na maioria dos finais de semana".

"E se você está sempre terminando em segundo lugar, você pode dizer que sim, está terminando de forma consistente e marcando bons pontos, mas se o cara está ganhando, se o outro cara está ganhando todas as corridas, então você sabe, ele é consistente também."

Piastri acrescentou que, em comparação com os campeonatos juniores, há muito menos tentação de calcular os pontos necessários em cada rodada - a F2 tem duas corridas por fim de semana, por exemplo, embora o legado da pandemia da COVID tenha elevado esse número para três no ano do título de Piastri, quando a série se alternava com a F3.

Perguntado sobre a máxima comum dos pilotos de "corrida por corrida", Piastri concordou que era uma frase um pouco banal - mas apenas porque tem suas raízes na verdade do que significa lutar por um título.

Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

"Acho que na F1 há muito menos tentação [de fazer as contas] porque você só tem uma corrida por fim de semana", acrescentou. "Nos campeonatos juniores, muitas vezes você tem duas, e naquele ano, na F2, tivemos três corridas por fim de semana'.

"Portanto, você pode calcular a média, mas só porque isso aconteceu no passado, não significa que acontecerá novamente. E acho que o ditado "corrida por corrida" parece chato e, de certa forma, é chato, mas é muito verdadeiro".

"Você não pode se preocupar com o que vai acontecer em Abu Dhabi e tirar o foco do que está fazendo no fim de semana, especialmente no topo da F1. Você tem que estar sempre no topo do seu jogo e qualquer foco que você tire disso significa que você não está no topo do seu jogo".

"Portanto, por mais clichê que seja, o importante é realmente se concentrar na corrida em que você está, tentando marcar o maior número de pontos", concluiu Piastri.

