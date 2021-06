Max Verstappen conquistou a pole position do GP da Estíria de Fórmula 1, sua primeira na Áustria e terceira na temporada. Agora, o holandês é o piloto que mais largou na ponta na temporada. Valtteri Bottas foi o segundo e Lewis Hamilton o terceiro.

Apesar do resultado em pista para o finlandês, ele perderá três posições devido a uma punição por direção perigosa, quando rodou no pit lane durante o TL2.

Lando Norris e Sérgio Perez herdam a posição e formam a segunda fila. Completam o grid do Q3 Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Confira abaixo o grid de largada para o GP da Estíria de F1:

