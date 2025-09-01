F1: Como 'bug bizarro' arruinou o GP da Holanda de Tsunoda

O GP da Holanda de Yuki Tsunoda foi arruinado em seu último stint devido a um problema muito incomum em seu carro de Fórmula 1 da Red Bull.

"Estávamos com o mapa errado após a última parada", explicou o chefe de equipe, Laurent Mekies. "Ele basicamente correu a parte final com um mapa de aceleração muito, muito ruim".

Até 2020, as equipes de F1 podiam alternar os mapeamentos do motor e do acelerador durante um fim de semana de corrida, o que lhes permitia liberar a potência máxima da unidade quando necessário - seja para uma volta rápida na classificação ou em um momento decisivo da corrida.

Mas, em 2020, a FIA restringiu esse "party mode", ou "modo festa", como a Mercedes os apelidou. Desde então, apenas um modo de motor é permitido desde a classificação até o final da corrida. Os pilotos só podem alterá-lo em três casos: quando o carro está parado com o motor desligado, em uma corrida oficialmente chuvosa ou no pitlane.

Como um mapeamento diferente é mais importante quando o carro está parado do que na corrida, os pilotos costumam mudar para o "modo de lançamento" quando entram no pitlane e depois retornam ao modo padrão após as paradas nos boxes.

Foi aí que as coisas deram errado para Tsunoda. "Será strat 12 no pitlane, strat 12", lembrou-lhe o engenheiro de corrida Richard Wood na entrada do pit. E depois da parada: "Strat 11, strat 11". Mas Tsunoda aparentemente não conseguiu executar a troca imediatamente.

"Ok, então estamos presos no mapa do pedal", disseram a ele. "É um pedal muito plano entre 15% e 40%." Em outras palavras, a resposta do acelerador entre 15 e 40% do curso do pedal agora era completamente diferente - otimizada para um lançamento, não para uma corrida sustentada.

Visivelmente agitado, Tsunoda mexeu no interruptor rotativo vermelho em seu cockpit depois de sair dos boxes, apenas para perceber que algo estava muito errado. "Não tenho potência", disse ele pelo rádio. A resposta veio de volta: "Você não tem potência até 40% do acelerador. É um mapa de pedal muito plano. Não podemos consertá-lo na pista. Tente se acostumar com ele sob o safety car agora mesmo".

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

Mudá-lo fora do pitlane era impossível. Mekies explicou: "Basicamente, quando você está no pitlane, você está mudando de mapa. E se não mudar de volta, você fica preso a ele pelo resto do tempo. Então foi isso que aconteceu".

Tsunoda fez o pit-stop na volta 54 de 72, ficando em 13º lugar, atrás de Lance Stroll. Ele acabou terminando em nono, apenas 4,1 segundos atrás do Aston Martin. Seu engenheiro o elogiou depois: "Não foi fácil, aquela última sessão sem mudança de acelerador. Você fez um trabalho muito bom aprendendo no safety car".

Para Tsunoda, no entanto, isso não serviu de consolo. "Em algum momento, o safety car foi mais rápido do que o meu carro", reclamou. "Nossa equipe fez um trabalho fantástico para minimizar os danos e, obviamente, foi muito melhor. Mas, mesmo assim, o carro perdeu muito desempenho. E, mesmo assim, eu estava na 11ª posição. Portanto, foi uma boa execução para mim".

Pelo menos Tsunoda marcou seus primeiros pontos desde Ímola, em maio - embora a satisfação tenha sido limitada. "Eu senti que tudo estava lá, estava contra mim", disse ele. "O primeiro safety car não ajudou em nada. E o segundo safety car também. Quero dizer, as pessoas com quem eu estava brigando terminaram em P5, P6. Mas mesmo no último stint, eu estava tentando ganhar posições e tive esses tipos de problemas. Não foi fácil marcar pontos lá".

"Para ser sincero, normalmente você não se sente especial com o P9, mas acho que é algo que me dá confiança para o futuro. E sim, hoje não foi nada fácil".

Mekies observou que Tsunoda provavelmente teria terminado em sétimo lugar em circunstâncias normais: "Antes disso, ele estava na frente de Antonelli. Yuki teve um pouco de infelicidade com o primeiro tempo do safety car, porque ele era um dos dois carros - ele e Charles, eu acho - que tinham feito o pit stop antes".

"Então ele perdeu umas quatro ou cinco posições só porque todo mundo fez uma parada barata. Sinceramente, não há muito o que dizer sobre o ritmo, porque ele provavelmente ficou colado no tráfego durante a maior parte da corrida".

Reportagem adicional de Stuart Codling e Ronald Vording

