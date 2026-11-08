Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Homestead-Miami
AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo

F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo

F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo

NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
NORRIS VENCE, MAX BRILHA, KIMI E HAMILTON SOFREM! Bortoleto 16º e Câmara 20º. MOLINA ANALISA A PROVA
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo

Com colocação das Ferraris, Mercedes garante título de construtores; Verstappen abre 17 pontos sobre Russell na disputa do 2º lugar

Editado:
Add as a preferred source

Com o resultado do GP de São Paulo, mais um título foi definido na Fórmula 1. A Mercedes é campeã de construtores em 2026. O título foi garantido com o P4 e P5 de Russell e Antonelli, respectivamente, e a corrida sofrida das Ferraris, que terminaram em P7 (Leclerc) e P9 (Hamilton). Verstappen abre 17 pontos de vantagem sobre Russell na disputa do P2 do campeonato, mas Norris entra na briga estando 33 pontos atrás. Leclerc e Hamilton também tem chances de vice campeonato.

Leia também:

Pilotos

Posição Piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 390 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 20 25/1 15/3 10/5 - - -
2 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 279 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 33 15/3 25/1 18/2 - - -
3 United KingdomG. RussellMercedes 262 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - 2 4/8 8/6 12/4 - - -
4 United KingdomL. HamiltonFerrari 261 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 15 12/4 18/2 2/9 - - -
5 MonacoC. LeclercFerrari 251 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 24 18/2 12/4 6/7 - - -
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 246 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 13 10/5 10/5 25/1 - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 152 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 10 6/7 - 8/6 - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 122 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 1 8/6 2/9 15/3 - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 87 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 10 2/9 6/7 4/8 - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 42 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - 1/10 - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 23 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - 3 - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 14 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - 4/8 - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 14 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - 6 - - 1/10 - - -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - -
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 JapanR. HirakawaHaas F1 Team 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - -
22 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
24 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
25
R. CâmaraHaas F1 Team
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris vence GP de São Paulo e iguala marca de Fittipaldi e Senna; confira resultado completo
Próximo artigo F1: Câmara destaca aprendizado em estreia difícil no GP de São Paulo

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Homestead-Miami
AO VIVO E COM IMAGENS: Assista à final da NASCAR Cup Series, em Homestead, com narração de Sergio Lago e Erick Gabriel

F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto brinca com ritmo 'inútil' no GP de São Paulo: "Estava lá em P-cacete"

F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Bortoleto assume culpa de 16º lugar no GP de São Paulo por erro no quali: "Pagamos o preço"