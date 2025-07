O duplo top 10 da Sauber no GP da Áustria, no último fim de semana, foi o primeiro da equipe na Fórmula 1 desde o GP do Catar de 2023, foi a validação de um extenso trabalho de desenvolvimento do time de Hinwil durante a temporada. Apesar do novo regulamento em 2026, a Sauber não poupa esforços para desenvolver o C45.

É sabido que, quando Mattia Binotto assumiu o comando, a Sauber estava à beira do abismo. A equipe estava, na verdade, vendo o tempo passar até a chegada da Audi, o que ocorrerá em 2026.

Mas, tendo percebido que o desenvolvimento do carro também poderia ser bastante útil para o avanço de suas ferramentas em Hinwil, a Sauber passou a primeira metade do ano tentando subir para o pelotão do meio do grid. Essa abordagem agora está começando a oferecer recompensas; Nico Hulkenberg marcou pontos nas últimas três corridas e o novato Gabriel Bortoleto fez seu primeiro top 10 na Áustria.

"Estou um pouco chateado com o fato de os regulamentos técnicos terminarem no final do ano, porque estamos começando a nos divertir um pouco aqui!", riu o chefe da equipe, Jonathan Wheatley, após o desempenho impecável da Sauber no Red Bull Ring.

"Com o trabalho que Mattia e James [Key, diretor técnico] estão fazendo na fábrica, colocando desempenho no carro, quero dizer, é um ótimo momento para estar aqui".

"[Gabriel] teve um desempenho impecável. Ele construiu e construiu e construiu isso durante toda a classificação. Quero dizer, uau! Acho que todos nós estávamos sentados lá, até mesmo a equipe, pensando: 'que conquista incrível'. Acho que o Nico também era mais do que capaz de fazer algo extraordinário na classificação, mas, novamente, veja a garra que ele demonstrou".

"Acho que isso mostra a confiança no carro e, para mim, mostra a confiança que a equipe tem. O desempenho nos boxes foi de primeiro nível hoje. Quatro paradas absolutamente perfeitas, não fiquei com o coração na boca em nenhum momento. Parecia absolutamente um desempenho de equipe de ponta".

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Muitos teorizaram que a chegada de Wheatley à equipe, com ele assumindo o cargo antes do GP do Japão, foi um momento decisivo para a Sauber no que diz respeito aos pitstops. O contexto pode ser um pouco enganador se considerarmos algumas das paradas lamentáveis que a equipe fez no início do ano passado, quando seu novo equipamento de box apresentou inúmeros problemas durante as corridas.

Esses problemas acabaram sendo resolvidos e a equipe estava em melhor forma no final do ano; ela fez uma troca de pneus de 2s42 no Catar com Valtteri Bottas, seu trabalho mais rápido do ano.

Mas em um campeonato em que os décimos de segundo podem ser a diferença entre os pontos e um fim de semana zerado, ainda havia outros três ou quatro décimos a serem encontrados. E, na Espanha, a Sauber registrou uma parada de 2s13 no carro de Bortoleto e, em seguida, fez com que os dois carros fizessem a parada em 2s3 na Áustria.

Embora Wheatley esperasse ter desempenhado "uma pequena parte" na melhoria dos tempos de reação da equipe da Sauber, ele preferiu dar crédito ao trabalho feito pelos próprios mecânicos e à liderança de Binotto.

"Tenho certeza de que você sabe que, antes de eu chegar, havia uma jornada aqui. Mas é claro que eu gosto de pensar que tive um efeito positivo aqui em termos de atitude, de mentalidade e da maneira como corremos. Você pode se divertir fazendo pit stops e criando o ambiente certo para que as pessoas se desenvolvam. Eu tive um pequeno papel, mas acho que eles já estavam em uma jornada".

Jonathan Wheatley, diretor da equipe Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Não se esqueça de Mattia. Imaginem a influência que ele tem exercido nos bastidores. Sempre disse que acho que o desempenho nos pit stops é a manifestação do espírito de equipe. Quando a equipe está altamente motivada, ela consegue. E acho que hoje isso mostra exatamente onde a equipe está em termos de espírito".

O toque de Wheatley também se estende à estratégia. Ele acredita que a estratégia de duas paradas ainda era o caminho a seguir na Áustria, mesmo que os dois carros tenham sido derrotados por Liam Lawson e Fernando Alonso, que fizeram uma única parada. Ele diz que um resultado melhor provavelmente estaria disponível sem a influência do tráfego - e, contra as McLarens que o perseguiam, sendo o tráfego - nas voltas finais da corrida.

Independentemente disso, sua chegada à equipe tentou desafiar o status quo. A equipe parecia sem rumo por alguns anos, especialmente depois que Frederic Vasseur trocou a equipe pela Ferrari, mas ter alguém no comando - sendo alguém com experiência na Red Bull - deu à equipe um novo senso do que pode ser possível.

"Tive algumas conversas com a equipe de box; olhei nos olhos das pessoas e falei sobre o que talvez devêssemos fazer. Às vezes, parece que estamos nos esforçando demais. Mas acho que há um ótimo ambiente na equipe. A maior parte dele já estava aqui antes de eu chegar. É claro que há coisas a fazer. Nós mudamos muito".

"Queríamos explorar maneiras diferentes de nos comunicarmos durante a corrida, maneiras diferentes de falar sobre estratégia, como incluir um público mais amplo nisso e fazer isso da maneira certa. Acho que, no momento, estamos prosperando. Estamos apenas curtindo o ambiente. E sim, há mais por vir. Ainda estou aqui desde abril".

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!