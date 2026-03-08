Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto na Audi, não conseguiu largar no GP da Austrália por problemas em seu novo carro da Fórmula 1.

O alemão estava dando sua volta de instalação para colocar o carro nos colchete, quando o motor sofreu um 'apagão', deixando o piloto na mão.

Hulkenberg precisou do auxílio dos mecânicos da Audi para retornar aos boxes e abandonou a primeira corrida do calendário antes mesmo de seu início. A equipe ainda não se pronunciou sobre o problema que causou o abandono.

