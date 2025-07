Uma perda de quase quatro décimos no final do segundo setor fez com que Max Verstappen não conseguisse desafiar Oscar Piastri na classificação da sprint do GP da Bélgica de Fórmula 1.

A McLaren mais uma vez teve o carro mais rápido em todos os três segmentos da sessão, embora a execução dos pilotos estivesse longe de ser perfeita, o que permitiu que Verstappen ficasse em segundo lugar.

Piastri, em particular, só conseguiu passar para a disputa final pois teve uma volta excluída por violar os limites da pista no SQ2, enquanto Norris acabou sendo seis décimos mais lento que o companheiro de equipe na disputa entre os 10 primeiros.

Ainda assim, Verstappen ficou a 0,477s da pole position. "Pensamos que estaríamos mais perto, mas no setor 2 estamos perdendo quatro décimos - não só nós", disse Helmut Marko ao Motorsport.com. "Todos os outros pilotos estão perdendo essa quantidade e até mais. Então, demos um passo à frente, mas obviamente não é o suficiente para lutar contra Piastri".

De fato, Verstappen perdeu incríveis 0,393s em relação a Piastri na seção direita-esquerda da curva Fagnes e na Stavelot. Embora o ponto forte da Red Bull fosse o nível de downforce do carro em curvas de alta velocidade, a equipe agora estava apostando em uma velocidade máxima melhor: 345,3 km/h para Verstappen, enquanto Piastri alcançou 341,4 km/h na sessão. Mas isso estava longe de ser suficiente, mesmo com várias atualizações introduzidas no carro de Verstappen, que Marko classificou como "definitivamente uma melhoria".

O austríaco falou mais sobre a diferença para a McLaren, em entrevista à Sky Alemanha: "É simplesmente downforce. Se adicionarmos mais downforce, perderemos muito nas retas, especialmente nos Setores 1 e 3. Portanto, é preciso encontrar o compromisso certo, mas, principalmente Piastri, é incrível. Não somos apenas nós, todos estão conseguindo isso dele. E para um único setor, isso é muito".

"Quando você está com quase cinco décimos de desvantagem, não acho que ser mais rápido ou mais lento na reta vai fazer muita diferença", insistiu Verstappen.

Enquanto isso, Yuki Tsunoda foi superado por Verstappen pela 12ª vez em tantas sessões de classificação desde que se juntou à Red Bull, não conseguindo chegar ao Q3/SQ3 pela sétima vez consecutiva. Seu déficit em relação ao holandês foi de seis décimos e ele terminou em 12º. Vale a pena observar que ele não recebeu as atualizações que Verstappen está usando neste fim de semana.

"Sei que há algumas coisas que posso melhorar, mas, ao mesmo tempo, estar sempre perdendo tão perto do Q3 é frustrante", disse Tsunoda, que se classificou em 11º ou 12º lugar quatro vezes nas últimas seis sessões.

Enquanto isso, Marko não acredita que Tsunoda possa progredir o suficiente na sprint de sábado: "Ele está se aproximando, mas não acho que haverá pontos, mas esperamos que na corrida principal, no domingo, ele melhore um pouco seu desempenho na classificação. Há uma tendência de alta e, novamente, ele não está pilotando com a mesma especificação de Max."

