Se Max Verstappen merecia ou não ser desclassificado do GP da Espanha de Fórmula 1 após o acidente com George Russell é mais ou menos irrelevante - no entanto, a decisão dos comissários sobre esse incidente não só incluiu uma penalidade de 10 segundos, que o fez cair do quinto para o décimo lugar na classificação final, mas também acrescentou mais três pontos à licença do tetracampeão. Isso o deixa a apenas um ponto de uma suspensão automática de uma corrida e ele precisará ser extremamente cuidadoso nos próximos dois finais de semana - em Montreal e Spielberg - até que pelo menos alguns dos pontos expirem.

O sistema de pontos de penalidade, introduzido após o acidente na primeira volta em Spa em 2012, é frequentemente criticado - o principal argumento é que os pilotos podem ser punidos por infrações relativamente pequenas. No entanto, no caso de Verstappen, isso não se aplica de fato: a maioria dos pontos nos últimos 12 meses foi obtida por colisões com outros pilotos ou por forçar rivais a sair da pista.

Veja como ele ganhou os 11 pontos de penalidade nos últimos 11 meses.

30 de junho de 2024, GP da Áustria (2 pontos)

Causar uma colisão com Lando Norris

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, e Lando Norris, McLaren MCL38, lutam pela liderança Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O que aconteceu: Depois de se defender de várias tentativas de Norris de roubar a liderança, Verstappen - conforme determinado pelos comissários de pista - foi longe demais na volta 64. Norris, depois de não conseguir fazer uma manobra na parte interna da curva 3, optou por tentar a linha externa - apenas para ser espremido no meio-fio por Verstappen. O britânico, talvez frustrado pela defesa agressiva do rival nas doze voltas anteriores, não cedeu e manteve sua McLaren em linha reta. O menor dos contatos resultou em pneus furados para ambos.

Ironicamente, apesar de Verstappen ter sido considerado o culpado por causar a "colisão", ele foi o maior beneficiado: Norris foi forçado a se retirar, enquanto o piloto da Red Bull foi classificado em quinto lugar - apesar de ter recebido uma penalidade de 10 segundos - e ampliou a vantagem no campeonato sobre o principal rival.

O que os comissários decidiram: Verstappen recebeu uma penalidade de tempo de 10 segundos e dois pontos de penalidade.

"O carro 1 [Verstappen] estava se aproximando da curva 3 com o carro 4 [Norris] ao seu lado esquerdo", diz o veredicto. "Antes de entrar na curva, o piloto do Carro 1 se moveu para a esquerda, causando uma colisão com o Carro 4. Os Comissários determinam que o piloto do Carro 1 foi o principal culpado e, portanto, impõem a penalidade mencionada acima, de acordo com os precedentes."

O que Verstappen disse: Imediatamente após a corrida, Max foi cuidadoso ao escolher o que falar.

"É claro que foi uma infelicidade, coisas que você não quer que aconteçam", disse ele a TV. "Acho que é melhor olhar para trás e ver as imagens do que exatamente deu errado, porque foi um ângulo um pouco estranho em que nos tocamos, algo que é muito estranho e também para nós dois, que tivemos um pneu furado."

Alguns dias depois, após falar com Norris, ele revelou: "Analisamos o incidente e foi um pequeno toque bobo que teve, obviamente, grandes consequências para nós dois e, naturalmente, um pouco mais para Lando com a evolução do pneu furado. Mas gostamos de correr muito, fazemos isso há muitos anos, não apenas na F1, mas também nas corridas on-line, quando nos divertimos muito juntos. Essas coisas têm que continuar, porque é o que gostamos de fazer e acho que é ótimo para a F1 também."

Norris, que estava exigindo um pedido de desculpas de Verstappen logo após a corrida, acabou concordando.

27 de outubro de 2024 - GP do México (2 pontos)

Forçar Norris a sair da pista

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O que aconteceu: Depois de perder a liderança para Carlos Sainz na nona volta, Verstappen mais uma vez se viu defendendo-se de Norris, que, àquela altura, já era seu único rival pelo título. Norris foi para a linha externa ao se aproximar da curva 4 e, embora o contato tenha sido evitado, Verstappen o forçou a sair da pista. Norris cortou a curva e retornou à frente de Sainz, que o deixou passar imediatamente - e também abriu caminho para Verstappen algumas curvas depois. Max, por sua vez, não apenas aceitou o convite, mas empurrou Norris para fora da pista novamente na rápida curva à esquerda, cruzando a linha branca com as quatro rodas.

O que os comissários de pista decidiram: Eles consideraram que Verstappen foi culpado em ambas as ocasiões e aplicaram-lhe duas penalidades separadas de 10 segundos. No entanto, ele recebeu pontos de penalidade apenas pelo incidente na Curva 4.

