F1: Confira as atualizações das equipes para o GP da Estíria

Red Bull Racing RB16B 1 / 28 Foto de: Uncredited A Red Bull apresentou um novo design de difusor para o GP de Mônaco, apresentando uma borda posterior serrilhada aos flaps tipo Gurney que circundam o difusor, que foi aumentada para o GP da Estíria, adicionando serrilhados ao redor delas.

Red Bull Racing RB16B 2 / 28 Foto de: Uncredited Uma visão em ângulo mais amplo das novas abas serrilhadas do tipo Gurney que envolvem o difusor no RB16B.

Aston Martin AMR21 3 / 28 Foto de: Uncredited Um close do bargeboard e conjunto de sidepods defletores no Aston Martin AMR21.

Aston Martin AMR21 4 / 28 Foto de: Uncredited Um close da seção mais à frente do bargeboard no AMR21 mostra como a plataforma é dividida em vários segmentos, enquanto um agrupamento de aletas são montadas no topo para ajudar a redirecionar o fluxo de ar.

Aston Martin AMR21 5 / 28 Foto de: Uncredited Um close mais extremo do conjunto de defletores laterais no AMR21, que usa a estrutura em forma de lâminas introduzida pela primeira vez pela Haas junto a uma coleção de abas curvas na borda do assoalho.

Aston Martin AMR21 6 / 28 Foto de: Uncredited Um close dos dois elementos verticais no topo do axehead do AMR21 no assoalho, observe também os elementos "orelhudos" no bargeboard traseiro.

Aston Martin AMR21 7 / 28 Foto de: Uncredited Uma asa traseira de alto downforce e dupla T-Wing no Aston Martin AMR21. Observe também a curvatura do canto frontal superior do endplate, o que permite que ela abrigue um fluxo ascendente na superfície externa.

Aston Martin AMR21 8 / 28 Foto de: Uncredited As entradas no lado do bico do AMR21 alimentam o duto em 'S' dentro do conjunto.

Aston Martin AMR21 9 / 28 Foto de: Uncredited A Aston está usando mais aberturas de resfriamento ao lado do cockpit na Áustria para ajudar a combater os efeitos da altitude. Observe o arranjo de barbatanas duplas em cada lado do halo que substituiu os winglets em bumerangue em Baku.

Freios frontais do Mercedes W12 10 / 28 Foto de: Uncredited O layout do duto de freio dianteiro do Mercedes W12 com vários canais para afunilar o ar coletado na entrada, através da montagem e para fora do aro da roda.

Freios frontais do Ferrari SF21 11 / 28 Foto de: Uncredited Em comparação, temos o projeto do duto do freio dianteiro do Ferrari SF21, que também busca adicionar assistência aerodinâmica, apenas de uma forma ligeiramente diferente.

Mercedes W12 12 / 28 Foto de: Uncredited Dê uma olhada na proteção do W12 para ver a unidade de energia e auxílios. Observe também que foram instalados a asa traseira de duas colunas e o T-Wing multielementar de alto downforce.

Williams FW43B 13 / 28 Foto de: Uncredited O canto externo do difusor do Williams FW43B foi atualizado no último GP e agora apresenta uma superfície mais curta na seção externa do que antes.

Williams FW43B 14 / 28 Foto de: Uncredited Uma visão de ângulo mais amplo de todo o difusor do Williams FW43B que foi atualizado na França.

Williams FW43B 15 / 28 Foto de: Uncredited Muitos detalhes para notar nesta foto da traseira do Williams FW43B, como a tubulação da válvula de escape disposta em forma de espingarda, a tripla de winglets em cada lado da estrutura de impacto e as superfícies abertas para fora na extremidade inferior do endplate traseiro.

AlphaTauri AT02 16 / 28 Foto de: Uncredited O arranjo do escape da AlphaTauri localiza a tubulação da válvula abaixo dos wishbones superiores, semelhante a como a Red Bull fazia no passado.

AlphaTauri AT02 17 / 28 Foto de: Uncredited Abaixo da tubulação da válvula de escape, a AlphaTauri tem um par de winglets que se curvam para baixo.

AlphaTauri AT02 18 / 28 Foto de: Uncredited Um close das seis barbatanas anguladas adicionadas ao arsenal aerodinâmico do AT02 no início da temporada.

Mercedes W12 19 / 28 Foto de: Uncredited O endplate traseiro do Mercedes W12: Nada de novo aqui, mas bom olhar os vários detalhes usados pela equipe para ajudar a manipular o fluxo de ar.

Ferrari SF21 20 / 28 Foto de: Uncredited A asa dianteira do Aston Martin separada do bico mostra como as colunas do componente são ligeiramente abertas. Observe também as inserções de metal na asa ao redor dos suportes da superfície e as travas, que são usadas para evitar que a peça flexione demais.

Aston Martin AMR21 21 / 28 Foto de: Giorgio Piola A asa dianteira do Aston Martin separada do bico mostra como as colunas do componente são ligeiramente abertas. Observe também as inserções de metal na asa ao redor dos suportes da superfície e as travas, que são usadas para evitar que a peça flexione demais.

Alpine A521 22 / 28 Foto de: Giorgio Piola Um close da dianteira do Alpine A521, dando-nos uma boa visão da suspensão interna e do conjunto de direção. Você notará que este é o carro de Esteban Ocon, cujo terceiro arranjo do amortecedor é diferente do de seu companheiro de equipe Fernando Alonso.

Alpine A521 23 / 28 Foto de: Giorgio Piola Para comparação, observe no carro de Alonso a diferente disposição das arruelas de pressão, enquanto a parte principal também é um pouco diferente, já que os dois estão claramente procurando algo variável do comportamento de seus carros. Observe também os dois dutos na seção inferior para resfriamento do piloto.

Ferrari SF21 24 / 28 Foto de: Uncredited A seção da cauda na extremidade inferior da asa traseira do Ferrari SF21 foi cortada para o GP da França e apareceu na mesma configuração para o GP da Estíria.

Aston Marin AMR21 25 / 28 Foto de: Giorgio Piola A roda traseira do Aston Martin AMR21, observe o acabamento serrilhado na face do aro, que ajuda no gerenciamento das temperaturas dos pneus.

Red Bull Racing RB16B 26 / 28 Foto de: Giorgio Piola A Red Bull configurou inicialmente um pacote de maior downforce para o GP da Estíria com os endplates mais complexos e elementos de asa em forma de colher mais substanciais. Observe também os aros das rodas traseiras com ranhuras.

Red Bull Racing RB16B 27 / 28 Foto de: Uncredited Um close da coluna de suporte da asa traseira que foi combinado com o módulo do DRS no Red Bull RB16B.