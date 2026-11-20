F1: Como 'truque' com freios ajuda Antonelli a ganhar vantagem na Mercedes
Italiano está desenvolvendo essa habilidade desde 2025 e acredita que esse tem sido seu ponto forte
Andrea Kimi Antonelli conquistou o título de campeão da Fórmula 1 ainda no GP da Cidade do México, enquanto George Russell teve um domingo verdadeiramente decepcionante: uma punição que o colocou no fundo do grid, problemas no carro e falta de potência para atacar Oscar Piastri.
A temporada de Antonelli, é claro, foi muito mais limpa que a de Russell, já que o britânico enfrentou a maior parte dos problemas de confiabilidade da Mercedes em 2026. Mas também não podemos deixar de destacar os pontos fortes do italiano ao longo do ano.
James Allison, diretor técnico da Mercedes, avaliou Kimi como um piloto "muito ousado" no acionamento dos freios e como isso se traduz no funcionamento do motor. O italiano desenvolveu e aprimorou uma configuração que ajusta a distribuição da frenagem entre os dois eixos e faz com que o motor gire e ganhe potência.
Todos os pilotos passaram a usar essa estratégia e cada um com suas particularidades, mas, para Allison, Antonelli optou por "configurações bastante extremas" para atacar a entrada das curvas e se sobressair a Russell.
O atual campeão mundial explicou que começou a trabalhar nessa tática ainda em 2025, mas as antigas unidades de potência não eram tão eficazes quanto as atuais.
"É algo em que venho trabalhando ao longo de todo o ano passado e, obviamente, também nesta temporada", começou a explicação.
"Neste ano, com as mudanças nos carros, precisamos utilizar os ajustes de uma maneira diferente, e eles parecem ter um efeito muito significativo nesses carros. Os ajustes do diferencial, a migração de frenagem e, principalmente, a necessidade de compensar algumas limitações de equilíbrio que podemos enfrentar".
"Tento ser bastante proativo com as ferramentas que tenho à disposição, seja o balanço dos freios, a migração de frenagem ou o diferencial, porque, obviamente, há o arrasto dos pneus e o superaquecimento".
"É algo que continuo aperfeiçoando, porque há momentos em que não sou proativo o suficiente com essas ferramentas e poderia fazer um trabalho melhor. Então, preciso garantir que, sempre que estiver no carro e puder fazer alguma coisa para melhorar o equilíbrio utilizando essas ferramentas, eu faça isso".
"É algo que tem sido muito importante nesta temporada e provavelmente continuará sendo um fator relevante nas próximas temporadas também".
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