"Norris estava à frente de Verstappen na entrada, no ápice e na saída da curva quando começou a ser forçado a sair da pista", diz o veredicto. "Os Comissários acreditam que a manobra foi feita de forma segura e controlada e que Norris teria sido capaz de fazer a manobra na pista se não tivesse sido forçado a sair da pista por Verstappen. A penalidade é a penalidade padrão em tais casos."

O que Verstappen disse: O holandês realmente não tentou esconder que as manobras foram intencionais, chegando a admitir que, para atingir seus objetivos, ele está pronto para cruzar a linha [do que é considerado aceitável].

"Eu sempre vou até o limite para tirar o máximo proveito de cada corrida", disse, "e se eu tiver que forçar, então é assim que acontece. Às vezes, você precisa cruzar a linha. Bem, eu preciso. Sempre farei de tudo para obter o resultado máximo em um campeonato. E, é claro, às vezes é preciso ir até o limite ou ultrapassá-lo e nem todo mundo entende isso. Nem todo mundo tem essa mentalidade."

2 de novembro de 2024 - GP do Brasil (1 ponto)

Infração do Safety Car virtual

Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Lubomir Asenov / Motorsport Images

O que aconteceu: Nos estágios finais da sprint em São Paulo, Verstappen se arriscou em uma tentativa de desafiar Oscar Piastri pelo segundo lugar no final do período do Safety Car Virtual. Antecipando o sinal da bandeira verde, o holandês acelerou, mas cedo demais. Verificou-se que Verstappen estava 0,63 segundo abaixo do tempo delta mínimo quando os painéis luminosos da FIA mudaram para verde. Como resultado, ele recebeu uma penalidade de cinco segundos, o que o fez cair do terceiro para o quarto lugar na classificação final.

O que os comissários de bordo decidiram: Além da penalidade de cinco segundos, Verstappen recebeu um ponto de penalidade dos comissários.

"O piloto [Verstappen] estava 0,63 segundo abaixo do tempo mínimo na saída do Safety Car Virtual (VSC) quando os painéis luminosos da FIA mudaram para verde", disse o veredicto. "Isso indica uma vantagem esportiva obtida no VSC. O piloto explicou que, como estava aguardando o fim do VSC e recebeu a notificação de que estava abaixo do tempo mínimo, tentou corrigir o erro, mas não conseguiu fazê-lo até o momento em que os painéis ficaram verdes. Isso é uma violação e a penalidade padrão é aplicada pela vantagem obtida naquele momento."

"A consequência disso colocou o piloto à frente de onde ele estava no início do VSC e não como resultado da queda do carro da frente."

O que Verstappen disse: Falando durante a coletiva de imprensa após a corrida e antes do veredicto dos comissários, Max explicou brevemente o que aconteceu do seu ponto de vista: "Sim, ficou apertado. Estávamos nos aproximando um do outro, então tivemos que frear." E quando a pergunta sobre a investigação em andamento veio em seguida, ele respondeu: "Bem, eu devo ter me aproximado do Oscar".

30 de novembro de 2024 - GP do Catar (1 ponto)

Dirigir desnecessariamente devagar na classificação

George Russell, da equipe Mercedes-AMG F1, e o pole Max Verstappen, da Red Bull Racing, na coletiva de imprensa após a classificação Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O que aconteceu: Verstappen foi o mais rápido na classificação, apresentando uma de suas voltas características no final do Q3 - mas depois foi destituído da pole position por um incidente que ocorreu pouco antes de sua tentativa final. Tentando criar um espaço para os carros da frente na volta de preparação, Verstappen diminuiu a velocidade, mas permaneceu na linha de corrida - e atrapalhou Russell. O britânico também estava em uma volta de saída, mas acelerando e teve que tomar medidas evasivas, quase perdendo o controle do carro no processo.

O que os comissários decidiram: Considerou-se que Verstappen estava pilotando "desnecessariamente devagar" e não cumpriu as notas do diretor de prova, o que resultou em uma penalidade de um lugar no grid. Além disso, ele recebeu um ponto de penalidade.

"Era óbvio que o piloto do Carro 1 [Verstappen] estava tentando esfriar os pneus", dizia o veredicto. "Ele também podia ver o carro 63 [Russell] se aproximando, pois olhou pelo espelho várias vezes enquanto estava na pequena reta entre as curvas 11 e 12.

"De forma incomum, esse incidente ocorreu quando nenhum dos carros estava em uma volta rápida. Se o carro 63 estivesse em uma volta rápida, a penalidade provavelmente teria sido a usual de três posições no grid. No entanto, para atenuar a penalidade, era óbvio que o piloto do carro 63 tinha visibilidade clara do carro 1 e que nenhum dos carros estava em uma volta rápida."

O que Verstappen disse: Foi esse incidente que provocou a reação memorável de Verstappen, que disse ter perdido "todo o respeito" que tinha por Russell.

