F1: Como Vasseur tem desafiado a Ferrari a assumir mais riscos
Chefe da Scuderia destaca combate à cultura da culpa em Maranello e explica como incentivo a soluções táticas ousadas transformou o projeto do carro de 2026
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
O carro da Ferrari para temporada 2026 da Fórmula 1 é resultado de um esforço consciente do chefe da equipe, Fred Vasseur, para que Maranello se torne menos avessa ao risco, segundo ele mesmo afirmou ao Motorsport.com em entrevista exclusiva.
Nos testes de pré-temporada no Bahrein, o SF-26 da Ferrari chamou a atenção por inovações marcantes, como a aleta FTM no escapamento e a asa traseira "macarena", que girava 180 graus. Embora representem um impacto menor no desempenho direto, essas soluções evidenciaram uma postura pioneira da equipe, levando rivais como Red Bull e McLaren a desenvolverem suas próprias versões dos conceitos introduzidos por Maranello.
Esse perfil ousado do carro de 2026 é fruto de uma mudança cultural impulsionada pelo chefe de equipe. Ao combater a cultura da culpa e incentivar a tomada de riscos calculados, Vasseur transformou a mentalidade interna, permitindo que a Ferrari liderasse a inovação técnica no grid em vez de apenas reagir aos adversários.
O executivo francês explicou que a equipe precisava de uma mudança de mentalidade em todos os níveis, não apenas no projeto aerodinâmico, para não deixar de aproveitar todo o potencial de desempenho. Na F1, pequenas margens perdidas em todos os aspectos se somam rapidamente e, à medida que o grid se aproxima, isso pode significar a diferença entre largar na primeira fila ou se classificar em sexto lugar.
“É verdade que, desde o primeiro dia, tive a sensação de que precisávamos correr mais riscos”, explicou Vasseur. “Mais risco na pista, mais risco na inovação, no desenvolvimento para seguir uma direção diferente em relação aos outros, em vez de simplesmente segui-los".
Seja no projeto, na escolha da configuração ou na estratégia de corrida, esses riscos nem sempre dão certo e, embora Charles Leclerc e Lewis Hamilton tenham vencido um GP este ano com um carro mais competitivo, também houve exemplos em que a Ferrari seguiu o caminho errado. Mas Vasseur está convencido de que, quanto mais tempo sua equipe adotar essa mentalidade ousada, melhor será sua tomada de decisões.
“Às vezes dá certo, às vezes não”, continuou. “Quando você é um pouco agressivo na estratégia, às vezes é um gênio, como em Barcelona, e às vezes não, mas continuamos sendo os mesmos caras no pitwall".
“Acho que precisamos desenvolver essa mentalidade porque estamos melhorando na hora de assumir riscos. Vamos melhorar na avaliação de riscos. Vamos melhorar na capacidade de tomar decisões; isso significa que temos que continuar assim, e vamos nos sair cada vez melhor, corrida após corrida".
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Mudar a cultura da empresa leva tempo, e é por isso que isso tem ocupado grande parte do foco de Vasseur desde que ele assumiu o cargo no início de 2023. Mas a inovação na fábrica também não vem isenta de possíveis armadilhas. Diante do teto de gastos e das restrições de desenvolvimento em vigor, as equipes não podem simplesmente jogar ideias – e dinheiro – na parede para ver o que dá certo.
“Estou muito satisfeito com o que fizemos em termos de opções de desenvolvimento, porque, com o teto de custos, quando você segue nessa direção, se não der retorno, o resultado é negativo”, explicou. “Não é que, se não der retorno, seja [apenas] uma pena. Você está investindo seu dinheiro, está apostando em algo".
Vasseur disse que estava “mais do que ansioso” para que a Ferrari continuasse liderando a inovação e acredita que a mudança na cultura da empresa está ajudando seus engenheiros a se sentirem apoiados, em vez de se sentirem obrigados a jogar pelo seguro por medo de repercussões.
“Era importante que os rapazes da equipe sentissem o apoio da empresa quando estavam inovando”, afirmou o francês. “Espero que isso seja apenas o começo desse processo e que possamos continuar com a mesma abordagem e a mesma dinâmica".
“Teremos uma convergência dos rumos que estamos tomando, porque uma das partes mais legais da F1 é também copiar os outros. Mas se conseguirmos ficar um passo à frente e liderar o pelotão em alguns temas e projetos, estou mais do que animado. Com certeza será cada vez mais difícil, mas será o mesmo desafio para todos", concluiu.
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