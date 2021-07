Os chamados "pontos de punição" jogam um papel importante na Fórmula 1 atual. Além das sanções em pista, os pilotos podem receber ainda pontos por infrações cometidas que, se totalizarem 12 em um ano, acarretará em uma suspensão de uma corrida. E após o show de punições no GP da Áustria, é hora de olharmos mais a fundo para isso.

O sistema foi introduzido há alguns anos com o objetivo de colocar um limite visível a pilotos problemáticos. O primeiro que foi expulso de uma prova foi Romain Grosjean, não participando do GP da Itália após o grave acidente provocado na etapa anterior, em Spa Francorchamps.

O acúmulo de pontos se deve a colisões nas corridas, atalhos, ignorar bandeiras e outras infrações. Desde a introdução do sistema, nenhum piloto chegou a alcançar os 12 pontos, mas vários ficaram bem próximos. Com os pontos durante apenas 12 meses, todos se livraram com o passar do tempo.

Mas no GP da Áustria o assunto voltou com tudo após o show de punições distribuídos pelos comissários, o que gerou revolta de pilotos e chefes de equipe, que questionaram o sistema após Lando Norris receber dois pontos pelo encontro com Sergio Pérez, o que o deixa com dez, na porta de uma suspensão.

O diretor de provas da F1, Michael Masi, veio a público após o GP defender a decisão dos comissários e reafirmar que o sistema não passará por modificações, porque todos os chefes de equipe aprovaram sua manutenção no final de 2020.

Veja a situação dos pilotos com os pontos na superlicença após o GP da Áustria:

Pontos

Pilotos Equipe em 2021

Próximos pontos a expirar 12 - - - 10 Lando Norris McLaren 10.07.2021 (2) 8 Sergio Perez Red Bull 16.08.2021 (1) 6 George Russell Williams 01.08.2021 (3) Sebastian Vettel Aston Martin 28.03.2022 (5) Kimi Räikkönen Alfa Romeo 19.07.2021 (1) Lewis Hamilton Mercedes 05.07.2021 (4) Nicholas Latifi Williams 06.06.2022 (3) 5 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 02.08.2021 (1) Nikita Masepin Haas 02.05.2022 (1) 4 Lance Stroll Aston Martin 25.10.2021 (3) Yuki Tsunoda AlphaTauri 18.04.2022 (1) 3 Charles Leclerc Ferrari 11.07.2021 (1) 2 Valtteri Bottas Mercedes 25.06.2022 (2) Lewis Hamilton Mercedes 06.09.2022 (2) 1 Esteban Ocon Alpine 08.08.2021 (1) Carlos Sainz Ferrari 14.11.2021 (1) Pierre Gasly AlphaTauri 09.05.2022 (1) Daniel Ricciardo McLaren 27.09.2021 (1) 0 Max Verstappen Red Bull - Fernando Alonso Alpine - Mick Schumacher Haas -

Artigo 4.2 do Regulamento Desportivo:

Sempre que uma penalização é imposta de acordo com o Código Desportivo Internacional, no Artigo 38.3, os comissários da F1 podem entregar ainda os pontos de punição na superlicença dos pilotos. As alternativas são reprimendas ou multas em dinheiro.

Assim que um piloto chega a 12 pontos na superlicença dentro de um período de 12 meses, ele fica suspenso do próximo GP que será disputado. Ao mesmo tempo, sua pontuação é reiniciada assim que ele retorna ao grid.

Esses pontos de penalização permanecem na superlicença por doze meses, perdendo sua validade após esse período.

Resumo completo dos pontos de punição dos pilotos na Fórmula 1:

Piloto Total de Pontos Pontos por infração GP Infração responsável pela punição Vencimento Hamilton 2 2 Itália Entrar no pitlane enquanto ele estava fechado 06.09.2021 Bottas 2 2 Estíria Condução perigosa no pitlane 25.06.2022 Verstappen 0 - - - - Perez 8 1 Espanha Ignorar bandeiras azuis 16.08.2021 1 Toscana Colisão 11.09.2021 2 Emilia-Romagna Ultrapassar com safety car na pista 2 Áustria Forçar rival para fora da pista 04.07.2022 2 Austria Forçar rival para fora da pista 04.07.2022 Norris 10 2 Estíria Ultrapassar sob bandeira amarela 10.07.2021 3 Turquia Ignorar bandeira amarela dupla 14.11.2021 3 Azerbaijão Ignorar procedimento de bandeira vermelha 05.06.2022 2 Áustria Forçar rival para fora da pista 04.07.2022 Ricciardo 1 1 Rússia Condução errática no traçado ideal 27.09.2021 Vettel 6 3 Bahrein Ignorar bandeira amarela dupla 28.03.2022 2 Bahrein Colisão 28.03.2022 1 Áustria Bloquear rival 03.07.2022 Stroll 4 2 Portugal Colisão 25.10.2021 1 Portugal Limites de Pista 25.10.2021 1 Emilia-Romagna Usar o lado de fora da pista para obter vantagem 18.04.2022 Alonso 0 - - - - Ocon 1 1 70 anos Bloqueio 08.08.2021 Leclerc 3 1 Estíria Bloqueio 11.07.2021 2 Sakhir Colisão 06.12.2021 Sainz 1 1 Turquia Bloqueio 14.11.2021 Gasly 1 1 Espanha Posição de largada incorreta 09.05.2022 Tsunoda 4 1 Emilia-Romagna Limites de pista 18.04.2022 1 Estíria Bloqueio 26.06.2022 1 Áustria Errar a linha de entrada do pitlane 04.07.2022 1 Áustria Errar a linha de entrada do pitlane 04.07.2022 Räikkönen 6 1 Hungria Posição de largada incorreta 19.07.2021 1 Toscana Entrada incorreta nos boxes 13.09.2021 2 Eifel Colisão 11.10.2021 2 Áustria Colisão 04.07.2022 Giovinazzi 5 1 Grã-Bretanha Não reduzir a velocidade em período de safety car 02.08.2021 2 Itália Entrar no pitlane enquanto ele estava fechado 06.09.2021 2 Áustria Ultrapassar durante período de safety car 04.07.2022 Schumacher 0 - - - - Mazepin 5 1 Portugal Ignorar bandeira azul 02.05.2022 1 Espanha Bloquear 08.05.2022 3 Áustria Ignorar bandeira amarela dupla 04.07.2022 Russell 6 3 Grã-Bretanha Não reduzir velocidade sob bandeira amarela 01.08.2021 3 Turquia Ignorar bandeira amarela dupla 14.11.2021 Latifi 6 3 Azerbaijão Não entrar no pitlane durante período de safety car, ignorando a direção de prova 06.06.2022 3 Áustria Ignorar bandeira amarela dupla 04.07.2022 Pilotos que não estão no grid da F1 em 2021 Albon 7 2 Grã-Bretanha Colisão 02.08.2021 2 Itália Forçar rival para fora da pista 06.09.2021 1 Rússia Condução errática no traçado ideal 27.09.2021 2 Eifel Colisão 11.10.2021 Grosjean 2 1 Portugal Limites de pista 25.10.2021 1 Emilia-Romagna Limites de pista 01.11.2021 Kvyat 4 1 Espanha Ignorar bandeira azul 16.08.2021 1 Portugal Límites de pista 25.10.2021 2 Bahrein Colisão 29.11.2021 Magnussen 2 2 70 anos Retorno inseguro à pista 09.08.2021