"Eu não conseguia acreditar que tinha sido penalizado", disse ele sobre a penalidade. "Mas, de certa forma, também pensei: sim, não estou mais surpreso com o mundo em que vivo. Já estive naquela sala de reunião [dos comissários de bordo] muitas vezes em minha vida, em minha carreira, com pessoas com quem corri e nunca vi alguém tentando enganar alguém com tanta força. E isso para mim... Perdi todo o respeito".

8 de dezembro de 2024 - GP de Abu Dhabi (2 pontos)

Causar uma colisão com Piastri na 1ª volta

Lando Norris, McLaren MCL38, lidera Oscar Piastri, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Pierre Gasly, Alpine A524, e o restante da equipe na largada Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O que aconteceu: Tendo já garantido o quarto título, Verstappen começou a última corrida da temporada de 2024 em quarto lugar no grid. Uma manobra oportunista na curva 1 sobre Piastri, que estava em segundo lugar, fez com que o piloto da Red Bull batesse na roda traseira direita da McLaren, fazendo com que os dois carros rodassem. Enquanto Verstappen retornou em 11º, Piastri foi para o final do pelotão.

"Sim, foi a manobra de um campeão mundial", brincou o australiano no rádio.

O que os comissários decidiram: Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos e dois pontos de penalidade.

"O Carro 1 [Verstappen] tentou ultrapassar o Carro 81 [Piastri] por dentro na Curva 1", diz o documento da FIA, "mas não conseguiu se aproximar o suficiente. Os dois carros colidiram logo após o ápice. Os Comissários determinam que o motorista do Carro 1 foi totalmente culpado e causou a colisão."

O que Verstappen disse: O holandês levantou a mão e admitiu que a culpa foi dele.

"Tentei pegar a parte interna e percebi rapidamente, assim que me comprometi com isso, que a diferença estava diminuindo", explicou. "Eu queria tentar sair da situação, porque não queria, naturalmente, bater no Oscar. Mas, infelizmente, ainda nos chocamos, mas já pedi desculpas ao Oscar, não é o que você quer que aconteça, especialmente com ele. Ele é uma ótima pessoa, mas aconteceu e é um pouco lamentável."

1 de junho de 2025 - GP da Espanha (3 pontos)

Causar uma colisão com Russell

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

O que aconteceu: Após um período de safety car tardio, Verstappen se viu defendendo o quarto lugar com pneus duros contra George Russell, que estava com pneus macios mais frescos. No reinício, o holandês foi ultrapassado por Charles Leclerc e depois se chocou com Russell na Curva 1, o que o forçou a sair da pista. Verstappen manteve a quarta posição, mas a Red Bull o instruiu a abandonar a posição para evitar uma penalidade. Quando Russell tentou passar na Curva 5, Verstappen pareceu permitir a manobra, mas depois acelerou para a lateral do Mercedes, resultando em contato. Mais tarde, ele deixou Russell passar na Curva 12. Ele terminou em quinto na pista, mas foi rebaixado para 10º depois de receber uma penalidade de tempo de 10 segundos.

O que os comissários decidiram: Verstappen recebeu uma penalidade de 10 segundos e três pontos de penalidade.

O veredicto dos comissários de bordo dizia o seguinte: "Pelas comunicações de rádio, ficou claro que o piloto do Carro 1 [Verstappen] foi solicitado por sua equipe a 'devolver a posição' ao Carro 63 [Russell] pelo que eles consideraram ser uma infração anterior do Carro 1 por ter saído da pista e obtido uma vantagem duradoura (na verdade, mais tarde determinamos que não tomaríamos nenhuma outra medida em relação a esse incidente)."

"O piloto do Carro 1 estava claramente insatisfeito com o pedido da equipe para devolver a posição. Na aproximação da Curva 5, o Carro 1 reduziu significativamente sua velocidade, parecendo assim permitir a ultrapassagem do Carro 63. No entanto, depois que o carro 63 ficou à frente do carro 1 na entrada da curva 5, o carro 1 acelerou repentinamente e colidiu com o carro 63.

"A colisão foi, sem dúvida, causada pelas ações do Carro 1."

O que Verstappen disse: Inicialmente, logo após a corrida, Verstappen se recusou a responder a perguntas diretas sobre o incidente.

"Isso importa?" Verstappen disse na Sky Sports F1 quando perguntado sobre o incidente. "Sim, tudo bem, isso é ótimo. Quero dizer, prefiro falar sobre a corrida do que sobre um único momento."

Na segunda-feira após a corrida, no entanto, ele postou no Instagram: "Tivemos uma estratégia empolgante e uma boa corrida em Barcelona, até a saída do safety car. Nossa escolha de pneus até o final e algumas manobras após o reinício do safety car alimentaram minha frustração, levando a uma manobra que não estava certa e não deveria ter acontecido.

"Sempre dou tudo de mim pela equipe e as emoções podem ficar à flor da pele."

