F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo

Com o resultado do GP de São Paulo, mais um título foi definido na Fórmula 1. A Mercedes é campeã de construtores em 2026. O título foi garantido com o P4 e P5 de Russell e Antonelli, respectivamente, e a corrida sofrida das Ferraris, que terminaram em P7 (Leclerc) e P9 (Hamilton). Verstappen abre 17 pontos de vantagem sobre Russell na disputa do P2 do campeonato, mas Norris entra na briga estando 33 pontos atrás. Leclerc e Hamilton também tem chances de vice campeonato.

Pilotos

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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