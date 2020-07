F1: Após Hamilton manter primeira fila, veja como ficou grid de largada do GP da Áustria

Deu Mercedes no primeiro treino classificatório da F1 em 2020, mas quem apostou em Lewis Hamilton, se deu mal. O hexacampeão terá que se conformar da segunda posição, já que seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas cravou 1min02s939 no Q3, apenas 0s012 mais rápido.

O inglês chegou a ser investigado pela FIA por não ter desacelerado seu carro quando Bottas rodou na última tentativa e por ter excedido os limites da pista, mas conseguiu manter a primeira fila.

A segunda fila será composta por Max Verstappen e Lando Norris da McLaren, com a primeira Ferrari aparecendo apenas na sétima posição, com Charles Leclerc. Sebastian vettel sequer foi ao Q3 e largará em 11º.

Confira como ficou o grid de largada na galeria abaixo

Galeria Lista 1 - Valtteri Bottas 1 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2 - Lewis Hamilton 2 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 3 - Max Verstappen 3 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 4 - Lando Norris 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5 - Alex Albon 5 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 6 - Sergio Perez 6 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 7 - Charles Leclerc 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8 - Carlos Sainz Jr. 8 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 9 - Lance Stroll 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10 - Daniel Ricciardo 10 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 11 - Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 12 - Pierre Gasly 12 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 13 - Daniil Kvyat 13 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 14 - Esteban Ocon 14 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 15 - Romain Grosjean 15 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 16 - Kevin Magnussen 16 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 17 - George Russell 17 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 18 - Antonio Giovinazzi 18 / 20 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images 19 - Kimi Raikkonen 19 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 20 - Nicholas Latifi 20 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Q4: Bottas surpreende, Norris se destaca e Ferrari é a decepção do quali do GP da Áustria

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna