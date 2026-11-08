F1: Confira a classificação de pilotos e construtores após o GP de São Paulo
Com colocação das Ferraris, Mercedes garante título de construtores; Verstappen abre 17 pontos sobre Russell na disputa do 2º lugar
Com o resultado do GP de São Paulo, mais um título foi definido na Fórmula 1. A Mercedes é campeã de construtores em 2026. O título foi garantido com o P4 e P5 de Russell e Antonelli, respectivamente, e a corrida sofrida das Ferraris, que terminaram em P7 (Leclerc) e P9 (Hamilton). Verstappen abre 17 pontos de vantagem sobre Russell na disputa do P2 do campeonato, mas Norris entra na briga estando 33 pontos atrás. Leclerc e Hamilton também tem chances de vice campeonato.
Pilotos
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|390
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|20
|25/1
|15/3
|10/5
|-
|-
|-
|2
|M. VerstappenRed Bull Racing
|279
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|33
|15/3
|25/1
|18/2
|-
|-
|-
|3
|G. RussellMercedes
|262
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|2
|4/8
|8/6
|12/4
|-
|-
|-
|4
|L. HamiltonFerrari
|261
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|15
|12/4
|18/2
|2/9
|-
|-
|-
|5
|C. LeclercFerrari
|251
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|24
|18/2
|12/4
|6/7
|-
|-
|-
|6
|L. NorrisMcLaren
|246
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|13
|10/5
|10/5
|25/1
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|152
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|10
|6/7
|-
|8/6
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|122
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|1
|8/6
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|87
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|2/9
|6/7
|4/8
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|42
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|23
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|14
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|6
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|R. HirakawaHaas F1 Team
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|V. BottasCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|
R. CâmaraHaas F1 Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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