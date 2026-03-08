F1: Companheiro de Bortoleto, Hulkenberg tem problemas e não larga na Austrália
Carro do alemão parou antes mesmo dele chegar ao colchete de largada
Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Audi, não conseguiu largar no GP da Austrália por problemas em seu novo carro da Fórmula 1.
O alemão estava dando sua volta de instalação para colocar o carro nos colchete, quando o motor sofreu um 'apagão', deixando o piloto na mão.
Hulkenberg precisou do auxílio dos mecânicos da Audi para retornar aos boxes e abandonou a primeira corrida do calendário antes mesmo de seu início. A equipe ainda não se pronunciou sobre o problema que causou o abandono.
