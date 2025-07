Nico Hulkenberg conquistou seu primeiro pódio na Fórmula 1 no GP da Grã-Bretanha, surpreendendo o público e até mesmo a Sauber, que não imaginava a possibilidade de um triunfo. Jonathan Wheatley, que assumiu a chefia da equipe, diz que está adorando ver os resultados positivos do time de Hinwil e já está pensando em 2026, quando a Audi assume o comando.

Wheatley ingressou oficialmente na Sauber em abril, depois de deixar a Red Bull, e já supervisionou melhorias constantes durante seu curto período como diretor da equipe.

No GP da Áustria, Gabriel Bortoleto terminou em oitavo e marcou seus primeiros pontos na F1, enquanto uma comemoração ainda maior veio no GP da Inglaterra, onde Hulkenberg conquistou seu primeiro pódio em 239 largadas na F1 ao terminar em terceiro - marcando o primeiro pódio da Sauber desde 2012.

Wheatley diz que pretende aproveitar esse desempenho enquanto a equipe se prepara para sua transformação em uma operação dirigida pela Audi na próxima temporada.

Quando perguntado pela Autosport, site irmão do Motorsport.com, no Goodwood Festival of Speed sobre o progresso da equipe, ele brincou: "Acho que não consegui muita coisa, para ser honesto, exceto uma mudança bem-sucedida para a Suíça!"

"Não, tem sido maravilhoso trabalhar com a equipe. Obviamente, Matteo [Binotto, COO da Sauber] trabalhou muito antes de eu chegar e, a partir daí, a bola começou a rolar".

"Tem sido ótimo absorver-me na equipe e tentar entender como ela funciona, acrescentar um pouco de orientação aqui e ali, e agora, quando me sentei no pitwall em Silverstone, parece que tudo está se encaixando".

"Minha primeira corrida foi Suzuka e o GP do Japão [em abril]. Fiz 10 corridas em 13 semanas ou algo assim. Foi um bom período de tempo. Acho que, a partir do momento em que fizemos a primeira atualização no carro, foi possível ver a confiança dos pilotos de repente, eles puderam empurrar o carro, conseguiram fazer voltas de classificação consecutivas e isso nos coloca em uma posição em que podemos maximizar nossa vantagem".

"Há muito trabalho sendo feito antes de eu chegar aqui, e não quero ficar aqui e levar o crédito pelas coisas. Há uma equipe enorme trabalhando aqui. Eles deram os grandes passos em termos de equipamento, mas também treinaram a confiança da equipe e coisas como os pitstops, que são uma manifestação do espírito de equipe. Quando você vê uma equipe relaxada fazendo bons pitstops, essa é uma equipe feliz".

Enquanto as equipes de F1 se preparam para a maior mudança de regulamento de sua história, com novas regras de chassi e motor, Wheatley sabe que, apesar de ter o apoio da Audi, a equipe enfrenta um sério desafio para superar os tradicionais líderes de mercado.

No entanto, ele diz que esse desafio foi o que o atraiu da Red Bull para participar do projeto da Audi, que ele acredita ser um dos desenvolvimentos mais empolgantes da F1.

"Foi há um ano, quase no dia, que tive minha entrevista de emprego. Fui de carro daqui de Goodwood até o aeroporto de Southampton, onde me encontrei com a Audi e discutimos o projeto. Desde então, não parei mais", disse ele.

"Eu cresci vendo Audi Quattros atravessando a floresta com chamas saindo do escapamento! A Audi sempre fez as coisas de forma diferente e é fantástico fazer parte dessa jornada. É provavelmente a maior coisa em nosso esporte no momento. A maior história de boas notícias do esporte. É fantástico para a F1 e todos devem estar entusiasmados com isso".

Oliver Hoffmann, Chefe de Desenvolvimento Técnico da Audi Sport GmbH, com Markus Duesmann, Presidente do Conselho de Administração da Audi AG, com o novo carro-conceito Audi Sport Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"Temos que ser humildes com relação ao desafio que enfrentamos. Vai ser difícil chegar ao mesmo nível das equipes estabelecidas e, para superar esse nível, é necessário um certo impulso".

"Mas acredito firmemente que chegaremos lá. Já estamos na estrada. Nos colocamos em uma posição em que fomos capazes de capitalizar algumas situações de tempo úmido".

"Muito em breve terei quatro anéis em uma camisa e serei o diretor de equipe mais feliz da F1".

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!