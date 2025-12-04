F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

Na terça-feira (04), a Red Bull anunciou as duplas de pilotos para a temporada 2026 da Fórmula 1. Mas Yuki Tsunoda já sabia que perderia a vaga como titular na equipe da marca de bebidas energéticas. O piloto japonês revelou como soube da notícia.

Antes da final da F1 em Abu Dhabi, Tsunoda revelou que "Helmut Marko [consultor da Red Bull] me disse isso pessoalmente logo após a corrida [no Catar]. E foi isso". Ele também disse que é claro que ficou "desapontado e com raiva", mas "surpreendentemente estou mais ou menos bem – não estou ótimo, mas estou lidando. No dia seguinte, pedi o café da manhã como sempre, as mesmas coisas".

"Talvez eu ainda não tenha realmente consciência de que essa será a última corrida do ano, ou pelo menos do próximo ano. Talvez eu só sinta isso de verdade depois de Abu Dhabi. Mas foi assim que aconteceu, e é assim que me sinto agora".

O que incomoda Tsunoda na temporada 2025

Ele não se arrepende de ter dado o passo do Racing Bulls para a Red Bull. "A única coisa que lamento é ter perdido um carro muito bom – praticamente meu próprio ‘bebê’. É o carro que desenvolvi ao longo dos anos com o [Racing Bulls], desde o início do atual regulamento. Tenho certeza de que meu 'DNA' está nele. Perder isso e terminar a temporada sem alcançar o nível que queríamos dói".

Tsunoda também admitiu que seu desempenho como companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull "frequentemente não foi bom". Às vezes, ele era eliminado já no Q1 da classificação, enquanto Verstappen lutava até o fim por posições na ponta do grid.

"Mas em termos de performance, era diferente. Mesmo quando saía no Q1, mal consigo lembrar de ter ficado quatro ou cinco décimos atrás dele".

Mas isso realmente aconteceu: em Barcelona, Tsunoda ficou exatamente 0s587 atrás de Verstappen no Q1 e foi eliminado na última posição. Verstappen, por sua vez, terminou a classificação em terceiro lugar. Em Las Vegas, a diferença entre os companheiros no Q1 foi de 3s340 – mas em pista molhada, o que distorceu a relação de forças.

Verstappen, porém, não faz críticas a Tsunoda: "Ele é o melhor piloto do grid, isso é inegável. Mas estou satisfeito com a rapidez com que alcancei esse nível, especialmente neste pelotão de pilotos extremamente competitivo. Este ano foi um dos mais disputados da história, e tenho orgulho de como evoluí".

Em condições difíceis, como explica Tsunoda, Verstappen geralmente recebia prioridade nas peças novas para o Red Bull RB21, enquanto Tsunoda tinha que se virar com versões mais antigas. "Quando tínhamos exatamente o mesmo material, eu era muito competitivo", afirmou Tsunoda.

Agora, porém, o japonês perdeu seu assento e só poderá se provar em 2026 como piloto de testes e reserva das escuderias taurinas.

Ele está "determinado a trabalhar mais duro do que nunca" para mostrar "que mereço um lugar no grid", disse Tsunoda. Ele acrescentou: "A vida é cheia de reveses, e este é o meu. Mas isso não vai me impedir de me tornar o melhor piloto de F1 que eu puder ser".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!