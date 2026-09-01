F1: Confira duração de contrato de todos os pilotos

Alguns detalhes dos contratos de Fórmula 1 são altamente protegidos, porém, a duração do acordo pode ser divulgada ao público em geral, às vezes com exatidão, às vezes de maneira vaga.

Agora, o Motorsport.com reuniu as informações de duração de contrato de cada piloto do grid, buscando analisar quais mudanças poderiam ser possíveis e quando no futuro.

McLaren

Lando Norris – 2030

O atual campeão mundial anunciou recentemente um novo contrato de quatro anos com a McLaren, que o manterá na equipe até pelo menos 2030. Acredita-se ainda que existam cláusulas que poderiam estender ainda mais esse acordo.

Norris ingressou na McLaren como piloto da academia em 2017 e estreou na F1 em 2019, tornando-se campeão mundial em 2025.

Oscar Piastri – 2028

No início de 2025, Piastri assinou um novo acordo com a McLaren para mantê-lo vinculado à equipe até o fim de 2028.

O australiano ingressou na McLaren em sua estreia na F1, em 2023, após uma audiência com o Conselho de Reconhecimento de Contratos da FIA para resolver uma disputa entre Alpine e McLaren.

Mercedes

George Russell – 2027

Apesar da investida anterior da Mercedes por Max Verstappen, Russell tem se mostrado confiante quanto ao seu lugar na equipe com seu contrato em vigor. O piloto britânico tem contrato confirmado até o fim de 2027.

Russell se juntou a Mercedes em 2022, após três temporadas emprestado à Williams, onde fez estreou na F1 em 2019.

Kimi Antonelli – 2027

Acredita-se que Antonelli também tenha um contrato com a Mercedes que vai até o fim de 2027. O italiano estreou na F1 no ano passado, ocupando a vaga que fora de Lewis Hamilton por mais de uma década, até o britânico se juntar a Ferrari no ano passado.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull

Max Verstappen – 2030

Durante o fim de semana do GP da Holanda, Verstappen e a Red Bull anunciaram uma renovação de contrato, com um acordo até 2030.

O holandês é piloto do time austríaco desde 2014, tendo estreado na F1 pela Toro Rosso em 2015, aos 17 anos. No ano seguinte, foi promovido a Red Bull.

Isack Hadjar - 2026

O acordo de Hadjar com a Red Bull deve acabar no fim deste ano. O francês estreou na equipe de fábrica no GP da Austrália, tendo sido promovido após um ano na Racing Bulls.

Em 2025, impressionou de maneira imediata, com destaque para um pódio no GP da Holanda, o que resultou na rápida promoção.

Ferrari

Lewis Hamilton – 2027

A Ferrari frequentemente se absteve de revelar detalhes da duração dos contratos de seus pilotos, mas todas as partes confirmaram que o acordo vai até pelo menos 2027. Ou seja, com cláusulas contratuais, ele assinou um acordo de três anos quando ingressou em 2025.

Hamilton fez sua estreia na F1 pela McLaren, em 2007, conquistando seu primeiro título mundial em 2008, antes de se mudar para a Mercedes em 2013. O piloto britânico venceu outros seis títulos mundiais com a fabricante alemã em 12 anos.

Charles Leclerc – 2028

A Ferrari anunciou que Leclerc havia concordado com um novo acordo às vésperas do GP de Mônaco de 2026, afirmando que ele permaneceria na equipe de Maranello “pelas próximas temporadas”. Acredita-se que o novo acordo o mantenha na equipe italiana até pelo menos o fim de 2028, com opção de mais anos.

Leclerc fez parte da Academia da Ferrari e estreou na F1 emprestado à Sauber em 2018, antes de se juntar ao time de fábrica da Ferrari em 2019, onde permanece desde então.

Williams

Alex Albon – 2027

Albon assinou uma extensão de contrato com a Williams antes do GP da Holanda de 2026, o mantendo na equipe até o fim de 2027.

O piloto anglo-tailandês estreou na F1 pela Toro Rosso em 2019, tendo sido promovido para a Red Bull no meio da temporada. Albon foi dispensado pela equipe austríaca no fim de 2020 e passou um ano fora da categoria antes de retornar ao grid em 2022, com a Williams.

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz – 2028

Um dia após o anúncio da renovação de Albon, Sainz teve seu futuro confirmado por meio de acordo plurianual com a Williams, que se acredita ir até o fim de 2028 com cláusulas contratuais.

Sainz correu por quase metade do grid da F1 apesar de só ter estreado em 2015, quando começou na Toro Rosso antes de uma mudança no meio da temporada de 2017 para a Renault. O espanhol então ingressou na McLaren em 2019, onde ficou por duas temporadas, seguindo para a Ferrari por quatro anos. Sainz ingressou na Williams em 2025.

Racing Bulls

Liam Lawson – 2026

Como a maioria dos jovens da Red Bull, Lawson viveu com contratos de um ano e em 2026 não é diferente. O neozelandês reagiu bem ao ser rebaixado para a Racing Bulls após apenas duas etapas como piloto da Red Bull, e garantiu seu futuro de curto prazo na equipe para este ano.

Lawson estreou na F1 em 2023, substituindo Daniel Ricciardo, afastado por lesão. Em 2024, substituiu permanentemente o australiano na Racing Bulls a partir do GP dos Estados Unidos. Isso o levou à malfadada promoção à Red Bull e ao subsequente retorno à Racing Bulls em 2025.

Arvid Lindblad – 2026

Único estreante da F1 no grid de 2026, ele recebeu um acordo de um ano para provar seu valor na Racing Bulls. O britânico tem impressionado até agora e parece destinado a manter seu lugar para 2027.

Aston Martin

Fernando Alonso – 2026

A única grande interrogação restante em relação ao grid da F1 de 2027 é Alonso. O piloto de 45 anos concordou com uma extensão de contrato em 2024, que o levará até o fim da temporada de 2026.

Alonso estreou na F1 em 2001 pela Minardi antes de passar um ano fora do grid como piloto de testes da Renault e retornar devidamente em 2003 para uma passagem de quatro anos que rendeu dois títulos mundiais. Um 2007 malfadado na McLaren fez Alonso retornar à Renault em 2008 e 2009, até ingressar na Ferrari por cinco anos. Uma segunda passagem pela McLaren foi, indiscutivelmente, ainda pior em meio à crise com a Honda, e ele deixou tanto a equipe quanto a F1 no fim de 2018. Ele então retornou à F1 com a Alpine, em 2021 (sua terceira passagem pela equipe de Enstone), até se transferir para a Aston Martin em 2023.

Lance Stroll – 2026

Stroll está na posição única de, discutivelmente, ter um contrato atemporal, dado que seu pai, Lawrence Stroll, é dono da equipe – então ele poderia correr pela Aston Martin enquanto ele e seu pai quiserem. Em 2024, foi anunciado um contrato para “2025 e além”, levando-o pelo menos até o fim de 2026, mas espera-se que continue indefinidamente.

O canadense fez sua estreia na F1 pela Williams em 2017 e passou duas temporadas na equipe antes de ingressar na Racing Point, rebatizada como Aston Martin em 2021.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Haas

Esteban Ocon – 2026

Quando Ocon ingressou na Haas em 2025 o acordo foi descrito como plurianual, com opções que se acredita cobrirem 2027, mas até agora piloto e equipe não sinalizaram um acordo para ir além desta temporada.

Ocon fez sua estreia na F1 no meio de 2016, pilotando pela Manor. Depois que a equipe fechou, ele ingressou na Force India, mas foi dispensado como parte da aquisição por Stroll no fim de 2018. Após um ano de fora, retornou à F1 em 2020 com a Renault, onde ficou até 2024, antes de se transferir para a Haas.

Oliver Bearman – 2026

Bearman ingressou na Haas como titular de F1 a partir de 2025 e acredita-se que seu contrato atual expire no fim de 2026.

O britânico fez uma estreia surpresa na F1 pela Ferrari, como substituto de Carlos Sainz no GP da Arábia Saudita de 2024. Bearman fez mais duas aparições naquele ano com a Haas, substituindo Kevin Magnussen: no GP do Azerbaijão e no GP de São Paulo.

Audi

Nico Hulkenbeg - 2026

Hulkenberg ingressou na Sauber em 2025, antes de sua transição para a Audi com um contrato plurianual, que deve levá-lo a 2027 se todas as partes concordarem.

A carreira de Hulkenberg na F1 começou na Williams em 2010, antes de um ano fora, retornando na Force India em 2012. O alemão então ingressou na Sauber em 2013, mas se reuniu à Force India um ano depois e permaneceu até o fim de 2016. Duas temporadas na Renault terminaram com o alemão sem encontrar uma vaga de titular para 2020 e 2021, mas ele fez cinco aparições como substituto pela Racing Point/Aston Martin nesse período. Hulkenberg voltou em tempo integral pela segunda vez em 2023, com a Haas, onde passou duas temporadas antes de se juntar a Sauber/Audi.

Gabriel Bortoleto – 2027

O brasileiro estreou na F1 pela Sauber em 2025 antes de sua transição para Audi. Assim como Hulkenberg, seu acordo é descrito como plurianual e o próprio Bortoleto confirmou ao Motorsport.com Brasil em agosto deste ano que "não tem cláusulas. Eu tenho um contrato longo com a Audi. Eu vou estar com a Audi o ano que vem, não só o ano que vem, os outros anos seguintes também".

"A intenção, eu sempre falei isso desde o começo, é um projeto a longo prazo, o Mattia [Binotto] sempre vive falando até 2030. Então, vamos colocar dessa maneira", compartilhou.

Alpine

Pierre Gasly – 2028

Em 2025, Gasly assinou um novo contrato plurianual com a Alpine que o manterá na equipe até pelo menos o fim de 2028.

Gasly estreou na F1 pela Toro Rosso, como substituto, no meio de 2017, antes de uma temporada completa na equipe em 2018. Uma passagem breve pela Red Bull em 2019 o viu ser rebaixado de volta à Toro Rosso, onde ficou até 2022. O francês recomeçou na Alpine em 2023, onde permanece desde então.

Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Flavio Briatore, Executive Advisor of Alpine F1 Photo by: Alpine

Franco Colapinto - 2027

Colapinto foi, discutivelmente, o maior vencedor em um mercado de pilotos estável em 2026, já que isso impediu que opções em outros lugares se abrissem para a Alpine avaliar novos nomes. Como resultado, o argentino foi mantido pela equipe de Enstone para 2027.

Colapinto estreou na F1 no meio de 2024, na Williams, mas viu suas opções para uma vaga em tempo integral na equipe bloqueadas, então mudou-se para a Alpine em 2025. A história se repetiu, pois o argentino foi novamente um substituto no meio da temporada, mas desta vez fez o suficiente para garantir um acordo em tempo integral a partir de 2026.

Cadillac

Sergio Perez – 2027

Pérez recebeu sua chance de retornar à F1 com a Cadillac, em um acordo plurianual que o manterá na equipe até pelo menos o fim de 2027.

O mexicano é outro piloto com um currículo aventureiro na F1, que começou na Sauber em 2011, onde impressionou para garantir uma vaga na McLaren em 2013. Uma mudança para a Force India em 2014 o viu desempenhar um papel importante para salvar a equipe da administração judicial antes de finalmente sair no fim de 2020. Em 2021, ingressou na Red Bull e, apesar de um início promissor, foi dispensado no fim de 2024 antes de seu contrato acabar, passando 2025 fora do grid.

Valtteri Bottas - 2027

Assim como seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas foi outro piloto a receber um retorno à F1 com a Cadillac. O finlandês também está em um acordo plurianual que deve cobrir até o fim de 2027.

Bottas estreou na F1 pela Williams em 2013 e ingressou inesperadamente na Mercedes em 2017, ajudando a equipe a conquistar cinco títulos mundiais de construtores antes de sua saída para a Alfa Romeo em 2022. Uma passagem de três anos pela Alfa Romeo/Sauber terminou no fim de 2024, ficando um ano de fora antes de ingressar na Cadillac em 2026.

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