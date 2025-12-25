F1: Confira como os pilotos e equipes celebraram o Natal de 2025
Depois de uma temporada com 24 corridas e muitos fins de semana longe de casa, todo mundo pôde relaxar no inverno europeu
Feliz Natal! 2025 está chegando ao fim e, ao fechar a temporada, os pilotos estão comemorando a data com suas famílias, seja em casa ou em viagens chiques. Por exemplo, George Russell, que terminou em quarto colocado na Fórmula 1, passou a noite com a namorada, Carmen Mundt.
Andrea Kimi Antonelli, por sua vez, comemorou o Natal com a família - Marco, o pai, Elisabetta, a mãe, e Maggie, a irmã mais nova.
A McLaren reviveu as conquistas de 2025 em vídeo nas redes sociais, destacando o título de construtores e pilotos na F1, o novo carro, as novas pilotos que estão confirmadas na F1 Academy e os feitos na Indy.
Oscar Piastri enviou uma mensagem de agradecimento ao público. O australiano chegou a liderar o campeonato de F1, mas perdeu o título para o companheiro de equipe Lando Norris e terminou apenas em terceiro, com 11 pontos de desvantagem para Max Verstappen.
Já a Ferrari, que teve um ano muito complicado, fez uma postagem simples, apenas para desejar feliz Natal para seus seguidores e agradecer o apoio, apesar as dificuldades com o SF-25.
A própria F1 publicou uma ilustração com os 20 pilotos, inclusive usando os capacetes como decoração da árvore.
Marc Márquez, campeão de 2025 da MotoGP, também passou a noite ao lado da namorada, Gemma Pinto. Importante lembrar que dias antes do Natal, o piloto participou de um teste e retornou a pilotar uma moto depois do acidente na Indonésia no fim da temporada.
