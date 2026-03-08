Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell converte pole em vitória e Verstappen faz corrida de recuperação; veja o resultado do GP da Austrália
Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Companheiro de Bortoleto, Hulkenberg tem problemas e não larga na Austrália

Carro do alemão parou antes mesmo dele chegar ao colchete de largada

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
0a41552f-c502-46f4-ac43-b08634390162

Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Audi, não conseguiu largar no GP da Austrália por problemas em seu novo carro da Fórmula 1.

Leia também:

O alemão estava dando sua volta de instalação para colocar o carro nos colchete, quando o motor sofreu um 'apagão', deixando o piloto na mão.

Hulkenberg precisou do auxílio dos mecânicos da Audi para retornar aos boxes e abandonou a primeira corrida do calendário antes mesmo de seu início. A equipe ainda não se pronunciou sobre o problema que causou o abandono.

 

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Piastri bate na volta de instalação no grid antes do GP da Austrália
Próximo artigo F1: Hadjar tem problema na unidade de potência e abandona o GP da Austrália

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

Últimas notícias

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália