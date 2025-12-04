Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"
Fórmula 1

F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

Japonês irá assumir as funções de piloto reserva e de testes da equipe austríaca

Stefan Ehlen Ronald Vording
Publicado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Na terça-feira (04), a Red Bull anunciou as duplas de pilotos para a temporada 2026 da Fórmula 1. Mas Yuki Tsunoda já sabia que perderia a vaga como titular na equipe da marca de bebidas energéticas. O piloto japonês revelou como soube da notícia.

Leia também:

Antes da final da F1 em Abu Dhabi, Tsunoda revelou que "Helmut Marko [consultor da Red Bull] me disse isso pessoalmente logo após a corrida [no Catar]. E foi isso". Ele também disse que é claro que ficou "desapontado e com raiva", mas "surpreendentemente estou mais ou menos bem – não estou ótimo, mas estou lidando. No dia seguinte, pedi o café da manhã como sempre, as mesmas coisas".

"Talvez eu ainda não tenha realmente consciência de que essa será a última corrida do ano, ou pelo menos do próximo ano. Talvez eu só sinta isso de verdade depois de Abu Dhabi. Mas foi assim que aconteceu, e é assim que me sinto agora".

O que incomoda Tsunoda na temporada 2025

Ele não se arrepende de ter dado o passo do Racing Bulls para a Red Bull. "A única coisa que lamento é ter perdido um carro muito bom – praticamente meu próprio ‘bebê’. É o carro que desenvolvi ao longo dos anos com o [Racing Bulls], desde o início do atual regulamento. Tenho certeza de que meu 'DNA' está nele. Perder isso e terminar a temporada sem alcançar o nível que queríamos dói".

Tsunoda também admitiu que seu desempenho como companheiro de equipe de Max Verstappen na Red Bull "frequentemente não foi bom". Às vezes, ele era eliminado já no Q1 da classificação, enquanto Verstappen lutava até o fim por posições na ponta do grid.

"Mas em termos de performance, era diferente. Mesmo quando saía no Q1, mal consigo lembrar de ter ficado quatro ou cinco décimos atrás dele".

Mas isso realmente aconteceu: em Barcelona, Tsunoda ficou exatamente 0s587 atrás de Verstappen no Q1 e foi eliminado na última posição. Verstappen, por sua vez, terminou a classificação em terceiro lugar. Em Las Vegas, a diferença entre os companheiros no Q1 foi de 3s340 – mas em pista molhada, o que distorceu a relação de forças.

Verstappen, porém, não faz críticas a Tsunoda: "Ele é o melhor piloto do grid, isso é inegável. Mas estou satisfeito com a rapidez com que alcancei esse nível, especialmente neste pelotão de pilotos extremamente competitivo. Este ano foi um dos mais disputados da história, e tenho orgulho de como evoluí".

Em condições difíceis, como explica TsunodaVerstappen geralmente recebia prioridade nas peças novas para o Red Bull RB21, enquanto Tsunoda tinha que se virar com versões mais antigas. "Quando tínhamos exatamente o mesmo material, eu era muito competitivo", afirmou Tsunoda.

Agora, porém, o japonês perdeu seu assento e só poderá se provar em 2026 como piloto de testes e reserva das escuderias taurinas.

Ele está "determinado a trabalhar mais duro do que nunca" para mostrar "que mereço um lugar no grid", disse Tsunoda. Ele acrescentou: "A vida é cheia de reveses, e este é o meu. Mas isso não vai me impedir de me tornar o melhor piloto de F1 que eu puder ser".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

Principais comentários
Stefan Ehlen
Mais de
Stefan Ehlen
Após venda das ações da Mercedes, qual o futuro de Wolff na F1?

Após venda das ações da Mercedes, qual o futuro de Wolff na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Após venda das ações da Mercedes, qual o futuro de Wolff na F1?
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados
F1: FIA altera regulamento de 2026 visando menor desigualdade entre fabricantes

F1: FIA altera regulamento de 2026 visando menor desigualdade entre fabricantes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA altera regulamento de 2026 visando menor desigualdade entre fabricantes
Mais de
Helmut Marko
F1 - Marko revela que Red Bull não acreditava em pódio de Verstappen no México: "Ninguém quis apostar comigo"

F1 - Marko revela que Red Bull não acreditava em pódio de Verstappen no México: "Ninguém quis apostar comigo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Marko revela que Red Bull não acreditava em pódio de Verstappen no México: "Ninguém quis apostar comigo"
ANÁLISE F1: O que está por trás das dificuldades da Red Bull e de Verstappen no GP do México?

ANÁLISE F1: O que está por trás das dificuldades da Red Bull e de Verstappen no GP do México?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
ANÁLISE F1: O que está por trás das dificuldades da Red Bull e de Verstappen no GP do México?
F1 - Marko ri de 'profecia' da McLaren sobre 2026 da Red Bull: "A Mercedes disse o mesmo em 2021"

F1 - Marko ri de 'profecia' da McLaren sobre 2026 da Red Bull: "A Mercedes disse o mesmo em 2021"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Marko ri de 'profecia' da McLaren sobre 2026 da Red Bull: "A Mercedes disse o mesmo em 2021"
Red Bull Racing
Mais de
Red Bull Racing
F1: Verstappen chega "relaxado" à decisão do título em Abu Dhabi

F1: Verstappen chega "relaxado" à decisão do título em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Verstappen chega "relaxado" à decisão do título em Abu Dhabi
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: McLaren e Red Bull chegam a duelo final com 'filosofias' opostas; Abu Dhabi mostrará qual é a melhor
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

Fórmula 1
Fórmula 1
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

Últimas notícias

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: Quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros